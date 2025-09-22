Egy nagy francot fognak innen menekülni a befektetők! A magyar piac a világ egyik sztárja idén

A világ egyik legjobb befektetése idén a magyar kötvénypiac, a forintkötvényekkel dollárban már majdnem 25%-ot lehetett keresni – írja a Bloomberg. Ennek oka a hozamok csökkenése mellett a jelentős kamatkülönbözet. A szakértők szerint a Fed kamatvágásai mellett ősszel sem lesz jobb stratégia, mint a carry trade, ez pedig nem csak a magyar állampapírokat, de a forintot is erősen tarthatja. Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank legfrissebb ajánlásában újabb magyar kötvényvásárlásra buzdítja ügyfeleit.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar kötvénypiac kilátásairól is szó lesz hamarosan az év gazdasági csúcskonferenciáján.

Nagyot mennek idén a feltörekvő piacok

A feltörekvő országok helyi devizás kötvénypiacai az idén már 15%-ot termeltek dollárban számítva a befektetőknek, amivel legalább 2017 óta nem látott jó éve lehet ennek a piaci szegmensnek – írja a Bloomberg. Ennek egyik oka a vámháború miatti bizonytalanság, ami kérdéseket vetett fel a legfejlettebb gazdaságok kilátásaival kapcsolatban, így a befektetők más piacok felé néztek. A bizonytalanság volt az oka a dollár általános gyengülésének, ami egyrész felértékelte a feltörekvő piacokat, másrészt önmagában jelentős carry-hozamot biztosított.

A múlt héten a Fed kilenc hónap után csökkentette ismét a kamatot,

a szakemberek szerint ez még jobban felerősítheti a feltörekvő piacok iránti befektetői rohamot.

Az elmúlt hónapokban a világ legnagyobb alapkezelői „szerettek bele” a feltörekvő piacokba, többek között Jeffrey Gundlach, a DoubleLine Capital stratégája, a JP Morgan vagy a Neuberger Berman befektetői. A múlt héten a Bank of America elemzői emelték ki legfrissebb anyagukban, hogy

az év hátralevő részében sem lesz alternatívája a kamatkülönbözeten alapuló carry trade ügyleteknek.

A stratégák szerint a Fed kamatcsökkentése tovább gyengíti majd a dollárt, ez pedig kedvez azoknak a helyi devizás befektetéseknek, melyek az adott deviza erősödéséből profitálnak. Ezek a klasszikus carry trade stratégiák, melyek lényege, hogy a befektetők egy alacsony kamatozású devizában vesznek fel hitelt, amit magasabb kamatozású devizában fektetnek be. A profit egyrészt a kamatkülönbözetből adódik, másrészt, ha a kiválasztott carry deviza erősödni tud, az tovább növeli a nyereséget. (Természetesen a befektetés fő rizikója, ha a kamatparitás logikájának megfelelően a carry deviza gyengül.)

Ennek a folyamatnak köszönhetően a helyi devizás feltörekvő kötvénypiacok idei 15%-os teljesítménye jelentősen felülmúlja a fejlett kötvénypiacok teljesítményét. Az amerikai bóvli vállalati kötvényekkel például alig fele ennyit lehetett keresni 2025 eleje óta, míg a Bloomberg amerikai kötvényindexe mindössze 5,4%-ot hozott.

Megérte Magyarországra fogadni

A Bloomberg adatai szerint dollárban számítva a brazil kötvénypiac volt a legjobb befektetés idén, mely majdnem 35%-ot hozott. Második a mexikói piac 30% feletti profittal, míg harmadik a kolumbiai 26,6%-kal.

A negyedik helyen viszont ott vannak a magyar forintkötvények, melyekkel 24,6%-ot lehetett keresni.

A régióban a lengyel és a cseh kötvénypiac kicsivel 20% feletti hozamot tud felmutatni, míg a román kötvényekkel 17,5%-ot lehetett keresni. Ezek az értékek egyrészt a hozamok eséséből (a kötvények felértékelődéséből), másrészt az adott devizák erősödéséből tevődnek össze. A magyar piac esetében a kötvényhozamok alig változtak az év eleje óta, a forint azonban a magasabb kamatkülönbözet miatt többet tudott erősödni, mint a régiós versenytársak, ez biztosította a kiemelkedő hozamot.

És a nagybefektetők szerint a következő hónapokban sem kell attól tartani, hogy jelentős tőke menekülne a magyar piacról.

A Bank of America legfrissebb elemzésében a 2030-as forintkötvények vásárlását javasolja az ügyfeleknek.

Hozzáteszik, hogy az ügylet kockázata a vártnál erősebb dollárárfolyam, illetve az, hogy az MNB a most vártnál előbb kezdi meg a kamat csökkentését. A bank szakemberei szerint a 2026-os parlamenti választások előtt várható magyar költségvetési politika is támogatja a kötvények erősödését. Legutóbbi budapesti látogatása után a BofA azt írta, hogy a következő hónapokban maradhat a költségvetési szigor, mivel a kormány szeretné elkerülni a negatív hitelminősítői lépéseket. Ugyanakkor a Fitch december 5-ére időzített felülvizsgálata után elindulhat a komolyabb költekezés a választások előtt.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Meddig erősödhet még a forint? Mikor bátorodhat fel az MNB? A magyar deviza kilátásait is megvitatjuk hazai és nemzetközi vendégeinkkel a Budapest Economic Forumon.

Az amerikai befektetési bank szakemberei azért is javasolják a magyar kötvények vételét a szimpla forint pozíciók helyett, mert

szerintük a forint már túlértékelt az idei erősödés után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A magyar deviza az év eleje óta a világ egyik legjobban teljesítő fizetőeszköze, a BofA modellje alapján mostanra 5%-kal túlértékelt az euróval szemben, miközben a magyar állampapírokban még mindig van jelentős kockázati prémium, vagyis van tere a hozam további csökkenésének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ