Merész húzás a magyar alapkezelőktől – megsúgták, mely részvényeket ajánlják most vételre

Megtörtént a sokak által várt amerikai kamatcsökkentés, így az utóbbi hetekben új lendületet kaptak a globális részvénypiacok – derül ki a magyar portfóliómenedzserek szeptemberi ajánlóiból. Ennek hatására három éve nem látott bullish hangulat uralkodik a magyar alapkezelők körében, három év után most először a részvényeket szerepeltetik a legnagyobb súllyal a havi modellportfólióikban. A nagy optimizmusból azonban nem egyformán profitálnak a különböző régiók, a portfóliómenedzserek főként a fejlett országok részvényeiben látnak most fantáziát – annak ellenére, hogy helyenként meglehetősen kifeszített az árazás. A forintra megint rájárt a rúd, további erősödésre már nemigen számítanak a profik, ezért inkább euróra és dollárra cserélték a magyar fizetőeszközt.

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a szeptember végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Szeptemberben a Fed sokak örömére 25 bázisponttal csökkentette az amerikai kamatszintet, amit többek között az aggasztó munkaerőpiaci adatok indokoltak – írják havi ajánlóikban a magyar portfóliómenedzserek. Az inflációs kockázatok a vámháború ellenére sem tűnnek akkorának, hogy érdemi ijedséget okozzanak a monetáris döntéshozók fejében, miközben a kamatcsökkentésen túl a kedvező növekedési kilátások is segítik az amerikai részvények raliját. A technológiai szektor (például a Magnificent 7) különösen nagyot ment, ugyanakkor a mostani árazási szintek továbbra is magasnak tekinthetők, emiatt a negatív hírekre érzékenyebbek reagálhatnak a piacok.

A dollár nem tudott számottevően erősödni az euróval szemben, maradt a kurzus az 1,17 feletti sávban.

Az európai piacok most kevésbé teljesítettek jól, itt a mérsékelt infláció okán kevesen számítanak további kamatvágásra, miközben a gazdaság jövője is bizonytalanabb: a vámok és az erős euró nehezítik az exportot, Németországban pedig lassan indul be a költségvetési költekezés.

A magyar tőzsdeindex, a BUX továbbra is az idei év sztárjai közé tartozik, az egész világ egyik legnagyobb emelkedését produkálta az év első háromnegyedében. A forint is meglehetősen erős, 390 alatt is tud stabilizálódni az euróval szemben. Ezt nagyban segíti a Magyar Nemzeti Bank szigorú kamatpolitikája, már több mint egy éve nem vágtak a 6,5%-os alapkamaton. A várható fiskális lazítások azonban kockázatot jelentenek az inflációra vonatkozóan – ezért minden bizonnyal izgalmas hónapoknak nézünk elébe. Ha most kellene fogadni, akkor nem a forintra tennének a portfóliómenedzserek, amint azt a későbbiekben látni fogjuk.

A szeptemberi események hatására a portfóliómenedzserek több ponton is jelentősen változtattak az előző havi, a Portfolio által nyomon követett, közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión. A nemzetközi kötvények alulsúlyozása a korábbi hónaphoz hasonlóan folytatódott, sőt, a pénzpiaci eszközöknél is számottevő, közel 2 százalékpontos súlycsökkentés mutatkozott.

Az így felszabadított tőke elsősorban a részvénypiacokra áramlott, de ebből gyakorlatilag csak a fejlett piaci részvények profitáltak,

több mint 3 százalékponttal nőtt a súlyuk a közös modellportfólióban, miközben a hazai, régiós és fejlődő piaci részvények súlya hangyányit sem változott.

A fejlett piaci részvények eszközosztályán túl a magyar kötvények, illetve a nyersanyagok és kriptodevizák kategóriái tudtak még kis mértékben növekedni.

A jelenlegi közös portfólióban a fejlett piaci részvények átvették a vezetést (17,6%-os súly), azaz képesek voltak letaszítani a trónról a múlt hónapban diadalmaskodó nemzetközi kötvényeket (15,3%). A harmadik és negyedik helyet a magyar kötvénykitettség (15,0%), illetve az abszolút hozamú stratégia (13,8%) foglalják el.

A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 13%-ban pénzpiaci kitettségből áll, enyhe csökkenéssel a múlt havi szinthez képest. A kötvénysúly 2023 eleje óta nem látott szintre, 30%-ra csökkent, a részvények pedig nagyot nőttek, 28%-ról 31%-ra,

ezzel több mint három éve nem látott fordulat történt a portfólióban: 2022 májusa óta most először ismét a részvények büszkélkedhetnek a legnagyobb súllyal a portfólión belül.

Az alternatív befektetések tartását jelenleg 26%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.

A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A szeptember végi pillanatkép szerint

a portfóliómenedzserek 45,3%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget, ezzel a mérés kezdete óta a legalacsonyabb szintre csökkentették a forint részarányát.

A profik eközben a nagy nyugati devizák súlyát a mérés kezdete óta nem látott magasságokba növelték: 28,6%-ban euróban tartanák a pénzt, a dolláros befektetések részaránya pedig 17,9%-ra nőtt, míg az egyéb devizás (például japán jen) kitettség ajánlott súlya mélypontra, 8,2%-ra mérséklődött.

A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül is elérhetők:

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

