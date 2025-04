Trump bontókalapáccsal esett a világrendnek, a legnagyobb árat az USA fizetheti

Szabó Dániel 2025. április 03. 06:00

Donald Trump új vámháborúja alapjaiban rengeti meg a globális kereskedelmi rendszert: az Egyesült Államok legfontosabb partnereire, köztük az EU-ra és Kínára is brutális importvámokat vetett ki. Az Európai Unió 20, Kína 34 százalékos vámterhet kapott, ami egyes elemzések szerint az uniós export akár 19%-os visszaeséséhez és 0,33%-os GDP-csökkenéshez vezethet. Az USA sem ússza meg: a JP Morgan szerint az amerikai gazdaság 1%-os visszaeséssel, a Goldman Sachs szerint pedig jelentős növekedési lassulással nézhet szembe. A Trump-féle "vám az új adó" doktrína kiszámíthatatlansága mellett a beruházások jövője is bizonytalan, miközben a történelmi tapasztalatok szerint a kereskedelem akadályozása még soha nem hozott tartós gazdasági előnyt. A világ egyik legnagyobb haszonélvezője most saját rendszerét borítja fel – következményei messze túlmutatnak egy átlagos gazdaságpolitikai húzáson – éppen ezért várható következményeit is nehéz a bejelentések után alig néhány óra elteltével felmérni.