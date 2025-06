Egymillió magyar ember megtakarítása a tét: ez jön a kamateső után a szakértők szerint

Portfolio Property Investment Forum 2025 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén 21. alkalommal!

Banai Ádám (MNB) rámutatott, hogy a lakossági állampapírpiac ma nagyságrendileg 13 ezer milliárd forint, ez összemérhető a befektetési jegyekkel és forintos bankbetétekkel, ez ma a három legmarkánsabb megtakarítási termék. Ma 800 ezer háztartás (a háztartások 20%-a) rendelkezik lakossági állampapírral, de nem keletkezik a teljes jövedelmi spektrumon érdemi megtakarítás, főként a felső jövedelmi tizedekben találhatók a megtakarítók.

Az ügyfelek 90 százaléka 25 millió forint alatti állampapír-befektetéssel rendelkezik

– hívta fel a figyelmet.

Mikesy Álmos (Gránit Alapkezelő) elmondta, hogy a befektetési alap versengő termék, egészen kis összeggel is el lehet kezdeni az ilyen típusú befektetést, a vagyonosabb ügyfelek számára pedig a prémium vagyonkezelési szolgáltatás jelenti az alternatívát. Nem volt lehetetlen, de nagy kihívás volt a versenyzés a minimális kockázati szintjük ellenére közel 20%-ot hozó lakossági állampapírokkal. Az utóbbi fél évben már kiegyenlítettebbé vált a helyzet, de előzetesen úgy tűnt, nagyobb tér van a befektetési alapok értékesítésére, az idei számok ugyan jól alakultak, de a várakozásokról egyelőre elmaradnak.

Hoffmann Mihály (ÁKK) felidézte, hogy idén van 30 éve, hogy Magyarország kibocsátotta az első lakossági állampapírt, de 2011-ben, a lakossági állampapírpiac felfejlesztését megelőzően alig 2% volt a lakossági állampapírok súlya a teljes államadósságon belül. Ma ez 20% körül mozog, azaz 15 év alatt egy nagyon masszív fejlődésről beszélhetünk. Jelenleg az ÁKK három finanszírozási pillérre fókuszál, ezek az intézményi piac, a devizás piac és a lakossági piac, az intézményi befektetők 50%-os részaránnyal bírnak, a devizaadósság súlya pedig 30%-ra tehető.

Az adósságszerkezet átalakítása 2012-ben kezdődött, a pénzügyi válság azon tapasztalataira alapozva, hogy túlzottan nagy a devizaarány, illetve a külföldi kézben lévő adósság aránya.

Ezt a válságban Magyarország eléggé megszenvedte, erre reagálva kezdődött meg a belföldi lakossági piac megerősítése, a mostani cél az, hogy a 20-25%-os sávban legyen a lakossági súly. A babakötvénnyel és a papír alapú állampapírokkal együtt jelenleg több mint egymillió ember megtakarításáról van szó, ez nagy felelősség az ÁKK-nak.

Mikesy Álmos elmondta, hogy felfokozottan várták az alapkezelők a 2025. év eleji kamatesőt, a korábbi évekhez képest nagyobb hangsúlyt kaptak az online marketingkampányok. A Gránit Alapkezelő úgy véli, mivel nagyon alacsony kockázatú, és kétszámjegyű pozitív reálhozamot biztosító termék volt az állampapír, ezeket a kedvező tulajdonságokat egyszerre nem tudná biztosítani egy befektetési alap. Ugyanakkor külön-külön léteznek alacsony kockázatú, illetve magas hozampotenciállal rendelkező alapok, ezt az üzenetet kell eljuttatni a célcsoporthoz.

Hoffmann Mihály a konkrét számokat összegezve elmondta, hogy a PMÁP-állomány tavaly év végén közel 7000 milliárd forint volt, ebből 500 milliárd jár le idén, és további 1500 milliárd egyéb lakossági állampapír is lejáratához érkezik. Kamatokból is sok pénz kerül a lakossághoz: idén összesen nagyjából 1800 milliárd forint kamatot (ebből 1300 milliárd a PMÁP) fizet ki a lakosságnak az állam. Ezeket mind összeadva bőven 10 000 milliárd forintnyi pénztömeg az, amelyről a lakossági befektetőknek valamilyen szinten gondolkodniuk kellett. Ez a teljes állományhoz viszonyítva kb. 80%-os arány, ez mozdulhatott meg idén az első öt hónapban. Volt PMÁP-visszaváltás, sorozatonként eltérő, 10-40% közé tehető, átlagosan 30% a PMÁP-állományból, de a nagyobb rész mozdulatlanul maradt az inflációkövető konstrukcióban, és a felszabaduló pénzek is többnyire más állampapírokba irányultak át.

Nem igazolódtak be tehát azok a várakozások, hogy ezermilliárdos nagyságrend áramolhat ki a lakossági állampapírokból,

sőt, az idei lejáratok és visszaváltások közepette is még kis mértékben emelkedni tudott az állomány.

Banai Ádám felhívta a figyelmet, hogy a mostani pénzkiáramlás a fogyasztási piacot kevéssé érintette, főként a megtakarítási piacon maradt, ez amiatt fontos, mert egy nagy fogyasztási hullám inflációs hatással is járhat. A jelek szerint tehát jól mérte fel a lakosság a reálhozam-környezetet, és a nagy nominális hozamcsökkenés ellenére is megtartotta az állampapírokban lévő megtakarításait.

Hoffmann Mihály kiemelte, hogy a prémium papírok állománya öt hónap alatt lecsökkent 2300 milliárd forinttal, eközben a FixMÁP nőtt 1500 milliárddal, és közel 1000 milliárddal a BMÁP is, azaz egyfajta helycsere történt. Ennek következtében a Prémium Magyar Állampapír részaránya a portfólión belül 60%-ról 40%-ra csökkent, míg 20-20%-ra nőtt a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír részesedése, ami egy kiegyensúlyozottabb portfóliót eredményezett – ez adósságkezelési szempontból is kedvező fejlemény.

Banai Ádám az ingatlanpiac kapcsán elmondta, látható a kamateső lakáspiaci hatása, de nehéz számokat mondani, az MNB becslése szerint 300 milliárd forint környékére tehető a lakáspiacon pluszban megjelenő állampapír-pénzek nagyságrendje. A fokozott ingatlanpiaci aktivitásban biztosan része lehet a kamatfizetési hullámnak, mind direkt módon, mind oly módon, hogy a vásárlók a nagy áremelkedést megelőzve még tavaly ősszel igyekeztek ingatlant venni. Az éves áremelkedés országosan 15%, Budapesten közel 20% a legfrissebb számok szerint, de most már lassul a dinamika, megfontoltabbá váltak a vevők. Ugyanakkor a lakáspiacon nincsenek alkupozícióban a vevők, továbbra is az eladók diktálnak.

Mikesy Álmos elismerte, hogy az alapkezelői szektor felfokozott várakozásaihoz képest csalódásként is felfogható az idei év, mégis jól sikerült a félév, hónapok óta folyamatos nettó beáramlás figyelhető meg a fő alapoknál, ami alapkezelői szemszögből kedvező. Érezhető, hogy nehezen váltanak befektetési csatornát az ügyfelek, sok „tranzakciós költséggel” jár számukra megismerni egy új szolgáltatót, és a megszokottat lecserélni az ő rendszerére. A termékfejlesztés viszont pörög, az alapkezelők igyekeznek új kreatív megoldásokkal megjelenni a piacon, így hosszabb távra előre tekintve minden érintettnek jót tettek ezek a változások.

Banai Ádám hozzátette, hogy az ÁKK ármeghatározó erővel is bír, azaz más folyamatok láttán lett volna lehetőségük arra, hogy reagáljanak a körvonalazódó befektetői igényekre.

Hoffmann Mihály a digitális csatornákat is méltatta, elmondása szerint a két fő értékesítési csatorna az Államkincstár és a bankok, ma kétharmad a kincstár, egyharmad az elsődleges forgalmazók szerepe, ez felcserélődött az elmúlt öt évben. Ebben szerepet játszott a kincstár költségelőnye, illetve a digitális csatornák (Webkincstár, Mobilkincstár) felfutása, amelyek jól passzolnak a befektetői igényekhez.

Mikesy Álmos úgy véli, más lehet a különböző csatornákkal rendelkező ügyfelek viselkedése; aki nem a kincstárnál vett papírt, hanem más forgalmazónál, ő konkurens termékekkel is találkozhatott a saját csatornáján belül, ellenben azok az ügyfelek, akik kizárólag kincstári számlával rendelkeznek, ők feltehetően a legkevésbé mozdultak meg a megtakarítók közül. A lakáspiac kapcsán megjegyezte, hogy meglátásuk szerint gyakran csak a felértékelődésre számítanak a befektetők; sokan úgy vesznek új építésű lakást, hogy ki sem adják bérlőnek – mert megítélésük szerint nem jelentene számukra érdemi plusz hozamot –, hanem majd árfolyamnyereséggel tervezik évek múlva értékesíteni. Az alapkezelői piacon érezhető trend az utóbbi időszakban (nem csak idén), hogy egyre nő a devizás befektetések iránti kereslet és érdeklődés.

Hoffmann Mihály egy technikai részletet is megosztott a hallgatókkal: a lakosság által eladott, de a forgalmazóknál lévő állampapírokat nem minden esetben vásárolja vissza rövid időn belül az ÁKK – habár ezt opciós jogával élve megtehetné –, hanem az elsődleges forgalmazók könyveiben marad némi felhalmozódott lakossági állampapír-állomány. Az idei év újdonsága, hogy az ÁKK lehetőséget teremtett a forgalmazóknak az ilyen papírok becserélésére más lakossági állampapírokra, amelyeket könnyebben tudnak majd értékesíteni. Ezenkívül a lakossági befektetők intézményi papírokat is vesznek, főként a rövid futamidejű diszkont kincstárjegyek (DKJ) népszerűek a körükben, amelyek a hozamemelkedésük miatt is vonzóbbá válhattak, ez a szegmens ma néhány százmilliárdos lakossági kézben lévő állományt tesz ki.

Banai Ádám kifejtette, hogy a magyar háztartásoknak erős a megtakarítási attitűdje, a megtakarítások mindig keresik a helyüket, a lakáspiac is vonzó alternatíva lehet számukra, habár itt most lassulás érezhető, ami a historikusan relatíve nagy ingatlanpiaci túlértékeltséggel is magyarázható. Emellett sok pénz áll látra szóló bankbetétben és készpénzben, habár nemzetközi összevetésben nem kiugró ez a GDP kb. 23%-ára tehető összeg, mégis

reálgazdasági szempontból kívánatos lenne, ha a jövőben ezek a pénzek is „termékenyebb” befektetésekbe áramolnának.

Mikesy Álmos az idei év slágereire utalva elmondta, hogy a kamateső után a vegyes és abszolút hozamú alapokat tartja vezető irányzatnak, mert olyannyira volatilisek a piacok, hogy ezek lehetnek képesek megfelelő védelem mellett profitálni az idei környezetből. Az ingatlanalapok is felértékelődtek, igen jó értékesítési számok mutatkoznak idén, ez a hozamoknak is köszönhető, és az ügyfelek szemében a kockázati szintjük sem tér el nagyon az állampapírokétól.

Hoffmann Mihály azzal zárta, hogy valóban drága mulatság volt az államnak az utóbbi két évben esedékes lakossági állampapír-kamatok kifizetése, de ez a pénz jó helyre került, hiszen a belföldi háztartások zsebében csapódott le jövedelemként. A mostani cél az, hogy ne alakuljon ki túlzott koncentráció, ezt segítik például az egyes papíroknál létező értékesítési összeglimitek is. A piaci környezetre is mindig tud reagálni az ÁKK, például a DKJ-hozamok emelkedését a változó kamatozású állampapírok kamatprémiumának csökkentésével lehet ellensúlyozni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ