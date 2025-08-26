Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi

Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amelyet kiemelt figyelem övez a piacokon. A vállalat az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia-őrület egyik, ha nem legnagyobb nyertesévé vált: bevételei és profitja robbanásszerűen nőtt, részvényárfolyama történelmi csúcsokat döntött, a cég pedig a világ legértékesebb vállalatává vált. A mostani számok azonban arról is árulkodnak majd, hogy meddig tartható fenn ez a lendület, és mennyire indokolt a részvények körül kialakult eufória.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Masszív növekedés, lassuló ütemben

Az Nvidia szerdán, az amerikai piaczárás után teszi közzé a második pénzügyi negyedévre vonatkozó gyorsjelentését. Immár közel két év telt el azóta, hogy a generatív mesterséges intelligencia felfutása gyökeresen átalakította a vállalat üzleti modelljét. A cég, amely korábban elsősorban a gaming chipjeiről volt ismert, AI chipjei által mára az iparág központi szereplőjévé vált - a bevételek és a profit azóta exponenciális növekedésbe kezdtek.

Az AI-aranyláz közepette lapátokat készítő és értékesítő vállalat sztorijába a befektetők is alaposan belehittek – és persze a számok is rendre alátámasztották a várakozásokat -, így az Nvidia vált az első vállalattá, amelynek piaci értéke meghaladta a 4 000 milliárd dollárt. A vállalat továbbra is őrzi helyét, mint a világ legértékesebb cége. Ehhez persze az is kellett, hogy az árfolyam 2022 vége (a ChatGPT elindulása) óta tizenkétszeresére nőtt. Az Nvidia ma az S&P 500 index súlyának 7,5%-át adja,

vagyis mozgása az egész piacon meglátszik.