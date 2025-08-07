  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Ha ez igaz, nem csak a Fed kerül bajba, de a befektetéseid is

Bár a piac egyre inkább kamatcsökkentésre számít a gyenge munkaerőpiaci adatok láttán, a Bank of America szerint az amerikai jegybanknak ki kell tartania a jelenlegi kamatszint mellett. A pénzintézet elemzői szerint a foglalkoztatás lassulása mögött nem keresleti összeomlás, hanem kínálati sokk áll – az infláció pedig továbbra is túl magas ahhoz, hogy a jegybank lazítani kezdjen.

Az elmúlt hetek legfontosabb eseménye egyértelműen az amerikai munkaerőpiaci adatok voltak, amelyek egy, a vámokat igenis rosszul viselő gazdaság képét festik.

Azonban a Bank of America szerint nem csak ez az egyetlen tényező, amit figyelni kell.

Egy eddig keveset említett dimenziót hoznak be a képbe, aminek, ha tényleg ekkora a hatása, akkor az gyorsan átírhatja a befektetési körképet.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility