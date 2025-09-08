Elindult a nagy roham ennél a két magyar részvénynél

Mi történt?
Ahogy azt mi is megírtuk, a 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében, hiszen leányvállalata projekttársaságán keresztül
megszerzi a Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra.
A közel 25 milliárd forintosra becsült tranzakció finanszírozása saját forrásból és külső hitelekből valósul meg, a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le.
