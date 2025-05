A közép-európai részvények mentik meg a magyar befektetők hozamát?

Nem indult jól az év az amerikai részvényekbe fektetők számára: január elseje óta összességében 15% környéki veszteséget is el lehetett szenvedni az ilyen kitettségű befektetési alapokkal. A befektetők figyelme újabban egyre inkább Európa felé irányul, ezen belül is különösen jól teljesített idén a közép-európai részvények osztálya. Kiszámoltuk, mekkora hozamot termeltek eddig az ezekre a régiókra fókuszáló hazai részvényalapok, és azt is körüljárjuk, hogy a profi befektetők szerint milyen döntési szempontokat érdemes mérlegelni, mielőtt valaki bőszen átsúlyozná a portfólióját.