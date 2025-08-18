Begyújtotta a rakétákat a népszerű befektetés, súlyos összegeket tehettek zsebre a szemfüles magyarok

Már 19 500 milliárd forint fölött a befektetési alapok vagyona
A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) friss adatai szerint július végén a befektetési alapokban kezelt vagyon elérte a 19 551 milliárd forintot. Ez minden korábbinál nagyobb érték, az előző havihoz képest 2,1%-os (400 milliárd forintos) növekedést jelent, éves alapon pedig 3035 milliárdos, 18,4%-os növekménynek felel meg.
A magyar lakosság körében a befektetési alapok népszerűsége az állampapírokét is felülmúlja:
az MNB ma közölt adatai szerint befektetési jegyekben a megtakarításaik 23%-át, állampapírban 21%-át tartják a magyar háztartások.
A hazai befektetési alapok júliusban idei rekordot érő hozamokat termeltek: a hozamok tavaly november óta nem látott mértékben, 238 milliárd forinttal járultak hozzá a vagyonnövekményhez, miközben a nettó tőkebeáramlás 162 milliárdot tett ki. Az összesített 400 milliárd forintos vagyonnövekedés több mint egy éves rekord, utoljára 2024 márciusában gyarapodott ennél is nagyobb mértékben a szektor kezelt vagyona.
A hozam legnagyobb részét a részvényalapok termelték, 58 milliárd forintot hoztak a befektetőknek júliusban.
Az abszolút hozamú és vegyes alapok szintén jól hoztak, itt egy hónap alatt rendre 53 és 41 milliárd forintra tehető a felértékelődés. Veszteséget semelyik kategóriában nem kellett elszenvedniük a megtakarítóknak.
A vagyon arányában kifejezve még erősebbnek mutatkozik a győztes kategória dominanciája: a legnagyobb vagyonarányos hozam júliusban a részvényalapoknál keletkezett (+4,0%), ezt követi az árupiaci (+1,8%), az abszolút hozamú (+1,7%), illetve a származtatott alapok (+1,7%) teljesítménye. Aki tehát július elején vásárolt, jól járhatott, különösen a részvényalapok hálálták meg ezen a – felettébb rövid – időtávon a befektetők bizalmát.
Az első hét hónap legjobban hozó alapjait ebben a cikkünkben mutattuk be.
Remek számokat produkáltak az abszolút hozamú alapok
A legnagyobb értékesítési számokat júliusban az abszolút hozamú alapok produkálták, ez a kategória nettó értelemben 85,7 milliárd forintot tudott bevonzani. Némileg lemaradva, de szintén jelentős pozitív beáramlást könyvelhettek el a részvény-, vegyes- és zártkörű- alapok, itt rendre 19-30 milliárd közti összeg lett a júliusi tranzakciók egyenlege. Kiáramlás csupán két kategóriában volt,
a júliusi hónap a pénzpiaci alapokat érintette a legrosszabbul:
ennél a típusnál 10,8 milliárd forintos kiáramlást mutatnak a BAMOSZ adatai, az ingatlanalapok pedig 1,1 milliárdos nettó tőkekivonást könyveltek el.
A legnépszerűbb kategóriák versenyében továbbra is a kötvényalapok viszik a prímet, július végén 6188 milliárd forintot tartottak kötvényalapokban a befektetők, ez nagyságrendileg a február végi szintnek felel meg, azóta némi csökkenést követően ismét pozitív trend uralkodik a kategóriában.
A dobogó második fokát a vegyes alapok foglalják el 3167 milliárd forinttal, a harmadik helyen pedig az abszolút hozamú alapok szerepelnek 3098 milliárd forintos állománnyal, különösen ez utóbbi kategória van túl nagy menetelésen az utóbbi időszakban. Ha az abszolút hozamú alapok nettó értékesítésben mutatkozó fölénye a jövőben is fennmarad, és a hozamok sem hoznak döntő fordulatot, akkor ősszel várhatóan helyet cserélhetnek a rangsorban az abszolút hozamú és a vegyes alapok.
Év eleje óta a hazai befektetési alapok összesen 1055 milliárd forintnyi friss tőkét tudtak bevonzani, a két húzókategóriának a vegyes alapoké és az abszolút hozamú alapoké tekinthető, ez a két típus együttesen 797 milliárd forinttal bővítette a szektor kezelt vagyonát (megtisztítva a hozamok hatásától).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
