Rábukkanhattak az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére - Felrobbant a részvény!

November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A recessziós félelmek, a geopolitikai feszültségek, a növekvő költségvetési hiányok, a gyengülő dollár és az amerikai hitelminősítés rontása az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta a menekülőeszközök iránti keresletet, ennek ismeretében nem nagy meglepetés, hogy idén többször is új történelmi csúcsra került az arany. Az árfolyamot tovább támogatta a Fed kamatcsökkentésének egyre valószínűbbé válása, amely múlt héten végül meg is történt.

Ebben a felfokozott miliőben érkezett a bejelentés: lehet, hogy az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkantak!

Nézzük, melyik vállalatról van szó, és azt is, hogy hogyan reagálnak a befektetők.