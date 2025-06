Mutattunk egy olcsó részvényt, ki is lőtt az árfolyam

Május közepi elemzésünkben felhívtuk előfizetőink figyelmét egy arannyal kapcsolatos, izgalmas befektetési lehetőségre és egy potenciális fordulatra. Ez a fordulat már be is robbant, az általunk megvizsgált részvény árfolyama pedig valósággal kitört. Jó hír a befektetők számára, hogy a sztori továbbra is izgalmas, a papír továbbra is rendkívül olcsó, emellett pedig most kedvező fejlemények is fűtik az emelkedést.