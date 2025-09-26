Jönnek az új állampapírok, de melyiket érdemes megvenni? Kiszámoltuk!

Hogyan változnak októbertől az egyes állampapírok kondíciói?
- A Fix Magyar Állampapír csak 5 éves futamidővel lesz elérhető, éves kamatát a mostani 6,50%-nál magasabban, 7,00%-ban határozták meg, melynek időarányos részét háromhavi rendszerességgel fizeti ki az állampapír. A rövidebb, 3 év futamidejű FixMÁP-ot kivezetik.
- A Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamideje nem változik, de a kamata emelkedik, az eddigi 5,75-6,75%-os sávból 6,50-7,50%-os sávban fizet majd kamatot, évente 25 bázisponttal felfelé lépkedve.
- Az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír 10 éves futamideje nem változik, de a kamatprémiuma erősen csökken, az eddigi 0,50-1,00 százalékpont helyett mindössze 0,10 százalékpont lesz az új kamatprémium, kivéve a legelső, 2026. május 23-ig tartó kamatperiódust, melyre fix évi 6%-ot fizet a papír.
- A Bónusz Magyar Állampapír kondíciói is változnak, a 4 éves futamidejű papírt kivezetik, a 6 év futamidejű papír pedig kissé alacsonyabb kamatprémiummal, a megelőző négy sikeres, 3 hónap futamidejű DKJ-aukció elfogadott mennyiségekkel súlyozott átlaghozama mint kamatbázis fölött 0,75-1,00% kamatprémiumot fizet majd a papír.
Az állampapírokat lejárat előtt továbbra is 1%-os árfolyamveszteséggel, azaz 99%-os árfolyamon veszi vissza az Államkincstár – közölte az ÁKK.
Az ÁKK döntéseiből tehát két fő irányvonal rajzolódik ki:
egyrészt javítják a fix kamatozású papírok vonzerejét a változó kamatozású papírokkal szemben, másrészt a rövidebb futamidejű változatokat kivezetik, mindenhol csak a hosszabb futamidőt hagyják meg a kínálatban.
