Bajban a visegrádi országok: most kell cselekedni, ha el akarják kerülni a tömeges elszegényedést

Megkongatták a vészharangot a szakértők: a visegrádi országok mindegyike hasonló problémákkal küzd az időskori megélhetés biztosítása terén. A népesség elöregedése egyre nagyobb kihívás elé állítja az országokat, miközben túl kevés erőfeszítés irányul az állami nyugdíjtól független jövedelemforrások kiépítésére. Nehezíti a helyzetet, hogy a közép-európaiak gyakran bizalmatlanok a nyugdíj-előtakarékossági formákkal szemben, például a lengyelek 57%-a úgy véli, az állam bármikor elveheti tőlük a megtakarításukat. A nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében több ország is bejelentette a korhatáremelést, Csehországban például jön a 67 éves nyugdíjkorhatár. A Budapesti Corvinus Egyetemen megrendezett kelet-közép-európai lakhatási- és nyugdíjkonferencián jártunk.

Átgondolt, de mielőbbi cselekvésre van szükség, ha a visegrádi országok szeretnék megoldani az egyre súlyosbodó nyugdíjproblémáikat – derült ki az Első Nemzetközi V4 Lakhatási és Nyugdíj-workshopon (1st International V4 Housing and Retirement workshop) elhangzott előadói kijelentésekből. A konferencián felszólaló kutatók hangsúlyozták, hogy az elöregedő társadalomban egyre szigorodó nyugdíjintézkedésekre lesz szükség, és ez a felmérések szerint az emberek aggodalmaival is egybevág. A közép-európai országok közös jellemzője, hogy az időskori megélhetés elsődleges biztosítója az állami nyugdíjrendszer, miközben a nyugdíjcélú megtakarítások szintje kiugróan alacsony.

Új nemzetközi kutatást indított a Budapesti Corvinus Egyetem az idősödő társadalmak és a lakáspiaci problémák kapcsolatának vizsgálatára: a Corvinus vezetésével és a Visegrádi Alap támogatásával idén útjára indult nemzetközi kutatási projekt a lakáspiac, a fenntarthatóság és a nyugdíjstratégiák közötti összefüggéseket elemzi négy kelet-közép-európai országban.



Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban az idősebb generációk vagyonának jelentős része ingatlanban van, amelyek jellemzően nagy méretű, több generációs lakások és házak, korszerűtlenek, alacsony energiahatékonyságúak, magas fenntartási költségekkel. Ez a probléma két oldalról is sújtja a társadalmat: egyrészt az időseknek megélhetési problémát jelenthet és negatívan befolyásolhatja az életszínvonalukat, másrészt megnehezítheti a fiatalabb generációk lakáshoz jutását, mivel nincs elegendő minőségi lakáskínálat. A 2026 júliusáig tartó pénzügyi tudományos programban olyan szakpolitikai javaslatok kidolgozása a cél, amelyekkel jobban fel lehet szabadítani az idősek lakásvagyonát a pénzügyi stabilitásuk javítására: megvizsgálják például a „fordított jelzáloghitelek” vagy életjáradék alapú konstrukciók lehetőségeit is.



A kutatásban a Budapesti Corvinus Egyetem mellett a négy visegrádi ország több nemzetközi intézménye is részt vesz, köztük a Pozsonyi Közgazdasági Egyetem, a Wrocławi Közgazdasági Egyetem, a Katowicei Közgazdasági Egyetem, a Prágai Közgazdasági Egyetem és a Zlíni Tomas Bata Egyetem.

Hogyan épülnek fel a V4 országok nyugdíjrendszerei?

A konferencia nyitónapján, 2025. április 14-én felszólaló szakértők bemutatták a saját országuk nyugdíjhelyzetét, különös tekintettel az állami nyugdíjrendszer és a megtakarítási piac sajátosságaira, illetve az idősek jövedelmi helyzetére.

Magyarország:

Vaskövi Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója elmondta: a magyar nyugdíjrendszert hivatalosan három pillér alkotja, az első a folyó finanszírozás elvén működő állami nyugdíjpillér. A nyugdíjkorhatár alapesetben 65 év, habár a nők 40 évnyi jogosító idővel kedvezményesen nyugdíjba vonulhatnak. Magyarországon 2022. óta létezik a teljes 13. havi nyugdíj intézménye. A magyar nyugdíjrendszer 2,3 millió fő számára biztosít ellátást, az átlagnyugdíj azonban egyre távolodik az átlagbértől, és Magyarország GDP-arányosan is egyre kevesebbet költ a nyugdíjakra.

A nyugdíjban részesülők aránya a teljes népességen belül (zöld), a GDP-arányos nyugdíjkiadás (narancs) és az átlagnyugdíj-átlagbér hányados (sötétkék). Forrás: 1st International V4 Housing and Retirement workshop.

A második, magán-nyugdíjpénztári pillér de facto nem létezik, a harmadik, önkéntes nyugdíj-előtakarékosságra épülő pillért azonban sokan kihasználják. Az önkéntes nyugdíjpénztári rendszerben 1,07 millió fő vesz részt, a szektor kezelt vagyona 2024. végén meghaladta a 2200 milliárd forintot (5,6 milliárd eurót). A nyugdíjbiztosítások valamivel kevésbé elterjedtek, 516 ezer megtakarító választotta ezt az öngondoskodási formát, a szektor díjbevétele éves alapon 172 milliárd forintra (430 millió euróra) tehető.

A magyar nyugdíjrendszer fő kihívásai közé sorolható, hogy a népesség egyre idősödik, ami a közfinanszírozott nyugdíjkiadások jelentős növekedését vetíti előre.

Jelen állás szerint még a termékenység gyors felfutása sem oldaná meg a fenntarthatóság problémáját. Vaskövi Ágnes szerint további kihívást jelent, hogy a nyugdíjkorhatár lassabban emelkedik a várható élettartamnál, és a nők mintegy fele korkedvezménnyel megy nyugdíjba. A nyugdíjrendszer viszonylag bőkezűen pótolja a korábbi jövedelmet, nyugdíjplafon nincs, a járulékemelés tere azonban korlátozott, és az időskori foglalkoztatottság is alacsony.

A pénzügyi műveltség szintje nagyban meghatározza, hogy egy ország lakossága hogyan készül a nyugdíjas évekre: a magyarokra jellemző, hogy bizalmatlanok az intézményes megtakarítási konstrukciókkal szemben, az önkéntes megtakarítások kihasználtsága alacsony, kevesen élnek a járadékok lehetőségével, és a „fordított jelzáloghitel”, azaz a meglévő saját tulajdonú ingatlan életjáradék fedezeteként történő felhasználása is kevéssé elterjedt modell.

Lengyelország:

Paweł Kuśmierczyk, a Wroclawi Közgazdaságtudományi Egyetem kutatója bemutatta, hogy a lengyel nyugdíjrendszer is három pillérből áll, ez a modell 1999-ben jött létre. Az első pillér a kötelező állami nyugdíj, ezt a bruttó bérek 19,52%-át kitevő járulékból finanszírozzák. A második pillér az 1968-nál később születettek számára eredetileg kötelező volt, de 2013-tól önkéntessé vált, egyúttal jelentősen csökkent az ide irányított járulékok nagysága, és az addig felhalmozott összegek mintegy 52%-át az állam visszairányította az első pillérbe – hasonlóképpen a 2011-es magyar magán-nyugdíjpénztári átalakításhoz.

Az első pillér nyugdíjkorhatára a nők számára 60 év, férfiaknak 65 év. Habár korábban volt törekvés a nyugdíjkorhatár 67 évre emelésére (mindkét nemre egységesen), ezt a tervet később elvetették. A lengyel nyugdíjrendszer 8 millió fő számára biztosít ellátást, melynek része a 13. és 14. havi nyugdíj is. A járulékfizetők száma 16,3 millió főre tehető.

A második, tőkefedezeti pillérnek 2024. év végén 14,3 millió tagja volt, azonban az átlagos megtakarítás összege viszonylag alacsony, mintegy 3450 euróra tehető. A harmadik, önkéntes megtakarításokból épülő nyugdíjpillért több párhuzamos konstrukció alkotja, itt a munkáltatók és a munkavállalók egyaránt teljesíthetnek befizetéseket a számlákra. Az összesített adatok szerint jelenleg 100 milliárd lengyel zloty (kb. 23 milliárd euró) a harmadik pillérben felhalmozott megtakarítások összege, míg a második pillérben ennek duplája, 212 milliárd zloty (kb. 50 milliárd euró) a kezelt vagyon. Mindent összevetve a lengyel megtakarítókra fejenként 4500 euró jut, ami nagyjából öt havi nyugdíjnak felel meg, ugyanis 2024-ben 3790 zloty (mintegy 900 euró) volt az átlagnyugdíj.

A lengyel nyugdíjrendszer fő kihívásai közé sorolható, hogy a mostani 20% körüli szintről 2060-ra 32,6%-ra emelkedhet a 65 évnél idősebb lakosok aránya a teljes népességen belül. Mindeközben az alternatív jövedelemforrást biztosító nyugdíjcélú megtakarítások szintje alacsony, és túlzottan nagy mértékben hagyatkoznak az emberek az állami nyugdíjrendszerre. Paweł Kuśmierczyk kihívásként jelölte meg, hogy a nyugdíjkorhatár növelésének nincs társadalmi támogatottsága, ezenkívül a külföldiek is egyre erősebben megterhelhetik a lengyel nyugdíjrendszert: jelenleg 1,2 millió külföldit tartanak nyilván a lengyel társadalombiztosítási rendszerben. Ez az összes nyilvántartott 7,3%-át teszi ki, szemben a 2015-ös 1,2%-os értékkel. A nyugdíjrendszer nehezedő helyzete abban is megmutatkozik, hogy

a „helyettesítési ráta” – hogy mekkora részben képes pótolni a nyugdíj az aktív kori jövedelmet – a 2016-os 60% feletti szintről már 2040-ben 30% alá zuhanhat,

ami széles tömegek számára jelenthet rendkívül súlyos anyagi válságot.

A bruttó helyettesítési ráta várható alakulása Lengyelországban. Forrás: 1st International V4 Housing and Retirement workshop.

Az előadó saját 2019-es kutatása szerint a lengyelek 20%-a állítja, hogy van pénzügyi terve a nyugdíjas évekre vonatkozóan, és 22% véli, hogy elegendő megtakarítása lesz a nyugdíja kiegészítéséhez. A nyugdíjasok 94%-a azonban azt mondta, az állami nyugdíj a fő bevételi forrásuk, és a nyugdíj előtt állók 53%-a is úgy kalkulál, hogy elsősorban az állami nyugdíjából kell majd megélnie idős korában. Riasztó eredmény, hogy a válaszadók 57%-a szerint az önkéntes nyugdíjcélú megtakarításokat, 51%-a szerint pedig a bankban tartott pénzeket is elveheti az állam – ez a vélekedés nagyban erodálhatja az öngondoskodási kedvet. A hosszabb távú kilátásokat illetően a lengyelek meglehetősen pesszimisták: 48% szerint az előttünk álló 30 évben csökkenni fognak a nyugdíjak, 29% szerint megszűnhet a nyugdíj intézménye, 62% számít a nyugdíjkorhatár emelkedésére, és 71% gondolja úgy, hogy nőni fognak a járulékkulcsok.

A pénzügyi műveltség terén kedvező körülmény, hogy a középiskolákban már kötelező tantárgy az üzlet és menedzsment, amely a személyes pénzügyekre vonatkozó tudásanyagot is tartalmaz. Az idősebbek pénzügyi attitűdje azonban a kommunista időkben alakult ki: akkoriban mindössze 6-7% kapott magas szintű oktatást, és ők is a szocialista gazdaságtant tanulták meg, ezáltal kevéssé bíznak meg a bankrendszerben.

Csehország:

Drahomira Pavelkova, a Zlíni Tomas Bata Egyetem professzorának előadása alapján a cseh nyugdíjrendszer csupán két pillérből áll. Az első, folyó finanszírozású állami nyugdíjpillér mellett a harmadik, önkéntes megtakarításokból álló nyugdíjpillér létezik még, a második pillér alig két évig létezett (2013-tól 2015-ig), de az alacsony részvétel miatt megszüntették.

Az első pillér kiadásait a bruttó bérre vetített 6,5% munkavállalói és 21,5% munkáltatói járulékból finanszírozzák. 2024-ben 2,4 millióan részesültek nyugellátásban, az átlagnyugdíj összege havonta 20 680 cseh korona, ami kb. 830 eurónak felel meg. A nyugdíjkorhatár jelenleg 65 év, de 2030-tól kezdődően fokozatosan emelkedik majd, míg eléri a 67 évet – az 1988-ban születettekre már ez a korhatár lesz érvényes. A lakosság itt is gyors ütemben idősödik: az időskori eltartottsági ráta, azaz a 65 év felettieknek a 15-64 évesekhez viszonyított aránya 2000-ben 0,22 volt, mostanra viszont 0,35-re nőtt.

A cseh nyugdíjrendszer bevételei (sötétkék), kiadásai (világoskék) és a két összeg nettó egyenlege (piros). Mértékegység: milliárd cseh korona. Forrás: 1st International V4 Housing and Retirement workshop.

A harmadik pillérben a megtakarítók befizetéseit privát vagyonkezelők végzik, sőt, 2024-től kezdve egy új nyugdíj-előtakarékossági forma, a „Hosszú Távú Befektetési Termék” (Long Term Investment Product, LTIP) is elérhetővé vált. Utóbbi keretein belül a befektetők szabadon választhatnak részvényeket, kötvényeket, befektetési alapokat és ETF-eket is a portfóliójukba.

A cseh nyugdíjrendszer fő kihívása az elöregedés: ma még 3,5 adófizető jut egy nyugdíjasra, de 2050-re ez a szám változatlan paraméterek mellett 2-re csökkenne. Ma a nyugdíjkiadások a GDP 9%-át teszik ki, de ez két évtized alatt 14%-ra nőhet, miközben a nyugdíjkassza hiánya – azaz a nyugdíjkiadások és nyugdíjcélú bevételek különbsége – a GDP 3,5%-ára duzzadhat. Ezt azonban nem fogja megvárni az állam: fentebb láthattuk, hogy Csehország deklaráltan a nyugdíjkorhatár emelésével (is) kíván védekezni az egyre súlyosbodó nyugdíjprobléma ellen. A csehek a nyugdíjemelési rendszeren is változtattak: 2025-től „csak” a nyugdíjas inflációval plusz a reálbérnövekedés harmadával emelik a nyugdíjakat, ez valamivel szűkmarkúbb a korábbi metódusnál.

Nehézséget okoz az is, hogy a megtakarítási programokban való részvétel a kívánatosnál alacsonyabb: a cseh nyugdíjkiadásokat túlnyomórészt az állami nyugdíj biztosítja, a megtakarítási pillérek súlya az egyik legkisebb az Európai Unióban.

Saját bevallásuk szerint a csehek 43%-a tesz félre pénzt idős korára, ez különösen a 45 év felettiek körében jellemző, míg a 35 évnél fiatalabbak nagyobb valószínűséggel gyűjtenek saját ingatlanra. A nyugdíjcélra elkülönített havi összeg a legtöbbeknél nem éri el a 2500 koronát (100 eurót), habár a felső 5% havonta több mint 10 ezer koronát tesz félre nyugdíjra.

Drahomira Pavelkova elmondta, hogy Csehország nagy hangsúlyt fektet a pénzügyi műveltség fejlesztésére: a világ egyik első országa volt, amely kötelezővé tette a pénzügyi oktatást a középiskolás diákok (2009.) és az általános iskolai tanulók (2013.) számára.

Szlovákia:

Eva Pongracz, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem professzora bemutatta a szlovák nyugdíjrendszer felépítését: 2003-tól kezdve Szlovákia nyugdíjrendszerét is három pillér alkotja, a folyó finanszírozású első nyugdíjpillér mindenkire kötelező. Az állami nyugdíjkorhatár 62 év és 63 év 4 hónap között változik, attól függően, hogy hány gyermeket nevelt fel a nyugdíjigénylő, ugyanis a gyermeknevelésért korkedvezmény jár. A második és harmadik pillér lehetőséget biztosít a nyugdíj-előtakarékosságra, a második pillért erre specializálódott vállalatok (private pension management companies, PFMC) szervezik, ebben az emberek 47%-a vesz részt. A harmadik, kiegészítő megtakarítási pillér önkéntes, itt 30% a részvételi arány.

Szlovákia szintén használja a korhatáremelés eszközét: az 1966-ban születettek számára alapesetben 64 év lesz a nyugdíjkorhatár, az ennél később születettek pedig a nyugdíjba vonulásuk előtt 5 évvel tudják majd meg, hogy pontosan mi az a korhatár, ami rájuk érvényes lesz, ugyanis a korhatárt az 1967-es és későbbi születésű korosztályokra vonatkozóan a várható élettartamhoz kötik. Negyven év munkával viszont van lehetőség előrehozott nyugdíjba vonulásra, ez viszonylag új eleme a rendszernek.

A szlovák nyugdíjrendszer jelenleg 1,47 millió fő számára biztosít ellátást, a nyugdíjkiadás 2024-ben rekordmagas összeget, 12,63 milliárd eurót tett ki, ez éves alapon 22%-os növekedésnek felelt meg. A járulékbevételek nem egészen fedezték a kiadásokat, ezért a központi költségvetés 2,7 milliárd euróval támogatta a nyugdíjkasszát.

Szlovákia is küzd a demográfiai kihívásokkal: míg 1978-ban 100 ezer gyermek született, addig 2024-ben 46 ezerre csökkent a születésszám. Eva Pongracz úgy véli, a lakosság 70%-a csak álmodhat arról, hogy jó nyugdíja lesz, és ezzel tisztában is vannak, paradox módon mégis az állami nyugdíjra támaszkodnak a legtöbben, és csak minimális erőfeszítést tesznek a nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozása érdekében. Szlovákia már tett lépéseket a pénzügyi tudatosság előmozdításáért: a Nemzeti Pénzügyi Műveltségi Standard lefekteti, hogy a különböző életkorú diákoknak milyen elméleti és gyakorlati tudással kell rendelkezniük a pénzügyi tervezés, a fogyasztói döntéshozatal vagy éppen a banki és biztosítási termékek, illetve befektetések területén.

