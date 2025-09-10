Meddig eshet a Richter?

Szerda délután nagy forgalommal esni kezdett a Richter, az árfolyam pedig máris közel két hónapos mélypontra zuhant. Megnéztük, hogy mi áll az esés mögött, valamint azt is, hogy meddig tarthat az esés.

Nagy forgalommal esik a Richter

A Richter árfolyama már 3,9 százalékos mínuszban van szerda délután.

A grafikonokon jól látható, hogy az amerikai nyitást követően, 15 óra 30 perckor megugrott a forgalom. Jelenleg már több mint 1,12 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a Richter részvényei,

ezzel a gyógyszergyártó a 3. legforgalmasabb részvény a Budapesti Értéktőzsdén az OTP és a 4iG után.