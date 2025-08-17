  • Megjelenítés
Mutatunk egy pofonegyszerű trükköt, ezt bárki ellesheti az amerikai befektetőktől
Befektetés

Portfolio
Az amerikaiak ugyan nem tesznek félre kiugróan sokat a jövedelmükből, de a megképződő megtakarításaikat rendkívüli arányban fordítják részvénykitettség felépítésére. Ráadásul az Egyesült Államokban – például Magyarországgal ellentétben – nemcsak a gazdagok játéka a részvénybefektetés, hanem széles rétegek képviseltetik magukat ezen a piacon. A SIFMA közelmúltban megjelent éves jelentésének legfőbb megállapításaiból csemegézünk.
Az Értékpapír-ágazat és Pénzügyi Piacok Szövetsége (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA) közzétette éves jelentését, mely átfogó képet nyújt az amerikai tőkepiac aktuális helyzetéről és múltbeli trendjeiről. A szövetség hangsúlyozza, hogy a tőkebevonás mind a vállalatok fejlődéséhez, mind az államok működésének és beruházásainak finanszírozásához kulcsfontosságú,

emiatt a tőke szerves része a munkahelyteremtésnek, a gazdasági fejlődésnek és a jólétnek.

A tőkepiacok azt segítik elő, hogy a tőke a hozamra vágyó tőketulajdonosoktól (befektetőktől) a tőkét igénylő szervezetekhez (értékpapír-kibocsátókhoz) áramoljon, azaz a tőkepiacok összekötik a tőkekínálatot a tőke felhasználóival.

Nagyrészt részvényekbe fektetik a pénzüket az amerikaiak

Az Egyesült Államok lakosságánál minden évben több száz milliárd dollárnyi új megtakarítás keletkezik, amely a tőkepiacokon keresi a helyét. Nemzetközi összevetésben az amerikai háztartások közepesen erős megtakarítók: Japánhoz képest többet, Németországhoz képest kevesebbet tesznek félre a rendelkezésre álló jövedelmükből. (Magyarország a 2024-es adatok alapján az Európai Unió egyik legaktívabb megtakarító országa volt.)

Feltűnő azonban, hogy míg az európai háztartások elsősorban alacsony kockázatú eszközökbe fektetnek – az eurózónán belül a bankbetétek és kötvények együttesen a megtakarítások több mint felét kiteszik –, addig az amerikai lakosság elsősorban részvényekbe fektet. A Fed által közölt legfrissebb, 2022-es felmérés szerint az USA háztartásainak 58%-a rendelkezett közvetlen vagy közvetett részvénykitettséggel, az egy háztartásra jutó medián részvénykitettség elérte az 52 ezer dollárt, ezzel

az amerikai lakosság portfólióján belül 56,4%-os súlyt képviselt.

Ez éles kontrasztban áll a magyar helyzettel: hazánkban csupán a háztartások 2-3%-a rendelkezik közvetlen tőzsdei részvénybefektetéssel, ők elsősorban a legvagyonosabbak közül kerülnek ki, és a teljes magyar pénzügyi megtakarítási állomány alig 5%-a van részvényekben.

Az USA lakosságának részvénykitettsége a tavaly év végi adat szerint összesen 57 900 milliárd dollárra tehető, ebben a közvetlenül és közvetetten (például befektetési alapokon, nyugdíjalapokon keresztül) tartott részvények szerepelnek. A jelentés által felölelt utolsó öt évben, 2019-től 2024-ig az amerikai háztartások 68%-kal, azaz évente átlagosan 11%-kal növelték a részvényeik összértékét.

Egyre nő a részvénysúly az amerikai portfólióban

A "likvid", azaz könnyen hozzáférhető megtakarításokon belül számottevően kevesebb, 39 400 milliárd dollárnyi részvénykitettség mutatkozik, aminek oka többek között az, hogy a nyugdíjalapokon keresztül tartott befektetéseket a statisztika nem tekinti likvidnek, ezért nem is szerepelteti azokat az összeállításban.

Az amerikaiak likvid pénzügyi eszközein belül így is a részvénykitettség a legdominánsabb befektetési eszközosztály, tavaly év végén 54,5%-os súllyal büszkélkedhetett. Ez jelentős növekedést mutat a vizsgált időszakban, még 2019-ben is csupán 44,4% volt a részvények súlya a likvid portfólióban,

azaz a mögöttünk álló öt évben az amerikai háztartások felettébb erősen növelték a részvénykitettségüket,

amihez az újonnan befektetett tőkén felül a meglévő értékpapírok felértékelődése is hozzájárult.

Bődületes mennyiségű részvényt tartanak a nyugdíjalapok

Az USA nyugdíjágazata a világ legnagyobbja, a nyugdíjcélú megtakarítások állománya az amerikai GDP 170%-ára rúg, ami kivételesen nagy ráta. Európában csak néhány északi ország (például Dánia, Hollandia) éri el ezt a szintet, az öreg kontinens országaira jellemző szint a GDP 50%-a alatt helyezkedik el, de Magyarországon alig 4-5% környékére tehető a GDP-arányos nyugdíjvagyon.

A SIFMA jelentése az amerikai nyugdíjbefektetéseket privát (ide tartoznak a foglalkoztatói nyugdíjprogramok, például a 401k), kormányzati (szövetségi, állami, helyi), biztosítási és IRA-kategóriákra bontja, melyek együttesen 49 600 milliárd dollárt kezeltek a 2024-es adat szerint.

A jelentés ezek közül a privát nyugdíjalapok eszközallokációját részletezi: a befektetések 35,8%-a részvényekben, míg 11,3%-a kötvényekben van, de a befektetési alapok (mutual fund) is nagy mennyiségű részvénykitettséget takarhatnak.

A privát nyugdíjalapokban nyilvántartott "tiszta" részvényvagyon 2024-ben 4900 milliárd dollárt tett ki, ez nagyságrendileg megegyezik Németország éves GDP-jével.

Az amerikai befektetőkre általánosan jellemző részvénytúlsúlyos befektetési stratégia az évszázados tapasztalat alapján igen kifizetődő: a magyar befektetési alapok körében is rendre a részvényalapok produkálják a legmagasabb hozamokat.

Ennek ellenére a magyarok kifejezetten alulsúlyozzák a részvényeket a pénzügyi megtakarításaik között: a 2024-es adatok szerint a bankbetétek és kötvények 30-30% feletti súlyt kaptak a lakosság portfóliójában, a befektetési alapok – nagyrészt ugyancsak kötvénykitettséggel – 25%-os részarányt képviseltek, míg a tőzsdei részvények súlya alig 5%-ra volt tehető. Az eurózóna háztartásai nem sokkal kockázatvállalóbbak, ott a háztartások pénzügyi megtakarításaiból tavaly 8%-ot tettek ki a részvények.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Portfolio Blogger

Befektetés
Amíg a világ Trumpra figyelt, ébredezik a piaci bedőlések ősanyja
Pénzcentrum
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
