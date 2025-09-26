  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Jönnek az új állampapírok, de melyiket érdemes megvenni? Kiszámoltuk!

Októbertől teljesen megújul a magyar lakossági állampapírok kínálata, emelkedik a fix kamatozású papírok kamata, míg a változó kamatozású állampapírokat kedvezőtlenebbé alakítja az Államadósság Kezelő Központ. Jelenleg mindenkit az érdekel, hogy melyik papír biztosíthatja a legjobb hozamokat adott időtávon – a Portfolio kiszámította, melyik papír a nyerő, amennyiben valaki 1, 2, 3, 4 vagy 5 évre kíván befektetni. A jelek szerint az ÁKK elérheti azt a célját, hogy a lakossági befektetők az eddiginél erősebben is a fix kamatozású papírok felé forduljanak – hacsak nem emelkednek a jövőben olyan magasra a változó papírok kamatbázisai (infláció, DKJ-hozamszint), hogy ismét versenyképessé váljanak a most hátrányba kerülő állampapírok.
Portfolio Professional Investment Day 2025
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

Hogyan változnak októbertől az egyes állampapírok kondíciói?

  • A Fix Magyar Állampapír csak 5 éves futamidővel lesz elérhető, éves kamatát a mostani 6,50%-nál magasabban, 7,00%-ban határozták meg, melynek időarányos részét háromhavi rendszerességgel fizeti ki az állampapír. A rövidebb, 3 év futamidejű FixMÁP-ot kivezetik.
  • A Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamideje nem változik, de a kamata emelkedik, az eddigi 5,75-6,75%-os sávból 6,50-7,50%-os sávban fizet majd kamatot, évente 25 bázisponttal felfelé lépkedve.
  • Az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír 10 éves futamideje nem változik, de a kamatprémiuma erősen csökken, az eddigi 0,50-1,00 százalékpont helyett mindössze 0,10 százalékpont lesz az új kamatprémium, kivéve a legelső, 2026. május 23-ig tartó kamatperiódust, melyre fix évi 6%-ot fizet a papír.
  • A Bónusz Magyar Állampapír kondíciói is változnak, a 4 éves futamidejű papírt kivezetik, a 6 év futamidejű papír pedig kissé alacsonyabb kamatprémiummal, a megelőző négy sikeres, 3 hónap futamidejű DKJ-aukció elfogadott mennyiségekkel súlyozott átlaghozama mint kamatbázis fölött 0,75-1,00% kamatprémiumot fizet majd a papír.

Az állampapírokat lejárat előtt továbbra is 1%-os árfolyamveszteséggel, azaz 99%-os árfolyamon veszi vissza az Államkincstár – közölte az ÁKK.

Az ÁKK döntéseiből tehát két fő irányvonal rajzolódik ki:

egyrészt javítják a fix kamatozású papírok vonzerejét a változó kamatozású papírokkal szemben, másrészt a rövidebb futamidejű változatokat kivezetik, mindenhol csak a hosszabb futamidőt hagyják meg a kínálatban.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility