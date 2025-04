Merész húzás a befektetési óriástól: jön a milliárdos akvizíció

A japán Nomura befektetési bank újabb mérföldkőhöz érkezett globális terjeszkedésében: 1,8 milliárd dollárért felvásárolja az ausztrál Macquarie Group amerikai és európai nyilvános vagyonkezelési üzletágait – írja a Reuters.

A megállapodás értelmében a Nomura megszerzi a Macquarie teljes vagyonkezelési portfólióját ezekben a régiókban – beleértve a csapatot, az eszközöket és a működési hátteret is –, miközben a jelenlegi menedzsment a helyén marad. A tranzakció várhatóan 2025 végére zárul le.

A lépés jól illeszkedik a japán pénzügyi szektorban uralkodó trendbe: a szereplők a stagnáló hazai piac miatt egyre inkább a külföldi lehetőségek irányába mozdulnak el. A vagyonkezelés különösen vonzó terület, hiszen stabil, díjalapú bevételt biztosít, kevésbé kitéve a piaci hullámzásoknak.

A felvásárlás révén a Nomura kezelt vagyona jelentősen nő: a jelenlegi körülbelül 590 milliárd dollárról mintegy 770 milliárd dollárra emelkedik.

Ez nemcsak méretbeli ugrás, hanem stratégiai előrelépés is a japán bank számára, amely így erőteljesebben szállhat versenybe a nemzetközi piacon.

A Macquarie eközben továbbra is megtartja ausztráliai nyilvános befektetési üzletágát, és a jövőben is kínál teljes körű vagyonkezelési szolgáltatásokat hazai ügyfeleinek. A két pénzügyi óriás a megállapodás részeként a jövőben közösen fejleszt majd termékeket, és együttműködik az értékesítési csatornák bővítésében is.

