  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Mutatunk egy magyar részvényt, amire neked is érdemes most figyelned!

Hetek óta tart már a korrekció a magyar tőzsdén, ennek keretén belül pedig több nagy név árfolyama is csökkenésbe kezdődött a nagy rali után. Most egy olyan részvénnyel foglalkozunk, melynek árfolyama kulcsfontosságú szinthez ér, a napokban pedig könnyen eldőlhet a következő hetek iránya. Mutatjuk, melyik ez a magyar részvény, és azt is, hogy mire érdemes most figyelni befektetőként.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A BUX index júliusban történelme során először lépte át a 100 000 pontos álomhatárt, augusztus közepe óta azonban korrekcióban van a hazai benchmark, melynek során már közel 8 százalékkal került lejjebb az index az augusztus 18-i történelmi csúcshoz képest.

Ugyan voltak azóta izgalmas sztorik a magyar piacon (4iG, Rába, Épduferr), de több nagy húzónév esetében is elfogyott a lendület.

Most egy olyan részvényt mutatunk, amely egyike a hazai befektetők nagy kedvenceinek, árfolyama pedig a korrekciót követően hamarosan ismét felfelé veheti az irányt.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility