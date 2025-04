Állampapírok: példátlan pénzeső zúdul a magyarokra, de ez most más lesz, mint a többi

Nem ért még véget a pénzeső a prémium állampapíroknál, a következő pár napban közel 100 milliárd forint landol a magyarok számláin. Ezzel pedig három PMÁP-sorozat kamata fog visszaesni az egyik esetben 19% körüli szintről 4-5% környékére, a másik két kamatfizetés pedig most más lesz, mint az eddigiek. Mutatjuk a részleteket és a tudnivalókat.

Az év első három hónapja igazi pénzesőt hozott a Prémium Magyar Állampapírban megtakarítóknak, becslésünk szerint januártól márciusig közel 1300 milliárd forint landolt a lakosság számláján.

2025 eddigi kamat- és tőkekifizetései a PMÁP-nál



Januárban az alábbi sorozatokból érkezett pénz:



- a 0,25 százalékpontos kamatprémiumot adó 2033/I január 20-án,



- és a 0,75 százalékpont kamatprémiumú 2027/J pedig január 27-én fizetett kamatot.



Februárban még jelentősebb pénzeső zúdult a PMÁP-befektetőkre, ez idő alatt mintegy 420 milliárd forint landolt a magyarok számláin, az alábbi sorozatokból:



- február 20-án fizetett a 2025-ben, 2026-ban és 2030-ban lejáró 2025/I, 2026/J és 2030/I sorozat, ezekből a papírokból összesen mintegy 168 milliárd forintnyi kamatfizetés érkezhetett. Mindehhez hozzájön még 49 milliárd forintnyi tőke, ugyanis a 2025-ös papír végleg le is járt.



- február 21-én a 2029-ben lejáró 2029/I fizetett a befektetőknek mintegy 95 milliárd forint kamatot,



- február 23-án pedig a 2028-ban lejáró 2028/I-ből érkezett mintegy 50 milliárdnyi kamat,



- február 24-én a 2027-ben lejáró 2027/K-ból is mintegy 116 milliárdnyi kamat jött.



Még a februári számokat is felülmúlta a március, az alábbi sorozatok kifizetéseivel:



- március 20-án a 2030-ban lejáró 2030/J fizetett a befektetőknek mintegy 90 milliárd forint kamatot,



- március 21-én a 2029-ben lejáró 2029/J-ből érkezhetett mintegy 110 milliárd forint kamat,



- március 24-én a 2027-ben lejáró 2027/I nagyjából 35 milliárdnyi kamatot adott,



- majd március 27-én a 2025/K papírból mintegy 48 milliárdnyi kamat és 260 milliárdnyi tőkekifizetés jött, összesen tehát több mint 300 milliárd forint.

Nem áll meg a PMÁP-vonat áprilisban sem, igaz, a hónap utolsó napjaiban kisebb kifizetések várhatóak az eddigiekhez képest:

április 20-án a 2028-ban lejáró 2028/J fizet mintegy 46 milliárd forintnyi kamatot,

a 2028-ban lejáró 2028/J fizet mintegy 46 milliárd forintnyi kamatot, április 22-én pedig a 2032-ben lejáró 2032/I és 2032/J sorozatok adnak 29, illetve 21 milliárdnyi kamatot a befektetőknek.

Összesen tehát mintegy 100 milliárd forintnyi PMÁP-kamat érkezhet a magyarok számlájára április utolsó napjaiban.

Az áprilisi kamatfizetés abban eltér az eddigiektől, hogy most fizetnek először kamatot azok a 2032-ben lejáró sorozatok, amelyeket az első kamatperiódusban fix hozammal értékesített az ÁKK, tehát ezek esetében a fix 7,9 és 9,9%-os hozamok időarányos része várható (ezt követően ezek a sorozatok is áttérnek a konstrukciónál már megszokott, inflációkövető kamatozásra).

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük az egyes PMÁP-konstrukciók legfontosabb paramétereit, többek között azt, hogy melyikből mennyi kamat várható 2025-ben:

A teljes idei évet nézve az alábbi kamat- és tőkekifizetések várhatóak a prémium állampapírokból, a következő, és egyben utolsó nagyobb pénzeső május végén várható:

Azoknak, akiknek a kincstárnál van értékpapírszámlájuk és oda kapják a következő napokban, hetekben a kamatokat, érdemes előre rendelkezniük a kamatkifizetés módjáról. Itt két lehetőség közül lehet választani a pénzkiegyenlítésnél:

Pénzszámla

Banki átutalás

Az első opció esetén a kamatot az államkincstári számlán írják jóvá, míg a banki átutalás esetében a rendszerben megadott bankszámlaszámra érkezik majd a kamat.

Új funkcióként megjelent már a MobilKincstár és WebKincstár felületén az állampapírcsere, ez esetben ki lehet választani, milyen állampapírt vásárolnánk, és ahhoz melyik jelenleg meglévő állampapírunkat cserélnénk be és mekkora összegben.

