Mi van, ha lépést tévesztettek a profik?

A legjobb befektetési lehetőségek általában akkor jönnek, ha a profik túlzottan hisznek egy dologban, aztán az ellenkezője történik. Idén láttunk már ilyet, amikor megrogyott a dollár, vagy éppen rövid idő alatt az európai tőzsdék kilométereket vertek az amerikaiakra. Elképzelhető, hogy most is egy olyan helyzet felé tartunk, amikor valamit nagyon rosszul látnak a profik. Persze a másik oldalról csúcson a tőzsdék, az amerikai gazdaságban „minden rendben”, mi baj lehet.
A végéhez közeledik a kereskedelmi háború abban az értelemben, hogy már szinte minden ország esetében tudjuk a végleges vámterhelést. A részvénypiacok csúcson vannak, a kötvényhozamok stabilizálódtak, a dollár gyengülése is megállt, igaz, még csak rövid ideje.

Mi baj lehet? A Bank of America (BofA) felmérése szerint ráadásul a profik szerint is minden rendben. Ilyenkor két lehetőségünk van: 1) elfogadjuk, hogy minden rendben van, vagy pedig 2) megpróbáljuk az ördög ügyvédjét játszani és megnézni, hol tévedhetnek a profik. Ez nem kötözködés, hanem kockázatkezelés.

Ráadásul általában akkor lehet gyorsan sok pénzt keresni, ha a profik túlzottan egy oldalra álltak. Ilyet már láttunk az év elején, akkor a dollár összeomlott, Európa pedig állva hagyta az USA-t. Most ismét egy furcsaságra bukkantunk.

