Bámulatos az állampapír-befektetők hűsége: 100 forintból 37-et még mindig PMÁP-ban parkoltatnak

Múlt héten az év legalacsonyabb értékesítési adatait mérte az ÁKK, összesen 38,9 milliárd forintnyi friss megtakarítás áramlott a forintos lakossági állampapírokba. A befektetők kedvence a 6,5%-os Fix Magyar Állampapír volt, ebbe 18 milliárd forint áramlott, míg a 7,10-7,12% kamatozást kínáló Bónusz Magyar Állampapírból 10,6 milliárd forintnyi mennyiség kelt el. Ezzel a megelőző héthez képest további 16%-kal csökkent az összesített értékesítés, amit elsősorban az augusztus 20. környékére időzített szabadságok, utazások magyarázhatnak.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A 34. heti adatokkal együtt idén már összesen 3685 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1834 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1047 milliárdot a BMÁP vonzott be, az idei versenyben harmadik helyen álló kincstári takarékjegyeket pedig 348 milliárd forintért vették idén a befektetők.
11 400 milliárd fölött a forintos lakossági állampapírok állománya
A lakossági állampapírok állománya a legfrissebb, augusztus közepi adatok szerint újabb mérföldkövet lépett át, mostanra 11 400 milliárd forint fölé emelkedett a PMÁP-ban, FixMÁP-ban, BMÁP-ban, Babakötvényben, KTJ-ben és MÁP Pluszokban tartott befektetések – névértéken számított – volumene.
Ez július végéhez képest 26 milliárd forintos, év eleje óta pedig 140 milliárd forintos növekményt takar.
A legnépszerűbb állampapírok állomány szerinti rangsorában egy ideje nem történt változás:
- PMÁP-ban 4210 milliárd forintot,
- FixMÁP-ban 2832 milliárd forintot,
- BMÁP-ban pedig 2386 milliárd forintot tartanak a befektetők.
A három kisebb papírban (MÁP Plusz, KTJ, Babakötvény) mindösszesen 1974 milliárd forint volt, ez lényegében megegyezik a július végi értékkel.
A régóta tartó, Prémium Magyar Állampapírból Fix és Bónusz Magyar Állampapírba irányuló "rotáció" augusztus első felében is folytatódott, a befektetők 47 milliárd forinttal csökkentették PMÁP-állományukat (lejárat nem történt ebben az időszakban), mialatt a FixMÁP és a BMÁP együttes állománya 72 milliárd forinttal nőtt.
A PMÁP ezzel együtt is stabilan őrzi vezető helyét a forintos lakossági állampapírok mezőnyében: augusztus 15-én a portfólió 36,9%-át a PMÁP tette ki – igaz, ez fél százalékpontos csökkenést jelez a július végi értékhez képest. A második legnagyobb papír, a FixMÁP augusztus első felében 0,3 százalékponttal 24,8%-ra növelte a súlyát, a BMÁP részaránya pedig 0,2 százalékponttal 20,9 százalékra növekedett.
Ezzel a három nagy papír együttes súlya közel 83%-ra tehető.
A lakossági állampapírok aktuális kínálatát az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Azt mondják az oroszok, hatalmas erősítés készül a frontra: 100 ezer katona indulna meg Ukrajna ellen
Ez elég komoly probléma lehet Ukrajnának, ha igaznak bizonyul a hír.
Nem zavartatja magát az EU Trump legújabb fenyegetései miatt
Úgy látják, jó ötlet volt kihagyni a digitális szabályozást az USA-val kötött vámalkuból.
Égető szüksége lenne Amerikának az F/A-XX hatodik generációs vadászgépre, de a HQ-25 drónnal nyílt egy titkos kiskapu
Ezzel sok probléma megoldható lenne.
Dübörög a fegyverkezés Európában - Újabb nagy dobásra készül a Rheinmetall
Ezúttal Bulgáriában pörgetnék fel a gyártást.
Valóságos versenyfutás indult a keleti katonai hatalom kegyeiért: összecsap a két dróngyártó óriás
TB2-t vagy Heron-2-t vehet Tokió.
Kiszolgáltatott helyzetben van Európa egy kulcsfontosságú területen, de most hatalmas segítséget kaphat
Németország és Kanada szorosabbra vonja az együttműködést.
Alig száz nap alatt teljesen összeomlott a német kormány támogatottsága – Milyen lapjai maradtak még Friedrich Merznek?
Katasztrofális számok érkeztek.
Sosem lesz vége - Megint elakadtak a gázai béketárgyalások
Most Jeruzsálemnél pattog a labda.
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?