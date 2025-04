Tényleg rárepültek a magyarok a devizás befektetésekre? Mutatjuk a számokat!

Minden korábbinál nagyobb érdeklődést mutat a magyar lakosság a külföldi és a devizás megtakarítások iránt, és ugyanez a trend látszik a hazai befektetési alapok piacán, egyre többen keresik ugyanis a forinttól eltérő devizában lévő alapokat. Különösen az abszolút hozamú és kötvényalapoknál láthattunk nagyobb felfutást az utóbbi években, de a részvény- és vegyes alapokból is egyre több a dedikáltan külföldi kitettségű konstrukció. Az utóbbi négy évben közel egy százalékponttal nőtt a devizás állomány részaránya, azonban ezt a forintárfolyammal korrigálva már csökkenést kapnánk. Ennek egyik magyarázata a forintos alapok magasabb hozama és az a tény, hogy az utóbbi években nemcsak a devizás, hanem a forintos befektetési alapok iránt is jócskán megugrott a kereslet.

Az utóbbi időszakban többször is írtunk arról, hogy rengeteg külföldi, illetve devizaalapú megtakarítást képeztek a magyar háztartások az orosz-ukrán háború kirobbanásának és az energiaválságnak az évében, 2022-ben, és ez a trend 2023-ban és tavaly is folytatódott, méghozzá minden korábbinál nagyobb elánnal. Két hónappal ezelőtti cikkünkben bemutattuk, miként alakult az elmúlt években a magyar háztartások deviza megtakarításainak az állománya, az MNB Pénzügyi számlák statisztikáiból azonban a befektetési alapok közül csak a külföldiek állománya derült ki, a belföldön kezelt devizaalapoké nem. Most utánanéztünk, mit mutatnak maguknak az alapkezelőknek az adatai.

Megugrott a vagyon, de csalóka a kép

Az utóbbi években valóban megugrott a devizás befektetési alapokban kezelt vagyon. Ha az elmúlt négy év adatait nézzük (2021-ben ugrott meg jelentősebben a devizás eszközökben lévő megtakarítás), látható, hogy míg 2021. április közepén a devizás sorozatok állománya mintegy 1111 milliárd forintot tett ki, addig ez idén április közepére már megközelítette a 3400 milliárdot, vagyis mintegy 206%-os növekedésről beszélhetünk.

Csakhogy egyedül a vagyon alapján levonni a megugró népszerűségre vonatkozó következtetést csalóka lenne, mivel ebben az időszakban a befektetési alapok piacának teljes kezelt vagyonában is látványos felfutás volt. Hiába nőtt több mint triplájára tehát a devizás sorozatok vagyona,

a valóság az, hogy a teljes kezelt állományon belüli részarányuk csak minimális, egy százalékpontos növekedést mutat öt év alatt (20,7%-ról 21,8%-ra).

Sőt, ha a fenti számokat korrigáljuk a forint árfolyammal, azaz megnézzük, hogy a vizsgált 4 évben a devizaállomány növekedése menyiben köszönhető a forint gyengülésének (az egyszerűség kedvéért tisztán eurós devizaállományt feltételezve), akkor azt kapjuk, hogy az állomány ebben az időszakban nem nőtt, hanem csökkent volna (20,7%-ról 19,3%-ra).

Ettől még a külföldi alapok népszerűsége megnőtt, ahogy az első ábra mutatja, vagyis a devizás alapok iránti kereslet növekedéséből nem vették ki érdemben a részüket a magyar alapkezelők.

Az egyes kategóriák szintjén azonban vannak érdemi elmozdulások a vagyonarányokat tekintve. A legtöbb, devizás sorozatban kezelt vagyon a kötvényalapoknál van, négy év alatt 212 milliárd forintról 1453 milliárd forintra ugrott ez az összeg. Ezen kívül nagyobb megugrást lehet még látni az abszolút hozamú- , részvény- és tőkevédett alapoknál is.

Az igazán beszédes vagyonábra az alábbi, itt ugyanis látszik, hogy

az abszolút hozamú-, a részvény-, az árupiaci- és a származtatott alapoknál is nőtt a devizás sorozatok kezelt vagyonon belüli aránya (a kötvényeknél csak minimálisan emelkedett).

Mit mutatnak a keresleti adatok?

Miután a vagyon változását a kereslet mellett az árfolyamhatás is befolyásolja, így megnéztük, hogy a napi befektetési jegy forgalom (ez nagyjából lefedi a nettó keresletet) alapján hogyan alakult az utóbbi években a devizás alapok tőkebeáramlása.

Összesítve az egyes évek (forintosított) forgalmi adatait, látható, hogy

az abszolút hozamú, a kötvény-, vegyes- és a részvényalapok esetében is egyértelmű a felívelő trend a devizás sorozatok keresletében.

(A kötvényalapok esetében a 2023-as év kiemelkedő volt több mint 800 milliárdos nettó pénzbeáramlással).

Bár az egyes években dominálják a keresleti adatokat a forintos befektetések, 2023-tól szemmel láthatóan megnőtt a devizás sorozatok iránti kereslet is, sőt,

idén eddig a devizás alapok iránti kereslet veri a forintos sorozatokét:

Összességében az látszik, hogy 2021 óta kisebb-nagyobb lendületvesztéssel, de folyamatosan teret hódítanak a devizás sorozatok a lakossági befektetési alapok kezelt vagyonán és tranzakciós adatain belül is:

A keresleti adatokat a legnagyobb devizás sorozatok hozamai is magyarázzák, ugyanis sok esetben ezek bő 7% felett vannak (forintosítva) az elmúlt egy évet nézve.

A legjobb egy éves hozamot most a Hold Alapkezelő Molto Forte Euro alapja tudja felmutatni több mint 12%-kal, ezt a Hold egy másik alapja, az EURO PB3 alapok alapja követi 11,6%-kal, a harmadik legjobb teljesítmény pedig az MBH Alapkezelő BFM Konzervatini Kötvény alapjához kötődik 10,6%-os forintosított hozammal.

A legnagyobb devizás sorozatok többségénél azonban az idei eddigi hozamok egyelőre kevésbé meggyőzőek, átlagosan inkább negatív teljesítményről beszélhetünk.

A legnagyobb vagyont kezelő lakossági devizás sorozatok hozamai* Alap neve Alapkezelő Bef.pol szerinti kategória Devizanem Kezelt vagyon április közepén (mrd Ft) YTD-hozam 1 éves 3 éves 5 éves Erste Nyíltvégű Euro Bázis Erste Kötvény/Rövid kötvény EUR 297 0,3% 7,0% 5,3% 4,3% OTP Euró Rövid Kötvény Alap A OTP Kötvény/Rövid kötvény EUR 267 0,3% 7,9% 5,7% 4,4% Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap Eurizon Tőkevédett EUR 188 0,3% 7,0% 5,2% 4,6% Erste Euro Ingatlan T Erste Ingatlan/Közvetlen EUR 169 0,8% 7,9% 6,9% 6,5% MBH Bonitas Euro Kötvény Alap MBH Kötvény/Rövid kötvény EUR 139 0,3% 7,2% 4,3% 3,8% MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap MBH Kötvény/Rövid kötvény USD 97 -7,4% 1,9% 4,8% 4,3% OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A OTP Kötvény/Rövid kötvény USD 88 -7,1% 3,2% 6,4% 5,2% Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Raiffeisen Kötvény/Rövid kötvény EUR 86 0,2% 7,8% 5,4% 4,6% Accorde Eurobond Accorde Abszolút hozamú EUR 85 -1,8% 8,4% - - Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Erste Kötvény/Rövid kötvény USD 81 -7,3% 2,1% 5,5% 4,6% HOLD EURO PB3 Alapok Alapja Hold Abszolút hozamú EUR 79 3,5% 11,6% 10,0% 12,6% BFM Konzervativni Kötvény Alap MBH Kötvény/Rövid kötvény CZK 78 1,7% 10,6% 8,3% 8,0% Erste Dollár Duett Alapok Alapja Erste Vegyes/Kiegyensúlyozott USD 75 -7,1% 2,2% 6,0% 5,7% K&H nemzetközi vegyes alapok EUR KBC AM Vegyes/Óvatos EUR 54 -4,9% 5,1% 3,8% 4,3% HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Hold Abszolút hozamú EUR 54 6,0% 12,3% 12,0% 13,4% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2025.04.15-ig

De miért vesz valaki devizás alapot?

Több oka is lehet annak, hogy bizonyos befektetők inkább a devizás sorozatokat keresik:

az egyik legkézenfekvőbb ok, hogy a portfóliójuk diverzifikálása érdekében a forinttól eltérő devizákat is tartanának;

érdekében a forinttól eltérő devizákat is tartanának; illetve szempont lehet az is, hogy igyekeznek kivédeni, illetve megjátszani a forint elmúlt évek folyamatosan gyengülő trendjét.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Annak azonban, aki devizás sorozatú befektetési alapot venne, érdemes észben tartania, hogy ez esetben is kétféle típussal találkozhat:

Vannak azok a devizás sorozatok, amelyeket a vagyonkezelők nem, vagy csak részben fedeznek vissza a forintra , azaz a befektető kisebb-nagyobb mértékben, de futja a devizakockázatot.

, azaz a befektető kisebb-nagyobb mértékben, de futja a devizakockázatot. A másik típus esetén pedig az alap 100%-ban fedezve van, vagyis bár a befektető euróban (vagy éppen dollárban) denominált sorozatban tartja a megtakarítását, nem kell futnia a devizamozgásokból fakadó kockázatokat.

Az előbbinek akkor lehet nagyobb relevanciája, ha a befektető a forint további gyengülésére számít, ilyenkor a fedezés nélküli sorozat magasabb hozamot is elérhet, mint ugyanennek az alapnak a forintos sorozata (nyilván itt a másik véglet is megtörténhet: erősödik a forint és ez negatívan hat a devizás sorozat hozamára).

Utóbbi eset pedig olyan befektetők számára lehet hasznos opció, akik devizában takarítanának meg, de nem feltétlenül a forint elleni fogadás a fő céljuk. A fedezésnek azonban mindig van költsége, és lényegében ez a költség adja majd a különbséget egy alap 100%-ban fedezett devizás és forintos sorozatának hozama között (jelenleg éven belül, euróban nagyjából 3-4% körüli költsége van a fedezésnek, dollárban ennek nagyjából a fele).

Folyamatosan nő a külföldi eszközök szerepe

Azt a nyilvánosan elérhető adatokból nem lehet megállapítani, hogyan változott az egyes alapok devizás összetétele az utóbbi években, az viszont látszik, hogy folyamatosan nő a hazai alapokban tartott külföldi eszközök aránya, ami összhangban van a devizás alapok keresletének növekedésével, emellett az alapkezelők is igyekeznek szélesíteni a befektetési eszközök körét a minél magasabb hozam elérése érdekében.

Tavaly év végén a legtöbb külföldi eszközt részvényben, majd államkötvényekben és diszkont kincstárjegyekben tartották a hazai alapok:

Sőt, az adatokból az is kitűnik, hogy a kötvényalapoknál továbbra is a hazai piacra fektető alapok vannak túlsúlyban (bár az utóbbi hónapokban az euró-, dollár- és egyéb piacokra fókuszáló alapok vagyona kissé nőtt), a részvényalapoknál azonban dominálnak az egyéb piacra fektető alapok:

