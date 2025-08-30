  • Megjelenítés
Hiába a csinos hozamok, fejvesztve menekülnek a befektetők az amerikai részvényalapokból
Befektetés

Több mint két és fél éves negatív rekordot döntött az amerikai részvényalapokból nettó értelemben kiáramló pénzek mennyisége, habár az alapok teljesítményére nem lehet panasz, az elmúlt egy évben 11,8%-os hozamot termeltek. A vegyes alapokból szintén kifelé áramlottak a befektetések, ezzel szemben a pénzpiaci- és kötvényalapok erős nettó beáramlást könyvelhettek el júliusban. Az amerikai befektetési alapok kezelt vagyona összességében töretlenül növekszik, ráadásul a portfólióból 56%-os súlyt hasítanak ki a részvényalapok, ami magas kockázatvállalásra utal, míg a kockázatkerülőbb alapokban európai mérce szerint aránylag kis kitettséget vállalnak a befektetők.
42,6 milliárd dolláros nettó kiáramlást szenvedtek el az amerikai részvényalapok júliusban, ezzel több mint két és fél éve nem látott sebességgel vonták ki a befektetők az itt elhelyezett pénzeiket – olvasható ki az LSEG Lipper friss adataiból. Utoljára 2022 decemberében volt ennél is nagyobb kiáramlás, akkor nettó értelemben 63,4 milliárd dollár hagyta el az amerikai részvényalapokat.

A részvényalapoknál ezzel már harmadik hónapja tart a nettó kiáramlás, idén összesen 26,6 milliárd dollárt veszítettek a tranzakciókon az alapok.

Érdekes módon még áprilisban, Donald Trump amerikai elnök nagyszabású vámbejelentéseinek hónapjában is pozitív volt a nettó beáramlás, és év elejétől mérve egészen június végéig pluszos volt a tranzakciók egyenlege, de a júliusban mért, rendkívüli sebességű nettó kiáramlás elhozta a fordulatot.

Az ETF-eket is magában foglaló befektetésialap-szektor összességében mégis jó hónapot zárt, a pénzpiaci alapok közel 63 milliárd dolláros, a kötvényalapok több mint 57 milliárd dolláros nettó beáramlást könyvelhettek el. A vegyes alapok nem okoztak nagy meglepetést, a régóta tartó trendnek megfelelően enyhe, 11 milliárd dolláros nettó kiáramlást szenvedtek el.

Az amerikai befektetési alapok kezelt vagyona július végén megközelítette a 42 500 milliárd dollárt, az összvagyon több mint 98%-a a kötvényalapoknál, részvényalapoknál, vegyes alapoknál és pénzpiaci alapoknál koncentrálódott. Különösen nagy súllyal büszkélkedhetnek a részvényalapok, amelyek a pozitív hozamuknak köszönhetően – a nettó kiáramlás ellenére is – növelni tudták a kezelt vagyonukat: ma már az összesített vagyon mintegy 56%-a a részvényalapokban található. (Megjegyzendő, hogy a tranzakciók összege a vagyonhoz viszonyítva elenyésző: a részvényalapok június végi vagyonához képest 0,2%-ra tehető a júliusi nettó kiáramlás összértéke.)

A részvényalapok közel 23 900 milliárd dolláros kezelt vagyona az egy évvel korábbi szintnél 13,4%-kal magasabb, ugyanez idő alatt a kötvényalapok 9,5%-os növekedéssel átlépték a 7 000 milliárd dollárt, a vegyes alapok 3 800 milliárd dollár közelébe növekedtek (+7,1%), a pénzpiaci alapok pedig 7 000 milliárd dollár fölött zárták a júliust (+15,4%).

A négy fő kategória összvagyona így 12,5%-kal nőtt egy év leforgása alatt.

A július végi pillanatkép szerint az alábbi súlyok mutatkoznak a teljes portfólióban:

  • 56,2%-ot részvényalapokban tartanak a befektetők,
  • 8,9% a vegyes alapok súlya,
  • 16,5% a kötvényalapoké,
  • 16,5% a pénzpiaci alapoké,
  • továbbá 1,8%-os súllyal egyéb (pl. alternatív) befektetések is helyet kapnak.

Ez a portfólió-összetétel jóval kockázatvállalóbb attitűdöt jelez, mint amilyen akár az európai, akár a magyar befektetőké: az öreg kontinensen sokkal fajsúlyosabb a pénzpiaci- és kötvénykitettség, míg a részvénybefektetések kevésbé képesek megszólítani az európai megtakarításokat.

A mögöttünk hagyott hónapokat "gyaloggaloppnak" semmiképp nem lehetne nevezni – gondoljunk csak az április eleji "Felszabadítás Napjának" (Liberation Day) tőkepiaci hatásaira –, de az amerikai befektetési alapok dollárban kifejezett hozamai egy évre visszatekintve már meglehetősen kedvező képet festenek. A részvényalapok 2024. július végétől 2025. július végéig 11,8%-os hozamot termeltek, a vegyes alapok hasonló, de kevésbé volatilis pályát bejárva 9,7%-os hozammal zárták az utolsó 12 hónapot, a pénzpiaci alapok 4%-os, a kötvényalapok pedig 3,7%-os hozammal gazdagították a befektetőket.

Ha csak az utolsó hónapot vizsgáljuk, a részvényalapok voltak a legsikeresebbek a maguk 0,9%-os hozamával, ezt követték a vegyes és alternatív alapok egyaránt 0,5%-os hozammal. A pénzpiaci és árupiaci alapok ugyancsak pozitív, de szerény mértékű hozamokat produkáltak (rendre 0,3% és 0,2%), miközben az amerikai kötvényalapok befektetőinek minimális, 0,1%-os veszteséget kellett elkönyvelniük 2025 júliusában.

