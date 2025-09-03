Ha ez igaz, 20%-os esés jöhet a tőzsdén

1987 októberében hatalmasat esett a tőzsde, azóta is Fekete Hétfőként emlegetik. De miért érdekelne ez minket 2025-ben? Azért, mert a történelem, ha nem is ismétli önmagát, de (Mark Twain szavával élve) rímel. Meglepően sok a hasonlóság az akkori és a mostani helyzet között, miközben sok szempontból manapság a határokat feszegeti a tőzsde is. Hol lehet ennek a vége?

Az idei mélypont óta 44%-ot emelkedett a technológiavezérelt Nasdaq 100 árfolyama. Viszont a szeptember klasszikusan az év legnehezebb hónapja a tőzsdéken, miközben kockázatok is akadnak bőven, nemcsak makrogazdasági oldalról, de az mesterséges intelligencia oldaláról is.

Kétségtelenül egy sérülékenyebb szakaszba léphetett a részvénypiaci emelkedés, de a nagy kérdés az, hogy kis korrekcióra vagy akár egy nagyobb esésre is lehet-e számítani? 1987-ben is ez volt a kérdés, aztán Fekete Hétfő lett belőle. Vajon most is van erre esély?

Ennek eldöntéséhez mutatunk egy érdekes checklistet, ami alapján megválaszolhatóvá válhat nemcsak ez a kérdés, de az is, hogy érdemes-e óvatoskodni egy ilyen csodás emelkedés kellős közepén.