Történelmi döntés született: jön a nagy átalakulás a Molnál!

Döntöttek a részvényesek
Még október végén jött a bejelentés, hogy a Mol-csoport november 27-én rendkívüli közgyűlést tart, melyen a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről születik döntés.
A mai eseményen a jelenlévők megszavazták az indítványt, így
a továbbiakban az egyes fő üzletágak – Upstream, Downstream és Retail – önálló társaságokként működnek tovább, a MoL 100%-os tulajdonában.
Az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja. Az új struktúrára való áttérés befejezése pedig a cégbírósági bejelentéssel történik meg, a leváláshoz fűződő joghatások beállásának tervezett időpontjaként 2026. március 31. napját határozza meg a vállalat mindhárom leválással létrejövő társaság tekintetében.
Fontos részletek
A Mol hivatalos indoklása szerint az átalakulás célja, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a Shape Tomorrow 2030+ stratégia megvalósítását. "Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel, egyben a lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez", emelték ki.
A Mol szerint az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel. A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja. "A társaság részvényeseinek a leválásra hivatkozással nincs lehetőségük kilépni a társaságból, ebből következően a kilépő részvényesekkel szemben a társaságnak nincs elszámolási kötelezettsége" - olvasható a ma közzétett dokumentumban.
A leválást követően így alakulnak az egyes egységek vagyonmérlegei és fő tevékenységei:
- a továbbműködő (jogutód) társaság saját tőkéje 2 804 404 millió forint, alaptőkéje: 102 429 millió forint, mérlegfőösszege 3 938 157 millió forint. Főtevékenysége: vagyonkezelés (holding).
- az Upstream társaság saját tőkéje 264 915 millió forint, alaptőkéje: 30 000 millió forint, mérlegfőösszege 826 260 millió forint. Főtevékenysége: földgázkitermelés.
- a Downstream társaság saját tőkéje 756 566 millió forint, alaptőkéje: 50 000 millió forint, mérlegfőösszege 1 704 564 millió forint. Főtevékenysége: kőolaj-feldolgozás, fosszilis tüzelőanyag-termékek gyártása.
- a Retail társaság saját tőkéje 301 401 millió forint, alaptőkéje: 30 000 millió forint, mérlegfőösszege 586 460 millió forint. Főtevékenysége: gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem.
A százhalombattai kőolajfinomító ingatlanjainak, eszközeinek tulajdonjoga, azok üzemeltetésével, valamint a finomítói tevékenység folytatásával járó jogok és kötelezettségek
a Downstream társaság részére kerülnek átengedésre.
Fontos extra információk
Néhány fontos és érdekes adalék, mintegy kiegészítésként és kontextusként:
- A Mol korábban hangsúlyozta, hogy
az esetleges eszközeladásról szóló találgatások csupán piaci pletykák,és kiemelték, hogy a lépés nem értékesítésről, hanem a jogi struktúra átalakításáról szól.
- Fontos tudni, hogy az átalakulást követően megmarad a stratégiai állami tulajdon: az ún. aranyrészvény továbbra is garantálja, hogy például a százhalombattai finomító csak az állam jóváhagyásával lenne értékesíthető, ha egyáltalán megfogalmazódna ilyen szándék. Az új struktúra ezen garanciákat a teljes Mol-csoportra kiterjeszti.
- Egy szakmai forrás az Indexnek felidézte, hogy a 2000-es évek elején egy nemzetközi tanácsadó cég már javasolta a holdingstruktúra bevezetését a menedzsmentnek, azonban akkor a vállalatvezetés elsősorban a régiós terjeszkedésre koncentrált, és nem kívánta szétosztani a stratégiai erőforrásokat.
-
Bod Péter Ákos volt jegybankelnök úgy véli, hogy a holdingstruktúrára való átállás mögött az is állhat, hogy a Mol arra számít: az Egyesült Államok részéről érkező nyomás Magyarország orosz olajtól való leválására olyan feladatokat róhat a vállalatra, amelyek kezelése érdekében át kell alakítani a működést.
Mit gondolnak az elemzők?
Ez egy meglehetősen furcsa lépés. Nem igazán értjük, miért alakítja át magát a Mol holdinggá
- írta a bejelentést követően Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. A szakértő a Portfolionak úgy fogalmazott, hogy a holdingmodell elsősorban a feltörekvő piacokon elterjedt, olyan gazdasági környezetben, ahol nehézkes a tőkéhez jutás, magasak a tőkeköltségek, és a vállalatok számára a holding létrehozása megkönnyíti a forrásbevonást. Hangsúlyozta: a Molnál ilyen helyzet nem áll fenn. Ugyanakkor rámutat, hogy egy ilyen tagoltabb üzleti struktúra megkönnyítheti egy esetleges befektető vagy üzleti partner bevonását, illetve bizonyos vállalatrészek értékesítését.
Gajda Mihály, a Concorde olaj- és gázipari részvényelemzője már több üzleti potenciált lát a döntés mögött: szerinte többek között az is indokolja az új struktúra bevezetését, hogy
ez egyszerűbbé teheti a jövőbeli felvásárlásokat.
A finanszírozási oldalról nézve szerinte a módosítás javítja a költségek szegmensek közti elosztását, ami egyúttal az egyes üzletágak kulcsteljesítmény-mutatóit (KPI) is kedvezően befolyásolhatja.
A Mol eddig évente több mint 200 millió dollár nem allokált költségről számolt be, ugyanez a nála 2-3-szor nagyobb OMV-nél csak 100 millió dollár körül alakul. Ez valószínűleg a holding-struktúrában a Molnál is csökkenni fog. Ezt érzem a legfőbb indoknak.
