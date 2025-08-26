Bámulatos az állampapír-befektetők hűsége: 100 forintból 37-et még mindig PMÁP-ban parkoltatnak

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi leplezik le a jövő újdonságait, érdemes eljönni.

Múlt héten az év legalacsonyabb értékesítési adatait mérte az ÁKK, összesen 38,9 milliárd forintnyi friss megtakarítás áramlott a forintos lakossági állampapírokba. A befektetők kedvence a 6,5%-os Fix Magyar Állampapír volt, ebbe 18 milliárd forint áramlott, míg a 7,10-7,12% kamatozást kínáló Bónusz Magyar Állampapírból 10,6 milliárd forintnyi mennyiség kelt el. Ezzel a megelőző héthez képest további 16%-kal csökkent az összesített értékesítés, amit elsősorban az augusztus 20. környékére időzített szabadságok, utazások magyarázhatnak.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 34. heti adatokkal együtt idén már összesen 3685 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1834 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1047 milliárdot a BMÁP vonzott be, az idei versenyben harmadik helyen álló kincstári takarékjegyeket pedig 348 milliárd forintért vették idén a befektetők.

11 400 milliárd fölött a forintos lakossági állampapírok állománya

A lakossági állampapírok állománya a legfrissebb, augusztus közepi adatok szerint újabb mérföldkövet lépett át, mostanra 11 400 milliárd forint fölé emelkedett a PMÁP-ban, FixMÁP-ban, BMÁP-ban, Babakötvényben, KTJ-ben és MÁP Pluszokban tartott befektetések – névértéken számított – volumene.

Ez július végéhez képest 26 milliárd forintos, év eleje óta pedig 140 milliárd forintos növekményt takar.

A legnépszerűbb állampapírok állomány szerinti rangsorában egy ideje nem történt változás:

PMÁP-ban 4210 milliárd forintot,

FixMÁP-ban 2832 milliárd forintot,

BMÁP-ban pedig 2386 milliárd forintot tartanak a befektetők.

A három kisebb papírban (MÁP Plusz, KTJ, Babakötvény) mindösszesen 1974 milliárd forint volt, ez lényegében megegyezik a július végi értékkel.

A régóta tartó, Prémium Magyar Állampapírból Fix és Bónusz Magyar Állampapírba irányuló "rotáció" augusztus első felében is folytatódott, a befektetők 47 milliárd forinttal csökkentették PMÁP-állományukat (lejárat nem történt ebben az időszakban), mialatt a FixMÁP és a BMÁP együttes állománya 72 milliárd forinttal nőtt.

A PMÁP ezzel együtt is stabilan őrzi vezető helyét a forintos lakossági állampapírok mezőnyében: augusztus 15-én a portfólió 36,9%-át a PMÁP tette ki – igaz, ez fél százalékpontos csökkenést jelez a július végi értékhez képest. A második legnagyobb papír, a FixMÁP augusztus első felében 0,3 százalékponttal 24,8%-ra növelte a súlyát, a BMÁP részaránya pedig 0,2 százalékponttal 20,9 százalékra növekedett.

Ezzel a három nagy papír együttes súlya közel 83%-ra tehető.

A lakossági állampapírok aktuális kínálatát az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze.

Címlapkép forrása: Getty Images

