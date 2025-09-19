Hogy micsoda? Még 50 százalékot emelkedhet innen az amerikai részvénypiac

A történelmi kamatvágás után soha korábban nem látott magasságokban vannak a vezető amerikai részvényindexek. Miközben sokan már egy közelgő korrekciótól tartanak, addig vannak olyanok, akik szerint még messze lehet a rali végre. Van egy forgatókönyv, ami szerint még 50 százalékot is emelkedhet az amerikai részvénypiac a mostani szintekről.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Hiába a rekordcsúcsok és a magas értékeltségek, az amerikai tőzsdék emelkedésének messze lehet még a vége.

A kamatcsökkentési ciklus elindulásával sok befektető bizonytalan lett, hiszen a korábbi vágások gyakran nem hoztak tartósan kedvező piaci reakciót.

A JPMorgan stratégái szerint azonban most más lehet a helyzet: a részvénypiac akár 50 százalékkal is magasabbra kerülhet a jelenlegi szintekről – mutatjuk, hogyan.