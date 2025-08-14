Alaposan meglepte a szakértőket az iPhone-okat összeszerelő cég

A tajvani Foxconn 1,79 ezer milliárd új tajvani dollár (59,73 milliárd dollár) bevételt ért el, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak. Működési nyereségük 56,596 milliárd új tajvani dollárra nőtt,
jelentősen meghaladva a 49,767 milliárd új tajvani dolláros előrejelzést.
A nettó nyereség 44,36 milliárd új tajvani dollár lett, ami szintén felülmúlta az elemzők által várt 38,81 milliárd új tajvani dollárt.
A Hon Hai Precision Industry néven is ismert Foxconn, amely az Apple iPhone-ok legnagyobb gyártója, igyekszik a fogyasztói elektronikában elért sikereit a mesterséges intelligencia területén is megismételni. A vállalat AI-munkaterhelésre tervezett szervereket gyárt, és az Nvidia kulcsfontosságú partnerévé vált. Július 30-án a Foxconn bejelentette, hogy részesedést szerez a TECO Electric & Machinery ipari motorgyártó vállalatban, és stratégiai partnerséget köt AI adatközpontok építésére.
Donald Trump amerikai elnök globális vámintézkedései azonban hatással lehetnek a Foxconn idei kilátásaira. A vámfenyegetésekre válaszul
a vállalat már áthelyezte az Egyesült Államokba szánt iPhone-ok összeszerelésének nagy részét Indiába.
A Foxconn augusztus 5-én közölte, hogy júliusi bevétele rekordot ért el, amit az AI termékek iránti erős kereslet hajtott. A cég a harmadik negyedévre további bevételnövekedést vár, de jelezte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a "változó globális politikai és gazdasági körülmények" hatásait.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
