5 kérdés a világból, amire a befektetők választ várnak

Az elmúlt években világossá vált, hogy a nagyobb mozgásokat, trendeket a piacokon elsősorban makrogazdasági események és gazdaságpolitikai fordulatok indítják el. Emiatt különösen fontos, hogy lássuk azokat a kérdéseket, amelyeken a befektetők gondolkodnak.

Most azért is kiemelten aktuális ez, mert a piac egyfajta légüres térbe érkezett. Megvolt a nagy ijedség Trump április 2-i vámbejelentései után, amelyek következtében bőven 20% feletti eséseket láttunk. Aztán a kötvénypiac reakciói annyira megijesztették Trumpot, hogy az amerikai tőzsdék végül szinte teljesen ledolgozták a veszteségeket. A bizonytalanság azonban továbbra is magas. A kérdés most az: valóban légüres térbe kerültek a tőzsdék, vagy még van tér felfelé – esetleg lefelé?

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a kulcskérdéseket, amelyeken a befektetők most a legtöbbet gondolkodnak. Megszólal a dollár, megkérdezzük a jent, kikérjük a bizalmi indikátorok véleményét – és végül érkezik a sztárvendég is.