Összeomolhat Európa egyik utolsó vörös bástyája – Érik a szélsőjobboldal hatalomra kerülése?
 
2011 óta nem látott csúcs az ezüstnél!

Meredek emelkedést láthatunk ma az ezüst árfolyamában, aminek köszönhetően 2011 óta nem látott szintre került a kurzus. De mi áll a nagy rali hátterében, mi fűti az emelkedést?

Az ezüst árfolyama az imént unciánként 39,7 dollár fölé emelkedett,

ezzel 2011 szeptembere óta a legmagasabb szintre jutott a jegyzés.

A kereskedők a Fed kamatcsökkentéseire spekulálnak, miközben az erős ipari keresletet is mérlegelik.

