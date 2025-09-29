Itt az utolsó állampapír-pénzeső, százmilliárdok ömlenek a magyar lakossági befektetőkhöz

A 2022-es események: lépéskényszerbe került az állam
Ki ne emlékezne a 2022-es inflációs sokkra, amikor néhány hónap leforgása alatt először a 10%-os, majd a 20%-os lélektani határt is átlépte a hazai fogyasztói árindex éves emelkedése? A vágtató infláció a befektetőknek is alaposan feladta a leckét, ugyanis a lakossági állampapírok meglehetősen lomhán követték az infláció és az általános hozamszintek emelkedését. Az inflációkövető állampapír sem jelentett megnyugtató megoldást, hiszen meglehetősen lassan követte az átlagos inflációt: a 2022-ben vásárolható papírok 2023-ban fizették ki a 2021-es átlagos inflációhoz (5,1%) igazodó kamataikat.
A korábban sokak által "szuperállampapírnak" tekintett, fix kamatozású MÁP Plusz pedig a maga 4,95%-os maximális évesített hozamával igyekezett versenyben maradni – ez a fix kamat alacsony infláció esetén vonzónak tűnhetett, de a vágtató infláció esetén máris hátránnyá alakult át.
Mindeközben a rövid lejáratú intézményi állampapírok (diszkont kincstárjegyek) jóval gyorsabban lekövették a piaci változásokat, és már nyáron 10% fölötti éves hozamszintet kínáltak.
Több sem kellett a megtakarítóknak: két kézzel öntötték a pénzt a két számjegyű hozamot termelő DKJ-kba.
A 2022-es folyamatok példátlan számokat eredményeztek: az év eleji 7 milliárd forintról június végére 118 milliárd forintra, december végére pedig 943 milliárd forintra száguldott a lakossági kézben lévő DKJ-állomány. Később az 1200 milliárd forintot is átlépte a DKJ-k lakossági kézben tartott névértékes állománya.
A lakossági befektetők a diszkont kincstárjegyeket kvázi lekötetlen bankbetét jelleggel használhatják: a befektetés bármikor hozzáférhető, miközben az eladás alkalmával sem kell elszenvedniük a lakossági papíroknál alkalmazott 1%-os visszavásárlási árfolyamveszteséget. Igaz, hogy saját piaci árfolyamkockázata van a DKJ-nek, de a befektetők a jelek szerint még 2024-ben is úgy ítélték meg, hogy érdemes a közel 20%-os kamatozású PMÁP helyett jelentős részben diszkont kincstárjegyben tartani a rövid távra befektetett tőkéjüket.
Az Államadósság Kezelő Központ végül 2022 szeptemberében reagált a kialakult helyzetre: pontosan három évvel ezelőtt piacra dobták a megújult, inflációkövető Prémium Magyar Állampapírt, illetve az újraélesztett, DKJ-hozamszintet követő Bónusz Magyar Állampapírt – mindkettő 10% fölötti évesített hozammal csábította a befektetőket. Az új állampapírok rendkívül nagy népszerűségre tettek szert, Varga Mihály két nap elteltével bejelentette, hogy már 300 milliárd forint ömlött a két új lakossági sorozatba.
640 milliárd forint fölött tetőzött a 2025/N BMÁP
A szeptember 30-án (azaz holnap) lejáró, három évvel ezelőtt bevezetett, 3 év futamidejű, negyedéves kamatfizetésű Bónusz Magyar Állampapír a diszkont kincstárjegyek hozamszintjét követte, az utolsó négy, 3 hónap futamidejű DKJ-aukció elfogadott mennyiségekkel súlyozott átlaghozama mint kamatbázis fölött fizetett 1 százalékpont kamatprémiumot. (Azóta is ez a metodika adja a BMÁP-ok kamatozásának alapját, csupán a kamatbázis fölötti kamatprémium mértéke változik az ÁKK stratégiai céljaitól függően.)
Az első kamatperiódusban meglehetősen magas, évi 11,32%-os kamatot termelt a 2025/N sorozatszámú Bónusz Magyar Állampapír.
A sorozat értékesítését 2023. február 21-én zárta le az ÁKK, addig az időpontig névértéken számítva több mint 643 milliárd forint áramlott a Bónusz Magyar Állampapírba. A BMÁP később is megtartotta nagy népszerűségét, 2024 nyarán átlépte az 1000 milliárd forintot a névértékes állománya, 2025 tavaszán – azaz a nagy állampapír-pénzeső közepette – pedig 2000 milliárd forint fölé emelkedett a BMÁP összesített kintlévő állománya, sőt, a legfrissebb, szeptember közepi adatok alapján 2455 milliárd forintnál járt.
A BMÁP töretlen népszerűségét a lakossági portfólión belül elfoglalt súlya is látványosan megmutatja: mivel az inflációkövető állampapírok idén sokat veszítettek versenyképességükből, a befektetők két másik típusba, a Fix Magyar Állampapírba és a Bónusz Magyar Állampapírba helyezték át a pénzeket.
Ennek hatására a BMÁP súlya a lakossági kézben lévő állampapír-portfólión belül a 2024. év végi 9%-ról mostanra 18%-ra emelkedett.
A BMÁP azonban a mostani lejárattal számottevően veszíteni fog a súlyából, különösen akkor, ha az ÁKK szándékainak megfelelően a felszabaduló, de az állampapírpiacról nem elvitt pénzeket a befektetők a fix kamatozású FixMÁP-ba vagy MÁP Pluszba teszik majd vissza a befektetők. (Az Államadósság Kezelő Központnak ugyanis vállaltan az a szándéka, hogy mérséklődjön a lakossági portfólió kamatkockázata, azaz csökkenjen a változó kamatozású papírok súlya.)
Nemcsak a PMÁP-ból, a BMÁP-ból is nagy pénzekhez jutnak a befektetők
A most lejáratához érkező, a legfrissebb adatok alapján 442 milliárd forintot tartalmazó 2025/N Bónusz Magyar Állampapír az utolsó nagy lakossági tőkelejárat az évben, ezenkívül már csak kisebb összeget tartalmazó MÁP Pluszok járnak le az év során. Elmondható tehát, hogy
végéhez ért a rendkívüli állampapír pénzeső, melynek során idén több mint 2000 milliárd forintnyi kifizetésben részesültek a lakossági befektetők.
A kifizetések nagy része a PMÁP-nak volt köszönhető:
- februárban kb. 49 milliárd forintot,
- márciusban 261 milliárd forintot,
- májusban pedig 164 milliárd forintot
fizetett ki az állam a lejáró inflációkövető állampapírok után. (Az összességében 1200 milliárd forintot meghaladó idei PMÁP-kamatfizetési hullám ezen felül értendő.)
A mostani BMÁP-kifizetés pedig – az utolsó negyedévi kamatokkal együtt – kb. 450 milliárd forint kifizetést jelent a lakossági befektetők részére.
Mibe érdemes most befektetni a felszabaduló pénzeket?
Októbertől jelentősen megújul a lakossági állampapír-kínálat: az ÁKK az idei legnagyobb slágernek FixMÁP kamatát 6,5%-ról 7%-ra, a szintén fix kamatozású MÁP Plusz kamatsávját 5,75-6,75%-ról 6,5-7,5%-ra emelte. Mindeközben a változó kamatozású papírok, azaz a BMÁP és a PMÁP kamatprémium-vágást szenvedtek el, így a jövőben e két papír értékesítésének csökkenésére lehet számítani, miközben az eddig is domináló Fix Magyar Állampapír még nagyobb részt hasíthat ki a tortából, az eddig takaréklángon égő MÁP Plusz pedig szintén előtérbe kerülhet.
Arról, hogy különböző időtávon melyik új papírral lehet a legmagasabb hozamot elérni, itt írtunk részletesen.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
