Mutatjuk: így lehet sok pénzt keresni Trump mestertervén

Donald Trump stratégiája beérni látszik – és mi már hónapokkal ezelőtt megmutattuk, melyik részvény lehet ennek a nyertese. Egy friss Pentagon-megállapodás után az általunk megvizsgált cég árfolyama 50%-ot ugrott egyetlen nap alatt, de azok, akik már márciusban követték exkluzív elemzésünket, 94%-os hozamot realizálhattak. Most megmutatjuk, merre tovább: realizálni, stopot húzni vagy tartani és hígítani?

Egy márciusi elemzésünkben részletesen foglalkoztunk azzal, hogy miért is lett Donald Trump vesszőparipája a ritkaföldfémek. Itt olyan ásványkincsekről beszélünk, amelyek nélkülözhetetlenek a zöld átállás, a technológia-intenzív ágazatok és a hadiipar számára, ráadásul a jövőben strukturális hiány alakulhat ki, és ami még ennél is fontosabb:

földrajzilag nagyon korlátolt módon zajlik a kitermelés.

Kína dominanciája a globális bányászati és finomítói piacon is megkérdőjelezhetetlen, az ilyen mértékű kiszolgáltatottság pedig olyan eszköz az ország kezében, ami Amerikát is érzékenyen érintheti – ráadásul Kína már többször is tett olyan defenzív lépéseket ezen a piacon, amik borzolhatták a kedélyeket, elég csak arra gondolni, hogy az amerikai vámokra reagálva korlátozták számos nemesfém, köztük a ritkaföldfémek kivitelét az országból.