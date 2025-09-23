Mutatunk egy magyar részvényt, amire neked is érdemes most figyelned!

Hetek óta tart már a korrekció a magyar tőzsdén, ennek keretén belül pedig több nagy név árfolyama is csökkenésbe kezdődött a nagy rali után. Most egy olyan részvénnyel foglalkozunk, melynek árfolyama kulcsfontosságú szinthez ér, a napokban pedig könnyen eldőlhet a következő hetek iránya. Mutatjuk, melyik ez a magyar részvény, és azt is, hogy mire érdemes most figyelni befektetőként.

A BUX index júliusban történelme során először lépte át a 100 000 pontos álomhatárt, augusztus közepe óta azonban korrekcióban van a hazai benchmark, melynek során már közel 8 százalékkal került lejjebb az index az augusztus 18-i történelmi csúcshoz képest.

Ugyan voltak azóta izgalmas sztorik a magyar piacon (4iG, Rába, Épduferr), de több nagy húzónév esetében is elfogyott a lendület.

Most egy olyan részvényt mutatunk, amely egyike a hazai befektetők nagy kedvenceinek, árfolyama pedig a korrekciót követően hamarosan ismét felfelé veheti az irányt.