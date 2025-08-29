  • Megjelenítés
Meglepő számokat közölt a világ legnagyobb EV-gyártója
Meglepő számokat közölt a világ legnagyobb EV-gyártója

Nagyot zuhant a BYD második negyedéves nyeresége.
A világ legnagyobb elektromos járműgyártójának nettó nyeresége 6,4 milliárd jüant ért el, ami 29,9 százalékos visszaesést jelent év/év alapon.

Ez, a főként a kínai piacon lévő árháború okozta visszaesés egyben véget vetett a vállalat 3,5 éves növekedési sorozatának.

Eközben a bevétel 14%-kal, 200,9 milliárd jüanra nőtt a június 30-ig tartó három hónapban - derült ki a pénteken közzétett tőzsdei jelentésből.

Az első féléves profit ugyanakkor 13,8%-kal emelkedett, miközben a bevétel 23,3%-os növekedést mutatott.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

