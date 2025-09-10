Meddig eshet a Richter?

Nagy forgalommal esik a Richter
A Richter árfolyama már 3,9 százalékos mínuszban van szerda délután.
A grafikonokon jól látható, hogy az amerikai nyitást követően, 15 óra 30 perckor megugrott a forgalom. Jelenleg már több mint 1,12 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a Richter részvényei,
ezzel a gyógyszergyártó a 3. legforgalmasabb részvény a Budapesti Értéktőzsdén az OTP és a 4iG után.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés