Kijöttek a friss állampapíradatok: december óta nem látott számok érkeztek a prémium állampapír miatt

Árgyelán Ágnes 2025. április 11. 16:00

Fordult a kocka: 57 milliárd forinttal kevesebb lakossági állampapírjuk volt a magyaroknak március végén, mint december végén, pedig egészen februárig sikerült tartani a pozitív trendet. A változást az hozhatta el, hogy múlt hónapban amellett, hogy több PMÁP-sorozat is alacsonyabb kamatozásra váltott, volt egy jelentős tőkelejárat is. Az év első három hónapjában kamatot fizető, de nem lejáró prémium állampapírok állománya összesen közel 1200 milliárd forinttal csökkent, ennek két nagy nyertese továbbra is a FixMÁP és a BMÁP.