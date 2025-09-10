Itt a nap ábrája: ennyire érte meg aranyba fektetni

Már szűk három éve a mesterséges intelligencia az a meghatározó narratíva, amely fűti a részvénypiacok látványos emelkedését
– azóta a technológiai fókuszű Nasdaq index közel duplázni tudott,
az AI-fókuszú vállalatok árfolyamai - élen az Nvidiával - pedig még ennél is sokkal nagyobbat meneteltek.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés