Goldman Sachs: a lakossági befektetők kezében van a tőzsdék sorsa
Portfolio
A Goldman Sachs elemzői szerint a lakossági befektetők döntő tényezővé váltak az amerikai részvénypiacon, aktivitásuk szorosan összefügg a piac irányával, és egyre inkább a technológiai és ciklikus fogyasztói részvényekre koncentrálódik - jelentette a Seeking Alpha.

A Goldman Sachs jelentés szerint idén a csúcsforgalmi napokon a lakossági befektetők által generált részvénypiaci volumen az S&P 500 forgalmának több mint 28%-át tette ki. A cég megállapította, hogy a lakossági egyenlegek – akár nettó vételi, akár eladási pozíciókat tekintve – szorosan követik az index mozgását, megerősítve szerepüket a piaci ingadozások alakításában.

A Goldman féle "Speculative Trading Indicator" augusztusban 114-es szintre emelkedett, ami a magánbefektetők növekvő kockázatvállalását jelzi. Ez annak ellenére történt, hogy az intézményi befektetői hangulat csak mérsékelten kockázatkereső, pozicionálásuk pedig kevésbé feszített, mint a tavalyi év végén.

A lakossági befektetők elsősorban az IT és ciklikus fogyasztói részvényekbe fektetnek, miközben kevés érdeklődést mutatnak a közmű- és ingatlanrészvények iránt. A technológiai fókuszú XLK tőzsdén kereskedett alap forgalmának már közel egyötöde lakossági befektetők adják - írja a Goldman.

A jelentés kiemeli a lakossági befektetők hajlamát a piaci esések megvásárlására, gyakran 1-2%-os korrekciók után elkezdenek vásárolni.

A tőkeáttételes ETF-ek iránti lakossági érdeklődés továbbra is magas, különösen a Nasdaq 100 index emelkedésére játszó termékek esetében. Ugyanakkor a befektetési alapok és ETF-ek nettó tőkekiáramlást tapasztaltak augusztusban, így a lakossági aktivitás egyre fontosabb ellensúlyként szolgál a piacon.

A Goldman figyelmeztetett, hogy az úgynevezett Commodity Trading Advisors, vagyis CTA szegmens feszített részvénypozíciókat épített ki, az amerikai részvénykitettségük 55 milliárd dollárra nőtt, ami négyéves csúcsot jelent. Mivel az intézményi és szisztematikus támogatás korlátozott, a bank hangsúlyozta, hogy

a lakossági befektetők továbbra is központi szerepet játszanak a részvénypiaci lendület fenntartásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

