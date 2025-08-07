Ha ez igaz, nem csak a Fed kerül bajba, de a befektetéseid is

Bár a piac egyre inkább kamatcsökkentésre számít a gyenge munkaerőpiaci adatok láttán, a Bank of America szerint az amerikai jegybanknak ki kell tartania a jelenlegi kamatszint mellett. A pénzintézet elemzői szerint a foglalkoztatás lassulása mögött nem keresleti összeomlás, hanem kínálati sokk áll – az infláció pedig továbbra is túl magas ahhoz, hogy a jegybank lazítani kezdjen.

Az elmúlt hetek legfontosabb eseménye egyértelműen az amerikai munkaerőpiaci adatok voltak, amelyek egy, a vámokat igenis rosszul viselő gazdaság képét festik.

Azonban a Bank of America szerint nem csak ez az egyetlen tényező, amit figyelni kell.

Egy eddig keveset említett dimenziót hoznak be a képbe, aminek, ha tényleg ekkora a hatása, akkor az gyorsan átírhatja a befektetési körképet.