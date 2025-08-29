Aranyba fektetők, figyelem: valami nagy dolog készül!

Számos okot fel lehet sorolni azzal kapcsolatban, hogy miért rendkívül izgalmas befektetési sztori idén az arany. Mostanában elsősorban az amerikai gazdasági kilátások, a stagfláció veszélye és a trendszerűen gyengülő dollár miatt került egyre magasabbra a nemesfém jegyzése, és most elérkeztünk egy olyan kritikus ponthoz, ahol sok minden eldől: folytatódik a rali és jönnek az új csúcsok, vagy jöhet a lefordulás? Mik a fontos szintek, amikre oda kell most figyelni?

Közel az új csúcs az aranynál

Az elmúlt hetekben-hónapokban igen sokat foglalkoztunk az aranyba történő befektetéssel, több okunk is volt erre, a teljesség igénye nélkül:

a vámháború felerősödésével beindultak a recessziós árazások és rendszerszintű leolvadást láthattunk a globális tőkepiacokon,

az egyre feszültebb amerikai-kínai viszony is az óvatosság irányába tereli a befektetőket,

de a globális költségvetési hiányok emelkedése,

és az amerikai hitelminősítés májusi lerontása és a stagflációs félelmek felerősödése is az arany felé terete a fókuszt,

felerősödése is az arany felé terete a fókuszt, ráadásul egy átminősítés miatt az amerikai nagybankok számára is vonzó befektetéssé válhat a nemesfém.

A fent felsorolt okokat látva nem nagy meglepetés, hogy

idén új történelmi csúcsra ment az arany,