Elindult a nagy roham ennél a két magyar részvénynél

Egészen elképesztő rali indult egy váratlan bejelentést követően a 4iG és a Rába részvényénél, rendkívül magas forgalom mellett zsákolják a befektetők a részvényeket. De nem ez az egyetlen izgalmas sztori, amit mostanában láthattunk a magyar tőzsdén.

Mi történt?

Ahogy azt mi is megírtuk, a 4iG újabb stratégiai lépést tett védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében, hiszen leányvállalata projekttársaságán keresztül

megszerzi a Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra.

A közel 25 milliárd forintosra becsült tranzakció finanszírozása saját forrásból és külső hitelekből valósul meg, a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le.