Hol vannak még két számjegyű hozamok, és mi kell a befektetőknek? – Megszólalnak a hazai alapkezelés nagyágyúi

A hozamcsökkenés magasabb kockázatvállalásra sarkallja a befektetőket
Érdeklődésünkre Szabó Balázs (Hold Alapkezelő) felhívta a figyelmet: még mindig erősen érződik az elmúlt 3-4 év inflációs hullámának hatása, így az emberek ma jóval tudatosabbak pénzügyeikben, mint a Covid előtt, amikor nem volt ilyen magas infláció és ennyi globális bizonytalanság. A Hold Alapkezelő szemszögéből nézve nagyon jó idők ezek, az ügyfélérdeklődés ugyanúgy csúcson van, mint az elmúlt években, a nettó beáramlás is magas, tehát "az ügyfelek keresnek minket, nem pedig elmennek" – fogalmazott a vezérigazgató. Szabó Balázs azt is hozzátette: a Hold nem vesztese a Prémium Magyar Állampapírból való kiáramlásnak, mivel az utóbbi időben már nem tartottak ilyen papírokat az ügyfeleknek, így ez az átalakulás számukra csak többletbeáramlást jelentett.
Kadocsa Péter (VIG Alapkezelő) is hangsúlyozta a Portfolio-nak, hogy az elmúlt években először eltűntek, majd visszatértek, végül ismét mérséklődtek a kockázatmentes hozamok. Az ügyfelek azonban továbbra is a két számjegyű hozamokat keresik, sokszor figyelmen kívül hagyva a kockázattal súlyozott hozamot, és kizárólag az abszolút értéket nézik. Ez a szemlélet kockázatvállalóbbá tette a befektetőket, ami a VIG tapasztalatai alapján elsősorban az abszolút hozamú alapoknak kedvezett, habár hozampotenciálban ezek idén nem tartottak lépést a tisztán részvényfókuszú alapokkal.
Kadocsa Péter úgy látja: különösen a tehetősebb rétegek megtakarítási rátája magas, ők hónapról hónapra sok pénzt tesznek félre, de ha ez a megtakarítás bankszámlán marad, az sosem termel hozamot, sőt 4-5 százalékos negatív reálhozamot eredményez a mostani környezetben.
Gyurcsik Attila (Accorde Alapkezelő) megerősítette, hogy továbbra is rendkívül konzervatív a hazai megtakarítási szerkezet, főként a párnacihában tartott pénz és a bankbetét kettőse dominál mind a mai napig, de a 2022/23-as inflációs sokk "kiengedte a szellemet a palackból". Ekkor a tudatos lakossági befektetők elindultak egyrészt a magas kamatú inflációkövető állampapírok felé, másrészt a befektetési alapok világa felé, de ez az óriási felfutás nagyobb részben a pénzpiaci, kisebb részben a kötvényalapokat érintette, amelyek akkor – a 18 százalékos jegybanki alapkamat idején – nagyon jó hozamot biztosítottak.
Ma mind az állampapírok, mind a pénzpiaci alapok előretekintő hozamánál számottevő csökkenést látni, ez pedig fokozatosan a kockázatosabb termékek felé tereli a befektetőket.
Gyurcsik Attila úgy véli, közvetlenül az inflációkövető állampapírból kevesebb átáramlás történt a befektetési alapokba, inkább az alapokon belül zajlott le egy jelentős átrendeződés. Ennek az átrendeződésnek a legnagyobb nyertesei az abszolút hozamú, vegyes- és részvényalapok, mert ezek azok, amelyek képesek lehetnek kétszámjegyű hozamot biztosítani. "Úgy látszik, hogy az ingerküszöb megragadt a kétszámjegyű hozampotenciálnál, ezért van egy réteg, aki ezeket a termékeket keresi" – fogalmazott.
Folytatódhat a közép-európai részvények sikersztorija?
Kadocsa Péter a befektetési trendekkel kapcsolatosan leszögezte: új alapot csak ügyféligényre reagálva érdemes létrehozni, hiszen ez a folyamat hosszadalmas, és egy kis volumenű termék fenntartása sem a befektetőnek, sem az alapkezelőnek nem éri meg. Ezért évekkel előre kell felmérni, milyen tematikára lehet majd kereslet – az ilyen jellegű fejlesztési terveket az alapkezelő egyelőre nem hozza nyilvánosságra. Azt viszont megosztotta Kadocsa Péter, hogy meglátásuk szerint a következő időszak egyik nyertese az abszolút hozamú stratégia, tehát az aktív portfóliómenedzsment lehet, amely képes rugalmasan reagálni a piaci helyzetekre. Szerinte felértékelődhetnek az olyan megoldások is, amelyek szükség esetén képesek automatikusan csökkenti a részvénysúlyt, így megvédeni a portfóliót a kockázatoktól.
Bár a részvénypiac nagy menetelésen van túl, és a közép-kelet-európai régió is erős éveket zárt, a VIG Alapkezelő most a korábbinál óvatosabb megközelítést tart indokoltnak, ez azonban nem jelent bearish hangulatot
– emelte ki Kadocsa.
Gyurcsik Attila hangsúlyozta: az Accorde Alapkezelőnek az az egyik specialitása, hogy országspecifikus részvényalapokat kínálnak, ilyenek például a görög, román vagy lengyel részvényalapok. Vannak jó országsztorik, amelyek hosszú éveken keresztül tartanak, ezért érdemes rájuk létrehozni egy befektetési alapot, és elmondani ezt a történetet a befektetőknek. "Arra törekszünk, hogy nagyon nyíltan kommunikáljunk, például a podcast műsorunkban már tavaly december óta azt mondtuk, hogy a lengyel piac nagy nyertese lehet a potenciális orosz-ukrán békekötésnek. Idén óriásit ralizott a lengyel részvénypiac, mert a befektetők elkezdtek erre spekulálni, annak ellenére, hogy lehetséges, hogy még a közelben sincs a béke" – mondta a vezető.
Hozzátette: jelenleg is azt gondolják, hogy Európában komoly esélye van egy akár évtizedes bull piacnak, és Európán belül a legolcsóbb régió továbbra is Közép-Európa, ez a térség nettó haszonélvezője lehet az újrainduló konjunktúrának. Ez feltételezi, hogy az európai gazdaságok tényleg újra elkezdenek költeni a hadseregükre, infrastruktúrájukra, de azt gondolom, a német kormányváltással megnyílt az út ebbe az irányba.
Emiatt az Accorde ma is felülsúlyozásra ajánlja Közép-Európát, illetve Lengyelországot.
Szabó Balázs elmondása szerint a Hold a vagyonkezelésben tudatosan kerüli a tematikus megközelítést. A modell lényege, hogy az ügyfél rábízza a pénzét, az alapkezelő pedig a saját megítélése szerint dönt arról, mi a vonzó befektetés egy adott helyzetben. „Nem tematikákra építünk, hanem arra, hogy összességében jól kezeljük a ránk bízott pénzt” – fogalmazott Szabó Balázs. Példaként említette, hogy az európai bankszektor és Közép-Kelet-Európa – különösen Lengyelország és Görögország – az elmúlt időszakban kiemelkedően teljesítettek. Bár a lengyel piac az aljáról triplázott, továbbra is vonzó maradt, még ha a nagy növekedés időszaka mögöttünk is van.
Forradalmasítja a vagyonkezelést a mesterséges intelligencia?
Gyurcsik Attila a mesterséges intelligencia térnyerése ügyében kiemelte: az Accorde egy fundamentális elemzésre építkező aktív alapkezelő, nagyon sok jó minőségű elemzést vásárolnak, de előfordul, hogy inkább a lényegre van szükség, és nincs idő végigolvasni egy 20-50 oldalas elemzést. "Ilyenkor a mesterséges intelligencia óriási segítség, feldolgozza helyettünk az anyagot, és készít belőle egy vezetői összefoglalót, tehát a döntéselőkészítési folyamatainkat nagyban tudja segíteni" – mondta Gyurcsik.
Hozzátette: a világ folyamatos értelmezése is feladatuk, ezen is tud gyorsítani a mesterséges intelligencia, hiszen összeszedi, aggregálja az adott pillanatban releváns információkat anélkül, hogy erre extra kutatómunkát, energiát, emberi erőforrást kellene áldozni.
Szabó Balázs enyhén szkeptikus állásponton helyezkedik el a mesterséges intelligenciát illetően: az adatgyűjtésben és ötletelésben hasznos az AI, de a döntéshozatalban és a lényeglátásban keveset segít – hangsúlyozta a vezető. Ezért a technológia nem váltja ki az elemzőket, nem reformálja meg a csapat működését, elsősorban felszíni támogatást nyújt, a valódi mély munkát továbbra is emberek végzik.
"Az AI túlhype-olt, rövid távon buborék. Egyelőre marginális haszna van, de alázattal kell figyelni, mert ha valóban áttörést hoz, arra készen kell állni"
– mondta Szabó Balázs.
Kadocsa Péter szerint az AI jelentősen javít az alapkezelő egyes folyamatainak hatékonyságán, ég és föld a különbség az öt évvel ezelőtti és a mostani működés között. "Hatalmas segítség például a fordításban, amivel lehetővé teszi, hogy ne csak passzív weboldalakat tartsunk fenn a régió más nyelvein, hanem aktívan kommunikáljunk" – emelte ki Kadocsa. Szerinte az AI használata elősegíti, hogy egy régiós viszonylatban jelentős, de nemzetközi szinten még mindig kisebb méretű alapkezelő is versenyképes maradjon.
Kadocsa szerint a kizárólag AI általi portfóliókezelés nem jön el egyhamar: a szabályozó jelenleg nem engedi, hogy teljesen embermentes alapkezelés jöjjön létre, szerencsére – jegyezte meg. Tízéves távon sem számít arra, hogy ez az irány meghatározó lenne, inkább vadhajtásként jelenhet meg, de a piac szerinte nem errefelé tart.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
