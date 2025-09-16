23%-os hozam egy év alatt: kaszálni lehetett a legnagyobb nyugdíjpénztári portfóliókkal

Tavaly jó évük volt az önkéntes nyugdíjpénztáraknak, a tíz legnagyobb pénztárnál együttesen 1695 milliárd forintról 1962 milliárd forintra növekedett a kezelt vagyon nagysága. A legnagyobb pénztár az OTP, itt egy év alatt 17,5%-os növekedésről beszélhetünk, így a kezelt vagyon elérte a 488 milliárd forintot. A második és harmadik legnagyobb vagyonnal az Allianz és az Alfa rendelkezik, a legnagyobb éves növekedést (22,3%) pedig a Pannónia Nyugdíjpénztár produkálta.
A taglétszám terén összesítve szintén enyhe növekedés látható, a tíz legnagyobb pénztár tagsága 948 ezer főről 952 ezerre emelkedett a tavalyi év során. Az egyes pénztárak között azonban nagy különbségek mutatkoznak: a legtöbb pénztár csökkenést szenvedett el, a top tízes listán csak a Vasutas, az Erste és az OTP volt képes taglétszám-növelésre.
Az MNB adatai szerint a tagság régóta tartó elöregedése 2024-ben is folytatódott: a legfrissebb statisztikák alapján tavaly tovább csökkent a 16-29 éves, illetve a 30-44 éves pénztártagok száma, míg a 45-59 éves és 60 év feletti korcsoport létszáma növekedett.
Az egy főre jutó átlagos vagyon 2024. december végén kicsivel 2,1 millió forint alatt helyezkedett el, ennél nagyobb átlagvagyonnal a 60 év felettiek (3,3 millió forint) és a 45-59 évesek (2,2 millió forint) rendelkeztek. A 30-44 éves korosztálynak átlagosan 1,3 millió forintja volt az önkéntes nyugdíjpénztári számláján, míg a legfiatalabb, 16-29 éves rétegnek kb. 400 ezer forintja volt.
A különböző pénztáraknál az egy főre jutó átlagos vagyonban is nagy szórás mutatkozik.
A legnagyobb átlagegyenleggel, 5,42 millió forinttal a Pannónia tagjai rendelkeznek, ez több mint kétszeresen meghaladja a második helyezett MBH 2,65 milliós átlagegyenlegét.
A legnagyobb pénztárak közül az Aranykor és a Honvéd büszkélkedhet még a szektor átlagánál magasabb egy főre jutó vagyonnal, míg a top tízes lista többi szereplőjénél 1,6-1,9 millió forint közti összeg jut egy megtakarítóra.
Az átlagvagyont egy év alatt a Pannónia növelte a legnagyobb mértékben, itt tavaly több mint 1 millió forinttal növekedett az átlagos egyenleg az Aranykönyv adatai szerint. A második legnagyobb átlagvagyon-növekedést az MBH megtakarítói produkálták (+376 ezer forint), harmadikként pedig az Aranykor futott be (+348 ezer forint). A tíz legjelentősebb pénztár közül csak ez a három szolgáltató tud felmutatni egy év alatt legalább 300 ezer forintos átlagvagyon-növekedést.
Hozamok terén a legnagyobb vagyont tartalmazó önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók tavaly igen jól muzsikáltak:
9,1%-tól 23,2%-ig terjedő nettó (azaz költségekkel csökkentett) hozamot termeltek a megtakarítóknak.
A legjobb hozamot toronymagasan a Pannónia Smaragd portfóliója érte el, a második és harmadik helyen szoros verseny alakult ki az Allianz Növekedési portfólió és az OTP Növekedési portfólió között.
A top tízes listára 50 milliárd forintnyi kezelt vagyonnal lehetett felkerülni, a legnagyobb portfólió pedig az OTP Kiegyensúlyozott portfólió lett, ebben 317 milliárd forintot tartottak a megtakarítók tavaly év végén.
Hosszabb távra visszatekintve szerényebb, de pozitív hozamok láthatók, a tavaly év végén legnagyobbnak tekinthető tíz portfólió 2015 elejétől 2024 végéig, azaz tízéves időtávon 4,1%-tól 8,3%-ig terjedő évesített nyereséget termelt a befektetőknek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Nagy építkezést jelentettek be a Balaton-parton, egyszerre két ikonikus helyen
Kilátó útvonal is épül.
Vigyázat: kirakják a kamarából, akinek még mindig nincs építőipari felelősségbiztosítása
Csak új regisztrációval lehet visszakerülni a névjegyzékbe.
Viharkárok Magyarországon: csúnya számokat közöltek a biztosítók
A tavalyinál rosszabb az idei május 1. és augusztus 31. közötti viharszezon mérlege.
Elképesztő trükkel juthattak be az oroszok egy donyecki faluba
A nemzetközi jog mondjuk ezt pont tiltja.
Nagyszerű hír érkezett: a tudósok szerint egy globális veszélyt sikerült elhárítani
Az összefogás segített az ENSZ szerint.
Eljött a legnagyobb magyar magánkórházak összeolvadásának ideje
Interjú Fábián Lajos Károllyal.
Levegőbe emelkednek a brit Typhoon harci gépek az orosz fenyegetés miatt
Lengyelország légterét védik.
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.