Hol vannak még két számjegyű hozamok, és mi kell a befektetőknek? – Megszólalnak a hazai alapkezelés nagyágyúi

Portfolio Future of Finance 2025 Már csak egy napig lehet jelentkezni a Portfolio csütörtöki Future of Finance 2025 konferenciájára – érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

A hozamcsökkenés magasabb kockázatvállalásra sarkallja a befektetőket

Érdeklődésünkre Szabó Balázs (Hold Alapkezelő) felhívta a figyelmet: még mindig erősen érződik az elmúlt 3-4 év inflációs hullámának hatása, így az emberek ma jóval tudatosabbak pénzügyeikben, mint a Covid előtt, amikor nem volt ilyen magas infláció és ennyi globális bizonytalanság. A Hold Alapkezelő szemszögéből nézve nagyon jó idők ezek, az ügyfélérdeklődés ugyanúgy csúcson van, mint az elmúlt években, a nettó beáramlás is magas, tehát "az ügyfelek keresnek minket, nem pedig elmennek" – fogalmazott a vezérigazgató. Szabó Balázs azt is hozzátette: a Hold nem vesztese a Prémium Magyar Állampapírból való kiáramlásnak, mivel az utóbbi időben már nem tartottak ilyen papírokat az ügyfeleknek, így ez az átalakulás számukra csak többletbeáramlást jelentett.

Szabó Balázs HOLD Alapkezelő, vezérigazgató Alapszakos diplomáját az ELTE alkalmazott közgazdaságtan szakon 2013-ban, mesterszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szak befektetéselemző szakirányán szerezte 2016-ban. Egyetemi tan Tovább … Tovább Alapszakos diplomáját az ELTE alkalmazott közgazdaságtan szakon 2013-ban, mesterszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szak befektetéselemző szakirányán szerezte 2016-ban. Egyetemi tan

Kadocsa Péter (VIG Alapkezelő) is hangsúlyozta a Portfolio-nak, hogy az elmúlt években először eltűntek, majd visszatértek, végül ismét mérséklődtek a kockázatmentes hozamok. Az ügyfelek azonban továbbra is a két számjegyű hozamokat keresik, sokszor figyelmen kívül hagyva a kockázattal súlyozott hozamot, és kizárólag az abszolút értéket nézik. Ez a szemlélet kockázatvállalóbbá tette a befektetőket, ami a VIG tapasztalatai alapján elsősorban az abszolút hozamú alapoknak kedvezett, habár hozampotenciálban ezek idén nem tartottak lépést a tisztán részvényfókuszú alapokkal.

Kadocsa Péter úgy látja: különösen a tehetősebb rétegek megtakarítási rátája magas, ők hónapról hónapra sok pénzt tesznek félre, de ha ez a megtakarítás bankszámlán marad, az sosem termel hozamot, sőt 4-5 százalékos negatív reálhozamot eredményez a mostani környezetben.

Gyurcsik Attila (Accorde Alapkezelő) megerősítette, hogy továbbra is rendkívül konzervatív a hazai megtakarítási szerkezet, főként a párnacihában tartott pénz és a bankbetét kettőse dominál mind a mai napig, de a 2022/23-as inflációs sokk "kiengedte a szellemet a palackból". Ekkor a tudatos lakossági befektetők elindultak egyrészt a magas kamatú inflációkövető állampapírok felé, másrészt a befektetési alapok világa felé, de ez az óriási felfutás nagyobb részben a pénzpiaci, kisebb részben a kötvényalapokat érintette, amelyek akkor – a 18 százalékos jegybanki alapkamat idején – nagyon jó hozamot biztosítottak.

Ma mind az állampapírok, mind a pénzpiaci alapok előretekintő hozamánál számottevő csökkenést látni, ez pedig fokozatosan a kockázatosabb termékek felé tereli a befektetőket.

Gyurcsik Attila úgy véli, közvetlenül az inflációkövető állampapírból kevesebb átáramlás történt a befektetési alapokba, inkább az alapokon belül zajlott le egy jelentős átrendeződés. Ennek az átrendeződésnek a legnagyobb nyertesei az abszolút hozamú, vegyes- és részvényalapok, mert ezek azok, amelyek képesek lehetnek kétszámjegyű hozamot biztosítani. "Úgy látszik, hogy az ingerküszöb megragadt a kétszámjegyű hozampotenciálnál, ezért van egy réteg, aki ezeket a termékeket keresi" – fogalmazott.

Folytatódhat a közép-európai részvények sikersztorija?

Kadocsa Péter a befektetési trendekkel kapcsolatosan leszögezte: új alapot csak ügyféligényre reagálva érdemes létrehozni, hiszen ez a folyamat hosszadalmas, és egy kis volumenű termék fenntartása sem a befektetőnek, sem az alapkezelőnek nem éri meg. Ezért évekkel előre kell felmérni, milyen tematikára lehet majd kereslet – az ilyen jellegű fejlesztési terveket az alapkezelő egyelőre nem hozza nyilvánosságra. Azt viszont megosztotta Kadocsa Péter, hogy meglátásuk szerint a következő időszak egyik nyertese az abszolút hozamú stratégia, tehát az aktív portfóliómenedzsment lehet, amely képes rugalmasan reagálni a piaci helyzetekre. Szerinte felértékelődhetnek az olyan megoldások is, amelyek szükség esetén képesek automatikusan csökkenti a részvénysúlyt, így megvédeni a portfóliót a kockázatoktól.

Kadocsa Péter VIG Alapkezelő, elnök-vezérigazgató 1998-1999 között a Takarék Bróker Rt. osztályvezető- helyettese, majd 1999-től a CA-IB Értékpapír Rt. kötvénykereskedelmi igazgatója, később az UniCredit Bank Zrt. főosztályvezető-helyettese. 2007-től Tovább … Tovább 1998-1999 között a Takarék Bróker Rt. osztályvezető- helyettese, majd 1999-től a CA-IB Értékpapír Rt. kötvénykereskedelmi igazgatója, később az UniCredit Bank Zrt. főosztályvezető-helyettese. 2007-től

Bár a részvénypiac nagy menetelésen van túl, és a közép-kelet-európai régió is erős éveket zárt, a VIG Alapkezelő most a korábbinál óvatosabb megközelítést tart indokoltnak, ez azonban nem jelent bearish hangulatot

– emelte ki Kadocsa.

Gyurcsik Attila hangsúlyozta: az Accorde Alapkezelőnek az az egyik specialitása, hogy országspecifikus részvényalapokat kínálnak, ilyenek például a görög, román vagy lengyel részvényalapok. Vannak jó országsztorik, amelyek hosszú éveken keresztül tartanak, ezért érdemes rájuk létrehozni egy befektetési alapot, és elmondani ezt a történetet a befektetőknek. "Arra törekszünk, hogy nagyon nyíltan kommunikáljunk, például a podcast műsorunkban már tavaly december óta azt mondtuk, hogy a lengyel piac nagy nyertese lehet a potenciális orosz-ukrán békekötésnek. Idén óriásit ralizott a lengyel részvénypiac, mert a befektetők elkezdtek erre spekulálni, annak ellenére, hogy lehetséges, hogy még a közelben sincs a béke" – mondta a vezető.

Hozzátette: jelenleg is azt gondolják, hogy Európában komoly esélye van egy akár évtizedes bull piacnak, és Európán belül a legolcsóbb régió továbbra is Közép-Európa, ez a térség nettó haszonélvezője lehet az újrainduló konjunktúrának. Ez feltételezi, hogy az európai gazdaságok tényleg újra elkezdenek költeni a hadseregükre, infrastruktúrájukra, de azt gondolom, a német kormányváltással megnyílt az út ebbe az irányba.

Emiatt az Accorde ma is felülsúlyozásra ajánlja Közép-Európát, illetve Lengyelországot.

Szabó Balázs elmondása szerint a Hold a vagyonkezelésben tudatosan kerüli a tematikus megközelítést. A modell lényege, hogy az ügyfél rábízza a pénzét, az alapkezelő pedig a saját megítélése szerint dönt arról, mi a vonzó befektetés egy adott helyzetben. „Nem tematikákra építünk, hanem arra, hogy összességében jól kezeljük a ránk bízott pénzt” – fogalmazott Szabó Balázs. Példaként említette, hogy az európai bankszektor és Közép-Kelet-Európa – különösen Lengyelország és Görögország – az elmúlt időszakban kiemelkedően teljesítettek. Bár a lengyel piac az aljáról triplázott, továbbra is vonzó maradt, még ha a nagy növekedés időszaka mögöttünk is van.

Forradalmasítja a vagyonkezelést a mesterséges intelligencia?

Gyurcsik Attila a mesterséges intelligencia térnyerése ügyében kiemelte: az Accorde egy fundamentális elemzésre építkező aktív alapkezelő, nagyon sok jó minőségű elemzést vásárolnak, de előfordul, hogy inkább a lényegre van szükség, és nincs idő végigolvasni egy 20-50 oldalas elemzést. "Ilyenkor a mesterséges intelligencia óriási segítség, feldolgozza helyettünk az anyagot, és készít belőle egy vezetői összefoglalót, tehát a döntéselőkészítési folyamatainkat nagyban tudja segíteni" – mondta Gyurcsik.

Hozzátette: a világ folyamatos értelmezése is feladatuk, ezen is tud gyorsítani a mesterséges intelligencia, hiszen összeszedi, aggregálja az adott pillanatban releváns információkat anélkül, hogy erre extra kutatómunkát, energiát, emberi erőforrást kellene áldozni.

Gyurcsik Attila Accorde Alapkezelő, vezérigazgató Gyurcsik Attila, CFA az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója. Attila korábban a szintén csoporttag Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágát vezette. Ezt megelőzően pedig a bank és a telekommunikációs Tovább … Tovább Gyurcsik Attila, CFA az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója. Attila korábban a szintén csoporttag Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágát vezette. Ezt megelőzően pedig a bank és a telekommunikációs

Szabó Balázs enyhén szkeptikus állásponton helyezkedik el a mesterséges intelligenciát illetően: az adatgyűjtésben és ötletelésben hasznos az AI, de a döntéshozatalban és a lényeglátásban keveset segít – hangsúlyozta a vezető. Ezért a technológia nem váltja ki az elemzőket, nem reformálja meg a csapat működését, elsősorban felszíni támogatást nyújt, a valódi mély munkát továbbra is emberek végzik.

"Az AI túlhype-olt, rövid távon buborék. Egyelőre marginális haszna van, de alázattal kell figyelni, mert ha valóban áttörést hoz, arra készen kell állni"

– mondta Szabó Balázs.

Kadocsa Péter szerint az AI jelentősen javít az alapkezelő egyes folyamatainak hatékonyságán, ég és föld a különbség az öt évvel ezelőtti és a mostani működés között. "Hatalmas segítség például a fordításban, amivel lehetővé teszi, hogy ne csak passzív weboldalakat tartsunk fenn a régió más nyelvein, hanem aktívan kommunikáljunk" – emelte ki Kadocsa. Szerinte az AI használata elősegíti, hogy egy régiós viszonylatban jelentős, de nemzetközi szinten még mindig kisebb méretű alapkezelő is versenyképes maradjon.

Kadocsa szerint a kizárólag AI általi portfóliókezelés nem jön el egyhamar: a szabályozó jelenleg nem engedi, hogy teljesen embermentes alapkezelés jöjjön létre, szerencsére – jegyezte meg. Tízéves távon sem számít arra, hogy ez az irány meghatározó lenne, inkább vadhajtásként jelenhet meg, de a piac szerinte nem errefelé tart.

Portfolio Future of Finance 2025 Már csak egy napig lehet jelentkezni a Portfolio csütörtöki Future of Finance 2025 konferenciájára – érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ