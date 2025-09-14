  • Megjelenítés
Rekordszámokat villantottak, akik a magyarok pénzét kezelik
Befektetés

Rekordszámokat villantottak, akik a magyarok pénzét kezelik

Rekordévet zártak tavaly a Magyarországon működő alapkezelők, az MNB Aranykönyv friss számai szerint 2024-ben a 100 milliárd forintot közelítette a szektor adózott eredménye. A legnagyobb kezelt vagyonnal és a legnagyobb profittal az OTP Alapkezelő büszkélkedhet, miközben a kezelt vagyont a VIG, a nyereséget az Accorde növelte a legnagyobb ütemben. A hazai vagyonkezelés jövője is terítékre kerül a Portfolio jövő heti Future of Finance 2025 konferenciáján, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre.
Portfolio Future of Finance 2025
Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

Rekordprofitok az alapkezelőknél

Remek évük volt tavaly az alapkezelőknek, az MNB frissen publikált Aranykönyve szerint rekordnagyságú profitokat termelt a szektor:

Az alapkezelők 103,6 milliárd forint feletti adózás előtti eredménnyel és 95,2 milliárdos adózott profittal zárták a tavalyi évet,

ezek közel 30%-kal felülmúlják a 2023-as számokat.

Az alapkezelők kimagasló számaiban a befektetési alapok meggyőző teljesítménye is szerepet játszott: a sikerdíjas alapokon keresztül több bevétel folyhatott be az alapkezelők kasszájába.

Profit szempontjából a bankok is szépen teljesítettek tavaly, a bankszektor eredményeiről itt írtunk bővebben.

A továbbiakban a kockázatitőke-alapkezelők adatai nem képezik részét az elemzésnek. A KBC Asset Management (K&H Alapkezelő) alapkezelési tevékenységét magyarországi fióktelepe útján látja el, a cég pénzügyi eredményei is csak csoportszinten állnak rendelkezésre, így a hazai központú alapkezelők profitjáról szóló listában történő szerepeltetése nem volna célszerű.

A legnyereségesebb alapkezelő változatlanul az OTP Alapkezelő volt tavaly, 27,3 milliárd forintos adózott eredménnyel, ez 46%-os növekedést mutat a 2023-as számhoz képest. A második helyre az MBH Alapkezelő futott be 17 milliárd forintos nettó profittal, a harmadik helyezést pedig a Hold Alapkezelő szerezte meg 9,5 milliárd forintnyi eredménnyel.

A legnagyobb profitnövekedést az Accorde Alapkezelő produkálta, itt 83%-kal magasabb szám mutatkozott a megelőző évihez képest, a második legnagyobb növekedés az Erste Alapkezelőnél volt megfigyelhető (+59%). Fej fej mellett haladt az OTP Alapkezelő és az MBH Alapkezelő, egy év alatt rendre 46%-kal növelték az adózott eredményt. Nyereségcsökkenés a top tízes lista szereplői közül csak kettőnél, a Gránit Alapkezelőnél és az OTP Ingatlan Alapkezelőnél történt.

Negyedével nőtt a legnagyobbak kezelt vagyona

A legnagyobb alapkezelők tavaly mind növelni tudták a kezelt vagyonukat, az év végi adat szerint 15 104 milliárd forintot bíztak a befektetők a top tíz szolgáltatóra, ez közel 25%-os növekedés a kiválasztott csoport egy évvel korábbi adatához képest. A legtöbb vagyont az OTP Alapkezelő kezeli (4648 milliárd forint), második helyen az Erste Alapkezelő áll (2824 milliárd forint), a harmadik az MBH Alapkezelő lett (1789 milliárd forint).

A vagyonnövekedés természetesen nem mindenhol egyenletesen ment végbe: az élen járó VIG, a Hold, a Gránit és az OTP több mint 30%-kal növelték a kezelt vagyonuk összegét, míg a top tízes lista végén elhelyezkedő OTP Ingatlan Alapkezelőnél egy év alatt 3%-kal emelkedett a kezelt vagyon.

Az MNB Aranykönyv friss adataiból az is kiderül, mely alapkezelők rendelkeznek a legszélesebb palettával a piacon. A legtöbb befektetési alapot 2024 végén az OTP Alapkezelő tartotta (68-at), szorosan a nyomában következett az MBH Alapkezelő 66 alappal, a Hold Alapkezelő pedig a harmadik helyre futott be, itt 62 létező befektetési alapról ad számot a statisztika. Érdekesség, hogy a top tízes lista szereplői közül négyen szűkítették a kínálatukat: az MBH, a Gránit, az Eurizon és az Erste is kevesebb alappal rendelkezett tavaly év végén, mint egy évvel korábban.

Kapcsolódó cikkünk

Megérkezett a friss banki rangsor: a te bankod hányadik a listán?

Megszólaltak a profik: négy kamatvágás is jöhet Amerikában

Berobbant az izgalmas tőzsdei sztori: 30 százalékot ralizhat ez a részvény

Megállíthatatlan ez a befektetés, megint letarolta a hazai piacot

Kiderült, hová dugja a milliárdjait a magyar felső tízezer – elképesztő vagyonnal rendelkeznek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-187833844-acél-ajtó-biztonság-épület-fém-páncél-pénz-terem
Befektetés
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás
Pénzcentrum
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility