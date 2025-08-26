Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi

Masszív növekedés, lassuló ütemben
Az Nvidia szerdán, az amerikai piaczárás után teszi közzé a második pénzügyi negyedévre vonatkozó gyorsjelentését. Immár közel két év telt el azóta, hogy a generatív mesterséges intelligencia felfutása gyökeresen átalakította a vállalat üzleti modelljét. A cég, amely korábban elsősorban a gaming chipjeiről volt ismert, AI chipjei által mára az iparág központi szereplőjévé vált - a bevételek és a profit azóta exponenciális növekedésbe kezdtek.
Az AI-aranyláz közepette lapátokat készítő és értékesítő vállalat sztorijába a befektetők is alaposan belehittek – és persze a számok is rendre alátámasztották a várakozásokat -, így az Nvidia vált az első vállalattá, amelynek piaci értéke meghaladta a 4 000 milliárd dollárt. A vállalat továbbra is őrzi helyét, mint a világ legértékesebb cége. Ehhez persze az is kellett, hogy az árfolyam 2022 vége (a ChatGPT elindulása) óta tizenkétszeresére nőtt. Az Nvidia ma az S&P 500 index súlyának 7,5%-át adja,
vagyis mozgása az egész piacon meglátszik.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés