  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Hogy micsoda? Még 50 százalékot emelkedhet innen az amerikai részvénypiac

Portfolio
A történelmi kamatvágás után soha korábban nem látott magasságokban vannak a vezető amerikai részvényindexek. Miközben sokan már egy közelgő korrekciótól tartanak, addig vannak olyanok, akik szerint még messze lehet a rali végre. Van egy forgatókönyv, ami szerint még 50 százalékot is emelkedhet az amerikai részvénypiac a mostani szintekről.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Hiába a rekordcsúcsok és a magas értékeltségek, az amerikai tőzsdék emelkedésének messze lehet még a vége.  

A kamatcsökkentési ciklus elindulásával sok befektető bizonytalan lett, hiszen a korábbi vágások gyakran nem hoztak tartósan kedvező piaci reakciót.

A JPMorgan stratégái szerint azonban most más lehet a helyzet: a részvénypiac akár 50 százalékkal is magasabbra kerülhet a jelenlegi szintekről – mutatjuk, hogyan.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility