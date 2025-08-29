2011 óta nem látott csúcs az ezüstnél!

Az ezüst árfolyama az imént unciánként 39,7 dollár fölé emelkedett,
ezzel 2011 szeptembere óta a legmagasabb szintre jutott a jegyzés.
A kereskedők a Fed kamatcsökkentéseire spekulálnak, miközben az erős ipari keresletet is mérlegelik.
