Mutatunk egy magyar részvényt, amire neked is érdemes most figyelned!

A BUX index júliusban történelme során először lépte át a 100 000 pontos álomhatárt, augusztus közepe óta azonban korrekcióban van a hazai benchmark, melynek során már közel 8 százalékkal került lejjebb az index az augusztus 18-i történelmi csúcshoz képest.
Ugyan voltak azóta izgalmas sztorik a magyar piacon (4iG, Rába, Épduferr), de több nagy húzónév esetében is elfogyott a lendület.
Most egy olyan részvényt mutatunk, amely egyike a hazai befektetők nagy kedvenceinek, árfolyama pedig a korrekciót követően hamarosan ismét felfelé veheti az irányt.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés