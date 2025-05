Ez a befektetés az aranynál is nagyobbat robbanhat – Mutatjuk, hogyan lehet beszállni!

Egyre élesebb geopolitikai konfliktusok, elmérgesedő vámháború és rendszerszintű bizonytalanság, amit elsősorban Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan lépései okoznak - egy ilyen környezetben nem csoda, hogy előtérbe kerültek a menekülőeszközök a befektetéseknél, az arany gyorsan új történelmi csúcsra ugrott. Van viszont egy másik, az arany "kistestvérének" is mondott eszköz, ami ugyanúgy biztonságot kínál az extrém helyzetekben, ráadásul a szemünk előtt zajló gigatrendnek, a zöld átállásnak is az egyik zászlóshajója. Lehet még tovább fokozni: történelmi szemmel nézve nagyon olcsónak számít ez az eszköz az aranyhoz képest.

Izgalmas az arany, de...

Az elmúlt hónapok geopolitikai és gazdasági fejleményei kimondottan jó táptalajt biztosítottak az aranyba történő befektetésnek, különösen április 2-án indult be a sztori, ekkor ugyanis Donald Trump bejelentette az általános amerikai vámintézkedéseket, aminek hatására azonnal beindultak a recessziós árazások és rendszerszintű leolvadást láthattunk a globális tőkepiacokon.

Ebben a környezetben sokan egyfajta pavlovi reflexként nyomtak rá a nagy zöld Vétel gombra az arany esetében.

Emellett - az ambiciózus vállalások ellenére - nem sikerült gyorsan pontot tenni az orosz-ukrán konfliktus végére, de az egyre feszültebb amerikai-kínai viszony is az óvatosság irányába tereli a befektetőket, de a globális költségvetési hiányok emelkedése is az arany felé tereli a fókuszt, és akkor a rohamosan gyengülő dollárról és az USA leminősítéséről nem is beszéltünk.