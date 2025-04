Kockázatvállalóknak áll a zászló: itt évi 20%-os hozamokat is lehetett keresni

Az utóbbi hetek tőzsdei hullámvasútja ellenére a magyar befektetési alapok igen jól muzsikáltak, feltéve, hogy valaki az ajánlott időtávra fektetett be az egyes alapokba. Természetesen a kockázatvállalási szint kulcsfontosságú tényező: a kötvényalapoknál 5-6% körüli évesített hozammal kellett beérniük a befektetőknek, míg a részvényalapoknál és abszolút hozamú alapoknál 15-20%-os hozamokkal is találkozhattunk. Összegyűjtöttük, mekkora nyereséget zsebelhettek be a legnagyobb magyar alapok befektetői, és ehhez mekkora kockázatot kellett elviselniük. Fontos, hogy az alapok múltbeli teljesítménye egyáltalán nem jelent garanciát a jövőre nézve.

A magyar lakossági befektetők körében kifejezetten kedvelt befektetésnek számítanak a hazai aktívan kezelt befektetési alapok: az öt legnagyobb kötvényalapban összesen közel 3000 milliárd forintot, az öt legnagyobb részvényalapban 274 milliárd forintot, az öt legnagyobb abszolút hozamú alapban pedig 540 milliárd forintot tartanak a megtakarítók. A befektetési alapoknak közölniük kell, hogy milyen minimális időtávra javasolják az adott alapba való fektetést. A kockázatosabb – nagyobb volatilitású – alapok ajánlott időtávja jellemzően hosszabb, míg a biztonságosabb, kisebb árfolyam-ingadozásokkal működő alapoknál már néhány hónapos ajánlott időtávok is előfordulnak. Most kiszámoltuk, hogyan teljesítettek a fenti kötvény-, részvény- és abszolút hozamú alapok az alapkezelők által javasolt időtávra visszatekintve. (Azaz például az egy évre ajánlott alapoknál az egy éves hozam szerepel itt, az öt évre ajánlott alapoknál pedig az öt évre visszatekintő évesített hozam.) A legnagyobb kezelt vagyonnal rendelkező kötvényalapok közé hosszú futamidejű kötvényalapok nem kerültek be, ezek teljesítményével hamarosan egy külön cikkben foglalkozunk. Az itt szereplő kötvényalapok ajánlott időtávja jellemzően 0,5-1 év, kivéve a K&H alapját, ahol legalább 3 évre javasolják a befektetést az alap kezelői. Ezeken az időtávokon az alapok 3-6% közti hozamokkal gazdagították a befektetőket, ami megközelítőleg az inflációval megegyező nagyságú hozam, azaz a kötvényalapok képesek voltak a pénz értékének megőrzésére, de reálértelemben nem beszélhetünk számottevő növekedésről. Pozitívum, hogy a kötvényalapok befektetőinek nem kellett álmatlan éjszakákat elszenvedniük: az alapok árfolyamai csak minimálisan ingadoztak, sőt, befektetési stratégiától függően szinte vonalzóval húzott árfolyamokat is lehetett látni az utóbbi egy évben. Érdekesség, hogy ezek a kötvényalapok az elmúlt egy évben nem tudták felvenni a versenyt a lakossági állampapírok 6-7%-os hozamával, ráadásul a lakossági állampapírok kamata alapesetben adómentes, míg a befektetési alapok hozamát személyi jövedelemadó (15%) és újabban szociális hozzájárulási adó (13%) is terhelheti, hacsak nem öt év futamidejű tartós befektetési számlán (TBSZ) tartja az alapot a befektető. Ez a 28%-os adókulcs az 5%-os bruttó hozamot 3,6%-os nettó hozamra csökkenti. A vizsgált részvényalapok ajánlott időtávja 5 év, kivéve a K&H alapját, ahol minimum 8 évre ajánlják az alapot. Az ajánlott időtávokon a részvényalapok jól teljesítettek, évesítve 9-25% közti hozamokról beszélhetünk. Igaz, hogy a nagyobb hozamnak megvan az ára: bizonyos időszakokban, például a 2022-es ukrajnai orosz inváziót követő hónapokban, valamint legutóbb Trump vámintézkedéseinek bejelentése után a részvényalapok árfolyama csökkenő pályára állt. Az abszolút hozamú alapok jellemzően közepes kockázatot hordoznak magukban, az ajánlott időtáv itt 2 évtől 5 évig terjed. A megadott időtávokon az öt legnagyobb kezelt vagyonnal rendelkező abszolút hozamú alap mindegyike kétszámjegyű évesített hozamot produkált: évi 10-22% hozamot zsebelhettek be a befektetők. Az idei év eddig eltelt időszakában a kötvényalapok 1-1,5% közti hozamokat termeltek, ami az 1-től 7-ig terjedő kockázati skálán 2-es, esetleg 1-es kockázati szintjüknek megfelelő teljesítmény. A kumulált hozam úgy értendő, hogy az ajánlott időtávra – például a 3 évre javasolt alap esetében 3 évre – visszatekintve összesen mekkora hozamot termelt az alap a kezdőtőkére vetítve. (Az egy évre ajánlott alapoknál ez pontosan megegyezik az ajánlott időtávra visszatekintő évesített hozammal.) Az 5 legnagyobb forintos lakossági kötvényalap múltbeli teljesítménye az ajánlott időtávon Alap Kockázati besorolás Ajánlott befektetési időtáv YTD hozam Kumulált hozam az ajánlott távon Évesített hozam az ajánlott távon OTP Optima A 2 1 év 1,5% 6,4% 6,4% OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény 2 0,5 év 1,5% 2,5% 5,0% K&H Állampapír felelős befektetés normál 2 3 év 1,0% 9,9% 3,2% MBH Bonitas Kötvényalap 2 0,5 év 1,5% 2,5% 5,0% Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap 1 0,5 év 1,5% 2,5% 5,0% Forrás: BAMOSZ, Portfolio-gyűjtés Az itt szereplő részvényalapok kockázati besorolása 3-as és 6-os szint között változik, ez a kockázati szint már magában hordozza a jelentősebb átmeneti tőkeveszteség lehetőségét is, ami az alapok idei teljesítményében is megmutatkozik. A 2025-ös év eddig eltelt időszakában a részvényalapok -14% és +16% közti hozamokat termeltek, itt a fő differenciáló tényező az, hogy mennyire gyorsan tudtak "magukhoz térni" a komoly sokkal felérő amerikai vámbejelentéseket követően. Az 5 legnagyobb forintos lakossági részvényalap múltbeli teljesítménye az ajánlott időtávon Alap Kockázati besorolás Ajánlott befektetési időtáv YTD hozam Kumulált hozam az ajánlott távon Évesített hozam az ajánlott távon HOLD Részvény Alap A sorozat HUF 4 5 év 13,6% 202,5% 24,8% OTP Quality Alap A Sorozat 4 5 év 16,3% 148,0% 19,9% OTP Omega Fejlett Piaci Részvény A sorozat 4 5 év -13,7% 67,7% 10,9% K&H Amerika HUF sorozat 6 8 év -8,4% 105,1% 9,4% HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A Sorozat 3 5 év -9,7% 102,2% 15,1% Forrás: BAMOSZ, Portfolio-gyűjtés Az abszolút hozamú alapok idén eddig -9% és +10% közti hozamot termeltek, de a számokból kiderül, hogy csak a körükben legkockázatosabbnak tekinthető, 4-es kockázati szintű alap van mínuszban, a második leggyengébben teljesítő alap is már 3%-os nyereséget termelt idén. Az 5 legnagyobb forintos lakossági abszolút hozamú alap múltbeli teljesítménye az ajánlott időtávon Alap Kockázati besorolás Ajánlott befektetési időtáv YTD hozam Kumulált hozam az ajánlott távon Évesített hozam az ajánlott távon OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2 2 év 3,0% 21,7% 10,3% Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat 3 2 év 8,0% 48,3% 21,8% OTP Trend Alap A sorozat A sorozat 4 5 év -9,2% 64,5% 10,5% HOLD Columbus Globális Értékalapú Alap A sorozat HUF 3 5 év 9,5% 94,5% 14,2% Citadella Abszolút Hozamú Alap A sorozat HUF 3 3 év 10,3% 51,8% 14,9% Forrás: BAMOSZ, Portfolio-gyűjtés Az alapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőre nézve. Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 28. Jön az új MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatot 2025. 04. 28. Rakétaként lőttek ki a lakossági állampapírok – mi történik itt? 2025. 04. 25. Tényleg rárepültek a magyarok a devizás befektetésekre? Mutatjuk a számokat! 2025. 04. 24. Az alapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőre nézve.