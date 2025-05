Vészjósló jelentés érkezett: gyászosan teljesítenek ezek a nyugdíjrendszerek, Magyarország is érintett

Lesújtó jelentést tett közzé az Európai Számvevőszék (ECA) a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek és a páneurópai nyugdíjtermékek helyzetéről. A szervezet megállapítja, hogy az ilyen típusú megtakarítások elterjesztésére irányuló uniós erőfeszítések nem jártak sikerrel, és a legtöbb országban ezeknek a kiegészítő nyugdíjpilléreknek nincs számottevő szerepük. A számok azt mutatják, hogy a részvétel meglehetősen alacsony, és a befektetési hozamok is elmaradnak a kívánatos szinttől. Magyarország szénája különösen rosszul áll, hazánkban ezek a nyugdíjprogramok nem is elérhetők. Az ECA szerint a növekvő demográfiai és államháztartási kihívások közepette kulcsfontosságú a nem állami finanszírozású nyugdíjpillérek megerősítése, ennek érdekében a jelentés most konkrét javaslatokat fogalmazott meg a döntéshozók felé.

Az északi országok élen járnak, máshol kevéssé népszerűek ezek a megtakarítások Nem jártak sikerrel az uniós fellépések a foglalkoztatói nyugdíjpillérek megerősítése, illetve a „páneurópai” magánnyugdíjtermékek létrehozása terén – hívja fel a figyelmet az Európai Számvevőszék. A most közzétett, 2016-tól 2024-ig tartó időszakot vizsgáló jelentés azt mérte fel, hogy mennyiben valósultak meg az Európai Bizottság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) vonatkozó célkitűzései. A szervezet úgy látja, az uniós polgárok megfelelő mértékű időskori jövedelmét csak erős kiegészítő nyugdíjpillérek által lehet hosszú távon biztosítani, de egyelőre sem a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények, sem a páneurópai nyugdíjtermékek nem értek el kielégítő eredményeket. Mik azok a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények?



A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények (IORP, institution for occupational retirement provision) olyan pénzügyi intézmények, amelyek kollektív nyugdíjprogramokat kezelnek a munkáltatók számára, abból a célból, hogy nyugdíjas korukban jövedelmet biztosítsanak a munkavállalóknak. A foglalkoztatói nyugdíjalapok élvezik az EU-n belüli tőke szabad mozgásának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvét, azaz egy EU-tagállamban működő nyugdíjalap kezelhet foglalkoztatói nyugdíjprogramokat másik tagállamban működő vállalatok számára, továbbá az egész EU-ban jelenlévő cégek egyetlen nyugdíjalapot tarthatnak fenn minden leányvállalatuk számára. Az Európai Számvevőszék 2023-as számaiból kiolvasható, hogy az ilyen foglalkoztatói nyugdíjprogramok elterjedtsége a legtöbb országban nem túl nagy, mindössze két uniós tagállamban, Svédországban és Hollandiában beszélhetünk igazán széleskörűen elterjedt munkáltatói nyugdíjprogramokról. (Az IORP-k keretein belül kezelt összes uniós vagyon, 2800 milliárd euró mintegy 60%-a Hollandiában található.) A jelentés felhívja a figyelmet, hogy több országban, köztük Magyarországon is teljesen hiányoznak az ilyen jellegű foglalkoztatói nyugdíjcélú megtakarítási formák. Igaz, hogy hazánkban is jelen volt egy ilyen szolgáltató, de csak kis létszámú tagsággal rendelkezett, illetve csekély összegű vagyont kezelt, végül 2024-ben befejezte működését. Jelenleg Magyarországon az öngondoskodást támogató foglalkoztatói szerepvállalás elsősorban az önkéntes nyugdíjpénztárakon keresztül valósulhat meg. A foglalkoztatói nyugdíjtermékek közel 47 millió munkavállalót és nyugdíjast szolgálnak ki, az egy szolgáltatóra jutó átlagos taglétszám nagyon változó. Például Svédországban a több mint 6,9 millió megtakarító alig 14 szolgáltató között oszlik meg, azaz egy szolgáltatónak átlagosan csaknem 500 ezer ügyfele van. Ezzel szemben például Spanyolországban a 2,4 millió ügyfelet 347 szolgáltató látja el, így egy nyugdíjszolgáltatóra átlagosan 7 ezer ügyfél jut. Az ECA külön problémaként azonosítja, hogy a foglalkoztatói nyugdíjprogramok alacsony hozamokat termelnek a megtakarítók számára. Például a 2000-től 2023-ig tartó 24 éves időszakban mindössze évi 1,3% reálhozamot (infláció feletti hozamot) produkáltak a mediánérték alapján. Páneurópai nyugdíjtermék sincs Magyarországon



A páneurópai nyugdíjtermék (PEPP, Pan-European Personal Pension Product) egy önkéntes nyugdíjcélú megtakarítási forma, amely európai uniós polgárok számára érhető el. A PEPP célja, hogy kiegészítse az állami és foglalkoztatói nyugdíjpilléreket, és országhatárokon átnyúló öngondoskodási lehetőséget kínáljon arra az esetre is, ha egy munkavállaló másik uniós országba költözne. A páneurópai nyugdíjtermékek jogilag 2022 óta létezhetnek, mostanáig 11 szolgáltató hozott létre ilyen megtakarítási formát. Magyarországon a PEPP nem elérhető, csupán a lengyel, cseh, horvát, szlovák és ciprusi piacon vannak jelen a páneurópai nyugdíjcélú megtakarítások. Nő az időskori szegénység, nagy szükség lenne a kiegészítő nyugdíjpillérekre Az Európai Számvevőszék rámutat, hogy az időskorúakat átlagon felüli mértékben fenyegeti a szegénység kockázata. Az összes uniós tagállamot nézve 2014-ig enyhén csökkent, az utóbbi tíz évben azonban trendszerűen nőtt azoknak a 65 év feletti polgároknak az aránya, akiket a szegénység kockázata fenyeget. Szegénységi kockázatnak kitett személy az, akinek az elkölthető jövedelme nem éri el a szegénységi küszöböt, azaz az adott ország egy főre jutó medián elkölthető jövedelmének 60%-át. Magyarországon még rosszabb a helyzet, 2010 és 2024 között szinte mindvégig meredeken emelkedett a szegénységi küszöb alatt élő 65 év felettiek aránya. 2020-tól kezdődően egy év kivételével 15% fölötti érték mutatkozott, 2024-ben pedig a 25%-ot is megközelítette a magyar adat. Az időskori szegénység a nőket különösen erősen fenyegeti: a nyugdíjas korú magyar férfiak 21,5%-a, míg a nők 26,5%-a él a szegénységi küszöb alatt az Eurostat kimutatása szerint. A nyugdíjak jövedelempótló képességében a magyar helyzet ugyancsak rosszabb az uniósnál – olvasható ki az Európai Számvevőszék által hivatkozott adatsorból. Az „aggregált nyugdíjhelyettesítési ráta” azt jelzi, hogy egy országban hogyan aránylik egymáshoz a 65-74 év közti nyugdíjasok mediánnyugdíja és az 50-59 évesek medián munkajövedelme. Ez a mutató tehát azt próbálja megragadni, hogy nyugdíjba vonulást követően reálisan mekkora jövedelmük marad meg az állampolgároknak ahhoz képest, amennyivel nyugdíjba vonulás előtt rendelkeztek. A magyar nyugdíjhelyettesítési ráta sokáig az uniós szint fölött volt, 2016-os csúcsán a 70%-ot is megközelítette. Azonban 2017-től kezdődően nagy esésnek indult, 2023-as mélypontján pedig alig 51%-ot tett ki a magyar mutató, azaz a "fiatalabb" nyugdíjasok mediánnyugdíja mindössze a felére rúgott az idősebb dolgozók medián munkajövedelmének. Ezzel szemben az uniós nyugdíjhelyettesítési ráta a vizsgált időszakban enyhén javulni tudott, a 2010-es 55%-ról 58%-ra nőtt a nyugdíjasok és a dolgozók meghatározott csoportjainak jövedelmi hányadosa. 6 pontos ajánláscsomaggal sürgeti a megoldást az Európai Számvevőszék Az Európai Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy – tekintettel a rájuk ruházott felelősség szintjére, – a Bizottság és az EIOPA által hozott intézkedések eddig nem voltak eredményesek a foglalkoztatói nyugdíjak belső piacának elmélyítésében, a határokon átnyúló tevékenységet folytató foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szerepének megerősítésében, illetve egy páneurópai magánnyugdíjtermék kifejlesztésében. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények határokon átnyúló tevékenysége továbbra is minimális, és néhány olyan tagállamban koncentrálódik, ahol a foglalkoztatói nyugdíjaknak már egyébként is hagyománya van. Ez főként olyan tényezőknek tudható be, amelyek nem tartoznak az Unió hatáskörébe (beleértve a tagállami szociális, munkaügyi és költségvetési jogszabályokat), és uniós szintű jogalkotási kezdeményezésekkel jelenleg nem befolyásolhatók.

Ez főként olyan tényezőknek tudható be, amelyek nem tartoznak az Unió hatáskörébe (beleértve a tagállami szociális, munkaügyi és költségvetési jogszabályokat), és uniós szintű jogalkotási kezdeményezésekkel jelenleg nem befolyásolhatók. A Bizottság által javasolt páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP) nem bizonyult életképes alternatív nyugdíj-megtakarítási lehetőségnek az uniós polgárok számára, és nem nyerte el a szolgáltatók érdeklődését sem; ennek oka elsősorban az adóügyi ösztönzők hiányában, az 1%-os költségplafonban és alternatív megoldások rendelkezésre állásában keresendő.

és nem nyerte el a szolgáltatók érdeklődését sem; ennek oka elsősorban az adóügyi ösztönzők hiányában, az 1%-os költségplafonban és alternatív megoldások rendelkezésre állásában keresendő. Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) által a felügyeleti konvergencia és a tagok védelme érdekében tett erőfeszítések nem voltak teljes mértékben eredményesek. Ez annak tudható be, hogy az EIOPA ún. minimális harmonizációs kereten belül végzi e tevékenységét, valamint, hogy az EIOPA kezdeményezéseit az illetékes nemzeti hatóságok nemigen veszik igénybe.

Javult – bár továbbra is hiányos – a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények sajátos és rendszerszintű kockázatainak EIOPA általi értékelése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ