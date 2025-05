Amikor legutóbb ilyen történt, gyorsan lehetett sok pénzt keresni a bitcoinnal

Kiváló a hangulat a kriptopiacon. A bitcoin árfolyama pedig nem csak, hogy január óta nem látott magasságokban van, de szépen csendben új történelmi csúcs közelébe is emelkedett a jegyzés. Ráadásul valami olyan rajzolódott ki a grafikonon, melyre viszonylag ritkán van példa a bitcoinnál: legutóbb több mint 60 százalékos emelkedést láthattunk. Vajon most is jöhet hasonló?