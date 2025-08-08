Döbbenetes tempóban száguldanak a TBSZ-ek, ide zúdult a pénz az állampapírokból

Közel 500 ezer TBSZ van a magyaroknál, átlagosan 14 millió forintos egyenleggel

Szárnyaltak a tartós befektetési számlák az idei első negyedévben, a március végi 453 ezres szintről június végére 494 ezerre emelkedett az ilyen típusú megtakarítási számlák száma.

Ez a rekordmagasnak számító bázishoz képest is további 9%-os növekménynek felel meg.

A tartós befektetési számla egy olyan, speciális értékpapírszámla, amely 5 éves időtávon adómentességet biztosít a befektetőknek. A TBSZ-re csak a nulladik, úgynevezett gyűjtőévben lehet befizetni, ezt követően a számla "bezárul", de a rajta lévő megtakarítást teljesen szabadon lehet befektetni részvényekbe, kötvényekbe, aktívan kezelt befektetési alapokba vagy akár ETF-ekbe is. Egy tartós befektetési számla segítségével három év elteltével már adókedvezmény érhető el, öt év után pedig adómentessé válik a hozam, tehát a befektetők hozamát sem személyi jövedelemadó, sem szociális hozzájárulási adó nem terheli.

Amióta léteznek a TBSZ-ek számára vonatkozó statisztikák, az idei első negyedévi 67 ezres növekedés volt a valaha mért legnagyobb növekedés, a második negyedévi 41 ezres növekmény pedig az idei első negyedévtől eltekintve ugyancsak több mint 10 éves rekordot jelentene. A példátlan felfutásra az inflációkövető állampapírok kamatfizetései adhatják a leginkább kézenfekvő magyarázatot: az idei első félévben csak az inflációkövető állampapírok kifizetéseiből több mint 1600 milliárd forinthoz jutott a lakosság, ezt a pénzt pedig sokan újonnan megnyitott TBSZ-eken helyezhették el.

Az idei első félévben összesen már 107 ezerrel nőtt a tartós befektetési számlák száma, ami annak fényében elképesztő tempó, hogy 2024-ben egy teljes év alatt összesen 87 ezerrel, 2023-ban pedig alig 42 ezerrel bővült a számlák száma.

A tartós befektetési számla mintegy két évvel ezelőtt különösen nagy versenyelőnyre tett szert más befektetési formákkal szemben, ugyanis a TBSZ-re sokáig nem vonatkozott a szociális hozzájárulási adó 2023 júliusától életbe lépő kiterjesztése. Igaz, hogy a nagy felfutást látva a kormány végül bezárta az így keletkezett adózási kiskaput, 2025-től szigorodott a TBSZ-ek adózása.

A tartós befektetési számlákon kezelt vagyon is rekordmagasra, 7108 milliárd forintra emelkedett, ez a március végi 6583 milliárdos értékhez képest 525 milliárd forintos (8%-os) növekedést takar, egy évre visszatekintve pedig 32,4%-kal nőtt a TBSZ-eken tartott vagyontömeg.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy a 2025. második negyedév rekordsebességű vagyonnövekményt hozott, korábban sosem nőtt még három hónap alatt 525 milliárd forinttal a TBSZ-számlákon kezelt megtakarítások értéke.

Az egy TBSZ-re jutó átlagos vagyon az előző negyedév végi szinthez képest 1%-kal, 14,5 millió forintról 14,4 millió forintra csökkent, amit elsősorban a rendkívüli darabszám-növekedés magyarázhat.

Karnyújtásnyira a 100 ezer NYESZ-számla, 6 millió forint az átlagos egyenleg

A nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) frontján folytatódott a nemrégiben megindult kedvező trend: hosszú idő után ismét felfelé ívelő pályán mozog a NYESZ-ek száma. A NYESZ-ek száma mostanra 99 384-ra emelkedett, de még így is 30%-kal alulmúlja a 10 évvel ezelőtti szintet.

Az idei második negyedévben 1578 darabos bővülést mért a Magyar Nemzeti Bank, ami a statisztika létezése óta a harmadik legnagyobb növekmény.

A nyugdíj-előtakarékossági számla a TBSZ-hez hasonlóan egy adómentességet biztosító számlatípus, sőt, a NYESZ-re teljesített befizetésekre 20% állami támogatás (SZJA-visszatérítés) is jár, melynek maximuma évi 100 ezer forint. A NYESZ-nek nincs gyűjtőéve, hanem a futamidő során folyamatosan lehet befizetni a megtakarítási számlára. Az adómentes kifizetést a nyugdíjjogosultság megszerzése (például a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése) teszi lehetővé.

Új csúcsot döntött a nyugdíj-előtakarékossági számlákon kezelt összvagyon értéke is, június végén 605 milliárd forintot tartottak NYESZ-en a magyarok. Ez negyedéves alapon 3,5%-os, éves összevetésben 12,5%-os növekedést takar.

A NYESZ-számlákon kezelt vagyon a számlák számával egyidejűleg, az utóbbi pár évben indult növekedésnek. Előtte hosszú időn keresztül fokozatosan apadt a NYESZ-vagyon, eltekintve egy-egy kivételes negyedévtől.

Nyugdíj-előtakarékossági számlán a TBSZ-hez képest kevesebb pénzt, átlagosan 6,1 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint, ez új csúcsot jelent, korábban még sosem mutatkozott 6 millió forint fölötti átlagegyenleg.

Az átlagvagyon növekedését az a szezonális tényező is hajthatta, hogy a múlt évi befizetésekre járó, 20%-os (legfeljebb 100 ezer forintos) állami támogatás jellemzően a második negyedévben érkezik meg a befektetők számlájára.

