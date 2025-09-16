23%-os hozam egy év alatt: kaszálni lehetett a legnagyobb nyugdíjpénztári portfóliókkal

Portfolio Future of Finance 2025 A befektetések és vagyonkezelés témái kiemelt figyelmet kapnak a Portfolio csütörtöki Future of Finance 2025 konferenciáján, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

Tavaly jó évük volt az önkéntes nyugdíjpénztáraknak, a tíz legnagyobb pénztárnál együttesen 1695 milliárd forintról 1962 milliárd forintra növekedett a kezelt vagyon nagysága. A legnagyobb pénztár az OTP, itt egy év alatt 17,5%-os növekedésről beszélhetünk, így a kezelt vagyon elérte a 488 milliárd forintot. A második és harmadik legnagyobb vagyonnal az Allianz és az Alfa rendelkezik, a legnagyobb éves növekedést (22,3%) pedig a Pannónia Nyugdíjpénztár produkálta.

A taglétszám terén összesítve szintén enyhe növekedés látható, a tíz legnagyobb pénztár tagsága 948 ezer főről 952 ezerre emelkedett a tavalyi év során. Az egyes pénztárak között azonban nagy különbségek mutatkoznak: a legtöbb pénztár csökkenést szenvedett el, a top tízes listán csak a Vasutas, az Erste és az OTP volt képes taglétszám-növelésre.

Az MNB adatai szerint a tagság régóta tartó elöregedése 2024-ben is folytatódott: a legfrissebb statisztikák alapján tavaly tovább csökkent a 16-29 éves, illetve a 30-44 éves pénztártagok száma, míg a 45-59 éves és 60 év feletti korcsoport létszáma növekedett.

Az egy főre jutó átlagos vagyon 2024. december végén kicsivel 2,1 millió forint alatt helyezkedett el, ennél nagyobb átlagvagyonnal a 60 év felettiek (3,3 millió forint) és a 45-59 évesek (2,2 millió forint) rendelkeztek. A 30-44 éves korosztálynak átlagosan 1,3 millió forintja volt az önkéntes nyugdíjpénztári számláján, míg a legfiatalabb, 16-29 éves rétegnek kb. 400 ezer forintja volt.

A különböző pénztáraknál az egy főre jutó átlagos vagyonban is nagy szórás mutatkozik.

A legnagyobb átlagegyenleggel, 5,42 millió forinttal a Pannónia tagjai rendelkeznek, ez több mint kétszeresen meghaladja a második helyezett MBH 2,65 milliós átlagegyenlegét.

A legnagyobb pénztárak közül az Aranykor és a Honvéd büszkélkedhet még a szektor átlagánál magasabb egy főre jutó vagyonnal, míg a top tízes lista többi szereplőjénél 1,6-1,9 millió forint közti összeg jut egy megtakarítóra.

Az átlagvagyont egy év alatt a Pannónia növelte a legnagyobb mértékben, itt tavaly több mint 1 millió forinttal növekedett az átlagos egyenleg az Aranykönyv adatai szerint. A második legnagyobb átlagvagyon-növekedést az MBH megtakarítói produkálták (+376 ezer forint), harmadikként pedig az Aranykor futott be (+348 ezer forint). A tíz legjelentősebb pénztár közül csak ez a három szolgáltató tud felmutatni egy év alatt legalább 300 ezer forintos átlagvagyon-növekedést.

Hozamok terén a legnagyobb vagyont tartalmazó önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók tavaly igen jól muzsikáltak:

9,1%-tól 23,2%-ig terjedő nettó (azaz költségekkel csökkentett) hozamot termeltek a megtakarítóknak.

A legjobb hozamot toronymagasan a Pannónia Smaragd portfóliója érte el, a második és harmadik helyen szoros verseny alakult ki az Allianz Növekedési portfólió és az OTP Növekedési portfólió között.

A top tízes listára 50 milliárd forintnyi kezelt vagyonnal lehetett felkerülni, a legnagyobb portfólió pedig az OTP Kiegyensúlyozott portfólió lett, ebben 317 milliárd forintot tartottak a megtakarítók tavaly év végén.

Hosszabb távra visszatekintve szerényebb, de pozitív hozamok láthatók, a tavaly év végén legnagyobbnak tekinthető tíz portfólió 2015 elejétől 2024 végéig, azaz tízéves időtávon 4,1%-tól 8,3%-ig terjedő évesített nyereséget termelt a befektetőknek.

