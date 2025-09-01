OTP Alapkezelő: arra fogadnánk, hogy az utca végén vár ránk a pofon
"Szinte már unalmas nyugtázni, hogy az amerikai részvénypiacok újra újabb csúcsot állítottak be az elmúlt hónapban. Bár a mesterséges intelligenciának címkézett befektetésekbe áramló óriási tőkék megtérülését egyre többen vonják kétségbe, aggasztó párhuzamokat hozva a dot.com buborék időszakával, a részvénypiac egyelőre nagyrészt csak a vállát rángatja, a megatech cégek húzzák magukkal a részvényindexeket és az amerikai gazdaságot is. A kockázatérzékelési indexek is nyomottak maradtak, úgy tűnik a piac egyre blazírtabban lép túl minden, korábban elképzelhetetlennek tűnő fordulaton és eseményen. Arra fogadnánk, hogy az utca végén vár azért ránk a pofon, ezért a részvénykitettségünket alacsonyan tartjuk a modellportfólióban.
A kötvénypiacokat előbb a júliusi amerikai munkaerőpiaci adatokkal érkező revíziók sokkolták, amelyek szerint a korábban robusztusnak mért növekedéssel szemben az elmúlt két hónapban igazából nem is keletkeztek új munkahelyek az USA-ban. A kötvényhozamok 20-25 bázisponttal estek, a dollár is megrendült. Trump elnök az adatot szinte személyes sértésnek véve azonnal kirúgta a statisztikáért felelős hivatal vezetőjét. Eközben az infláció és a maginfláció azért a cél fölött ragadt, ráadásul a vámok hatása még nem is igazán látszik a statisztikákban, inkább a szolgáltatások áremelkedése tartja azt magasan; a termelői árak egyenesen sokkoló ugrást mutatnak.
Trump persze újból elégedetlenségét fejezte ki a kamatcsökkentés késlekedése miatt és az egyik megüresedett Fed székbe gyorsan jelölte is saját gazdasági tanácsadóját, akit még a szeptemberi döntés előtt beiktathatnak. Ezen túl egy másik, még hivatalban lévő döntéshozót is célkeresztbe vett, eltávolítással fenyegetve. A kamatcsökkentést már támogató tagok mellett így kilátásba került, hogy Powell Fed elnöki mandátumának közeli lejáratával rövid idő alatt a kormányzattal jóval együttműködőbb összetételűvé alakíthatják a kamatdöntő testületet.
A hozamgörbe ezt tükrözve tovább meredekedett: a rövid hozamok további kamatvágást árazva estek, a hosszúak pedig inkább felfelé tendáltak, a cél fölött ragadó infláció és a gazdaságpoltikai intézményrendszer felforgatásának következményein lamentálva. A kötvénypiacot aztán Powell látványos jackson hole-i szineváltozása sokkolta újból. A Fed függetlenségének kérdésére még csak nem is utalva, és két nappal azután, hogy a korábbi ülésről kiadott jegyzőkönyv a kiváró álláspontot leírva az egyaránt szűkülő kereslet és kínálat mellett egyensúlyban látszó munkaerőpiacról beszélt, és arról, hogy nem látszik erősen restriktívnek a kamatpolitika, Powell Jackson Hole-ban már egyértelműen restriktívnek minősítette a kamatszintet, ezzel tulajdonképpen áldását adta a szeptemberi kamatvágásra.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a csapkodás ellenére a legfrissebb inflációs adat után sem tört ki a sávból az amerikai kötvénypiac, úgyhogy a nemzetközi kötvénypozíciónkat sem változtatjuk. Alaptézisünk az, hogy marad a sávos mozgás a hosszabb hozamokban, a meredekedési tendencia mellett, így a sáv alján inkább csökkentenénk a kitettséget. De a szeptember közepi ülés előtt érkező újabb munkaerőpiaci adat is várhatóan megmozgatja még a piacot és a személyi híreknek is biztosan lesz hatása, úgy a kötvényekre, mint a dollárra.
A hazai kötvényekre ható erők között az óvatos változatlanság az MNB változatlan üzenete. Bár a forint a viszonylag magas kamatszint által támogatva a kockázatbarát hangulatban erősödés felé tendál, a külső környezet bizonytalansága indokolja az óvatosságot. Az EKB további kamatcsökkentése kevésbé egyértelmű, a Fed is 4% feletti tartásban ragadhat, így a forint kamatfelárának fenntartása az MNB-t is tétlenségre kárhoztathatja. A cél fölötti infláció és a gyenge növekedésből is adódó költségvetési kockázatok mellett így egyelőre kevés kilátás látszik a magyar kamatcsökkentés újraindítására. A piac ezzel együtt bizakodó és középtávon kacérkodik a gondolattal. Ezzel együtt a hosszabb hozamok inkább felfelé tendálnak, itthon is követve a meredekebbé váló nemzetközi hozamgörbéket. Abszolút szinteket tekintve akár már vonzónak is tarthatnánk őket, a bizonytalanságok miatt azonban nem csapunk le rájuk. A portfólió nagy részét így változatlanul pénzpiaci eszközökben tartjuk, ami forintban 6% feletti hozamon ketyeghet. Ezzel szárazon tartjuk a puskaport, hogy a volatilitás előbb-utóbb bekövetkező növekedését kedvezőbb beszálló szintekről később kihasználhassuk más eszközosztályokban."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 50%
- EUR kitettség: 40%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
