Aranyba fektetők, figyelem: valami nagy dolog készül!

Közel az új csúcs az aranynál
Az elmúlt hetekben-hónapokban igen sokat foglalkoztunk az aranyba történő befektetéssel, több okunk is volt erre, a teljesség igénye nélkül:
- a vámháború felerősödésével beindultak a recessziós árazások és rendszerszintű leolvadást láthattunk a globális tőkepiacokon,
- egyelőre nem sikerült pontot tenni az orosz-ukrán konfliktus végére, ez szintén a klasszikus menekülőeszközök malmára hajtja a vizet,
- az egyre feszültebb amerikai-kínai viszony is az óvatosság irányába tereli a befektetőket,
- de a globális költségvetési hiányok emelkedése,
- a trendszerűen gyengülő dollár
- és az amerikai hitelminősítés májusi lerontása és a stagflációs félelmek felerősödése is az arany felé terete a fókuszt,
- ráadásul egy átminősítés miatt az amerikai nagybankok számára is vonzó befektetéssé válhat a nemesfém.
A fent felsorolt okokat látva nem nagy meglepetés, hogy
idén új történelmi csúcsra ment az arany,
