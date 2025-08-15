Teljes hátraarcot csinált a világ legnagyobb hedge fundja – Érdemes követni?

Ha a világ legnagyobb fedezeti alapja 180 fokos fordulatot vesz és homlokegyenest szembe megy azzal, amit az elmúlt időszakban képviselt, akkor arra nagyon sokan felfigyelnek. Több égető kérdés is felmerül: miért döntöttek így a profik? Érdemes követni őket? Ha ilyen látványosan elfordultak az eddigi kedvencektől, akkor ezek helyett miben kezdtek el hinni?

Vannak már évtizedek óta a pályán lévő, több gazdasági válságot és kilátástalanak tűnő helyzetet megélt veterán befektetési guruk, akik szavait és tőzsdei lépéseit nagyon közelről figyelik a piacok

– pontosan ilyen fokmérő a világ legnagyobb hedge fundjának számító Bridgewater Associates.

Tegnap pedig fény derült arra, hogy milyen nagy volumenű befektetési döntéseket hoztak ennél az alapnál, intézményi befektetőként ugyanis a Bridgewater negyedévente köteles elküldeni az úgynevezett 13F-dokumentumot az amerikai tőzsdefelügyeletnek, ez a dokumentum pedig a legutolsó negyedév végére vonatkozó befektetéseket tartalmazza. Fontos tehát kiemelni, hogy a vételek és eladások a június 30-i állapotokat tükrözik, tehát nem arra a dinamikára érdemes felkészülni, hogy: "Mit vett most Ray Dalio csapata? Ó, akkor én is gyorsan megveszem, le ne maradjak!" - egyáltalán nem kizárt ugyanis, hogy a második negyedév végén birtokolt részvényeket már eladta a hedge fund.