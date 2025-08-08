Jóárasították ezeket a részvényeket – Itt az idő beszállni?

Nincs kegyelem
Gőzerővel dübörög a második negyedéves gyorsjelentési szezon, az amerikai tőzsdék technológiai nagyágyúi általában remek eredményekkel rukkoltak elő, egyedül az Amazon okozott csalódást a befektetőknek, akik erre elég hevesen is reagáltak: a gyorsjelentés kiadása óta közel 5 százalékot esett az árfolyam.
De ez még csak meg sem közelíti azt, amilyen markánsan megbüntették azokat az európai óriáscégeket, akik alulmúlták a várakozásokat.
A Goldman Sachs elemzése szerint a Stoxx Europe 600 index azon vállalatai, amelyek a várakozásoknál gyengébb eredményeket közöltek vagy profit-warningot adtak ki, átlagosan 2,3 százalékponttal maradnak el a referenciaindextől,
