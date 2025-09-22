Meddig eshet a Mol?

Az Erste friss elemzésében jócskán megvágta a Mol részvényeire vonatkozó célárát, ráadásul kockázatokra is figyelmeztetett az elemző. A részvény alapból nincs jó formában, megnéztük meddig eshet még.

Év eleje óta mindössze 0,4 százalékot emelkedett a Mol részvényeinek árfolyama, amivel jócskán elmarad az olyan blue chipekhez viszonyítva, mint a Magyar Telekom (+44 százalék) vagy az OTP (+33,5 százalék).

A júniusi osztalékvágást követően még nem nézett ki olyan rosszul a történet a Mol esetében, július vége óta azonban csökkenő trendben van már az árfolyam,

az esés pedig az elmúlt napokban gyorsult be igazán.