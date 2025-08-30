Hiába a csinos hozamok, fejvesztve menekülnek a befektetők az amerikai részvényalapokból

Portfolio Future of Finance 2025 A befektetések és a vagyonkezelés témái kiemelt figyelmet kapnak a Portfolio szeptember 18-i Future of Finance 2025 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

42,6 milliárd dolláros nettó kiáramlást szenvedtek el az amerikai részvényalapok júliusban, ezzel több mint két és fél éve nem látott sebességgel vonták ki a befektetők az itt elhelyezett pénzeiket – olvasható ki az LSEG Lipper friss adataiból. Utoljára 2022 decemberében volt ennél is nagyobb kiáramlás, akkor nettó értelemben 63,4 milliárd dollár hagyta el az amerikai részvényalapokat.

A részvényalapoknál ezzel már harmadik hónapja tart a nettó kiáramlás, idén összesen 26,6 milliárd dollárt veszítettek a tranzakciókon az alapok.

Érdekes módon még áprilisban, Donald Trump amerikai elnök nagyszabású vámbejelentéseinek hónapjában is pozitív volt a nettó beáramlás, és év elejétől mérve egészen június végéig pluszos volt a tranzakciók egyenlege, de a júliusban mért, rendkívüli sebességű nettó kiáramlás elhozta a fordulatot.

Az ETF-eket is magában foglaló befektetésialap-szektor összességében mégis jó hónapot zárt, a pénzpiaci alapok közel 63 milliárd dolláros, a kötvényalapok több mint 57 milliárd dolláros nettó beáramlást könyvelhettek el. A vegyes alapok nem okoztak nagy meglepetést, a régóta tartó trendnek megfelelően enyhe, 11 milliárd dolláros nettó kiáramlást szenvedtek el.

Az amerikai befektetési alapok kezelt vagyona július végén megközelítette a 42 500 milliárd dollárt, az összvagyon több mint 98%-a a kötvényalapoknál, részvényalapoknál, vegyes alapoknál és pénzpiaci alapoknál koncentrálódott. Különösen nagy súllyal büszkélkedhetnek a részvényalapok, amelyek a pozitív hozamuknak köszönhetően – a nettó kiáramlás ellenére is – növelni tudták a kezelt vagyonukat: ma már az összesített vagyon mintegy 56%-a a részvényalapokban található. (Megjegyzendő, hogy a tranzakciók összege a vagyonhoz viszonyítva elenyésző: a részvényalapok június végi vagyonához képest 0,2%-ra tehető a júliusi nettó kiáramlás összértéke.)

A részvényalapok közel 23 900 milliárd dolláros kezelt vagyona az egy évvel korábbi szintnél 13,4%-kal magasabb, ugyanez idő alatt a kötvényalapok 9,5%-os növekedéssel átlépték a 7 000 milliárd dollárt, a vegyes alapok 3 800 milliárd dollár közelébe növekedtek (+7,1%), a pénzpiaci alapok pedig 7 000 milliárd dollár fölött zárták a júliust (+15,4%).

A négy fő kategória összvagyona így 12,5%-kal nőtt egy év leforgása alatt.

A július végi pillanatkép szerint az alábbi súlyok mutatkoznak a teljes portfólióban:

56,2%-ot részvényalapokban tartanak a befektetők,

részvényalapokban tartanak a befektetők, 8,9% a vegyes alapok súlya,

a vegyes alapok súlya, 16,5% a kötvényalapoké,

a kötvényalapoké, 16,5% a pénzpiaci alapoké,

a pénzpiaci alapoké, továbbá 1,8%-os súllyal egyéb (pl. alternatív) befektetések is helyet kapnak.

Ez a portfólió-összetétel jóval kockázatvállalóbb attitűdöt jelez, mint amilyen akár az európai, akár a magyar befektetőké: az öreg kontinensen sokkal fajsúlyosabb a pénzpiaci- és kötvénykitettség, míg a részvénybefektetések kevésbé képesek megszólítani az európai megtakarításokat.

A mögöttünk hagyott hónapokat "gyaloggaloppnak" semmiképp nem lehetne nevezni – gondoljunk csak az április eleji "Felszabadítás Napjának" (Liberation Day) tőkepiaci hatásaira –, de az amerikai befektetési alapok dollárban kifejezett hozamai egy évre visszatekintve már meglehetősen kedvező képet festenek. A részvényalapok 2024. július végétől 2025. július végéig 11,8%-os hozamot termeltek, a vegyes alapok hasonló, de kevésbé volatilis pályát bejárva 9,7%-os hozammal zárták az utolsó 12 hónapot, a pénzpiaci alapok 4%-os, a kötvényalapok pedig 3,7%-os hozammal gazdagították a befektetőket.

Ha csak az utolsó hónapot vizsgáljuk, a részvényalapok voltak a legsikeresebbek a maguk 0,9%-os hozamával, ezt követték a vegyes és alternatív alapok egyaránt 0,5%-os hozammal. A pénzpiaci és árupiaci alapok ugyancsak pozitív, de szerény mértékű hozamokat produkáltak (rendre 0,3% és 0,2%), miközben az amerikai kötvényalapok befektetőinek minimális, 0,1%-os veszteséget kellett elkönyvelniük 2025 júliusában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ