Rekordszámokat villantottak, akik a magyarok pénzét kezelik

Rekordprofitok az alapkezelőknél
Remek évük volt tavaly az alapkezelőknek, az MNB frissen publikált Aranykönyve szerint rekordnagyságú profitokat termelt a szektor:
Az alapkezelők 103,6 milliárd forint feletti adózás előtti eredménnyel és 95,2 milliárdos adózott profittal zárták a tavalyi évet,
ezek közel 30%-kal felülmúlják a 2023-as számokat.
Az alapkezelők kimagasló számaiban a befektetési alapok meggyőző teljesítménye is szerepet játszott: a sikerdíjas alapokon keresztül több bevétel folyhatott be az alapkezelők kasszájába.
Profit szempontjából a bankok is szépen teljesítettek tavaly, a bankszektor eredményeiről itt írtunk bővebben.
A továbbiakban a kockázatitőke-alapkezelők adatai nem képezik részét az elemzésnek. A KBC Asset Management (K&H Alapkezelő) alapkezelési tevékenységét magyarországi fióktelepe útján látja el, a cég pénzügyi eredményei is csak csoportszinten állnak rendelkezésre, így a hazai központú alapkezelők profitjáról szóló listában történő szerepeltetése nem volna célszerű.
A legnyereségesebb alapkezelő változatlanul az OTP Alapkezelő volt tavaly, 27,3 milliárd forintos adózott eredménnyel, ez 46%-os növekedést mutat a 2023-as számhoz képest. A második helyre az MBH Alapkezelő futott be 17 milliárd forintos nettó profittal, a harmadik helyezést pedig a Hold Alapkezelő szerezte meg 9,5 milliárd forintnyi eredménnyel.
A legnagyobb profitnövekedést az Accorde Alapkezelő produkálta, itt 83%-kal magasabb szám mutatkozott a megelőző évihez képest, a második legnagyobb növekedés az Erste Alapkezelőnél volt megfigyelhető (+59%). Fej fej mellett haladt az OTP Alapkezelő és az MBH Alapkezelő, egy év alatt rendre 46%-kal növelték az adózott eredményt. Nyereségcsökkenés a top tízes lista szereplői közül csak kettőnél, a Gránit Alapkezelőnél és az OTP Ingatlan Alapkezelőnél történt.
Negyedével nőtt a legnagyobbak kezelt vagyona
A legnagyobb alapkezelők tavaly mind növelni tudták a kezelt vagyonukat, az év végi adat szerint 15 104 milliárd forintot bíztak a befektetők a top tíz szolgáltatóra, ez közel 25%-os növekedés a kiválasztott csoport egy évvel korábbi adatához képest. A legtöbb vagyont az OTP Alapkezelő kezeli (4648 milliárd forint), második helyen az Erste Alapkezelő áll (2824 milliárd forint), a harmadik az MBH Alapkezelő lett (1789 milliárd forint).
A vagyonnövekedés természetesen nem mindenhol egyenletesen ment végbe: az élen járó VIG, a Hold, a Gránit és az OTP több mint 30%-kal növelték a kezelt vagyonuk összegét, míg a top tízes lista végén elhelyezkedő OTP Ingatlan Alapkezelőnél egy év alatt 3%-kal emelkedett a kezelt vagyon.
Az MNB Aranykönyv friss adataiból az is kiderül, mely alapkezelők rendelkeznek a legszélesebb palettával a piacon. A legtöbb befektetési alapot 2024 végén az OTP Alapkezelő tartotta (68-at), szorosan a nyomában következett az MBH Alapkezelő 66 alappal, a Hold Alapkezelő pedig a harmadik helyre futott be, itt 62 létező befektetési alapról ad számot a statisztika. Érdekesség, hogy a top tízes lista szereplői közül négyen szűkítették a kínálatukat: az MBH, a Gránit, az Eurizon és az Erste is kevesebb alappal rendelkezett tavaly év végén, mint egy évvel korábban.
