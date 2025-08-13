Mi van, ha lépést tévesztettek a profik?

A végéhez közeledik a kereskedelmi háború abban az értelemben, hogy már szinte minden ország esetében tudjuk a végleges vámterhelést. A részvénypiacok csúcson vannak, a kötvényhozamok stabilizálódtak, a dollár gyengülése is megállt, igaz, még csak rövid ideje.
Mi baj lehet? A Bank of America (BofA) felmérése szerint ráadásul a profik szerint is minden rendben. Ilyenkor két lehetőségünk van: 1) elfogadjuk, hogy minden rendben van, vagy pedig 2) megpróbáljuk az ördög ügyvédjét játszani és megnézni, hol tévedhetnek a profik. Ez nem kötözködés, hanem kockázatkezelés.
Ráadásul általában akkor lehet gyorsan sok pénzt keresni, ha a profik túlzottan egy oldalra álltak. Ilyet már láttunk az év elején, akkor a dollár összeomlott, Európa pedig állva hagyta az USA-t. Most ismét egy furcsaságra bukkantunk.
