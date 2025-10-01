Merész húzás a magyar alapkezelőktől – megsúgták, mely részvényeket ajánlják most vételre

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a szeptember végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.
Szeptemberben a Fed sokak örömére 25 bázisponttal csökkentette az amerikai kamatszintet, amit többek között az aggasztó munkaerőpiaci adatok indokoltak – írják havi ajánlóikban a magyar portfóliómenedzserek. Az inflációs kockázatok a vámháború ellenére sem tűnnek akkorának, hogy érdemi ijedséget okozzanak a monetáris döntéshozók fejében, miközben a kamatcsökkentésen túl a kedvező növekedési kilátások is segítik az amerikai részvények raliját. A technológiai szektor (például a Magnificent 7) különösen nagyot ment, ugyanakkor a mostani árazási szintek továbbra is magasnak tekinthetők, emiatt a negatív hírekre érzékenyebbek reagálhatnak a piacok.
A dollár nem tudott számottevően erősödni az euróval szemben, maradt a kurzus az 1,17 feletti sávban.
Az európai piacok most kevésbé teljesítettek jól, itt a mérsékelt infláció okán kevesen számítanak további kamatvágásra, miközben a gazdaság jövője is bizonytalanabb: a vámok és az erős euró nehezítik az exportot, Németországban pedig lassan indul be a költségvetési költekezés.
A magyar tőzsdeindex, a BUX továbbra is az idei év sztárjai közé tartozik, az egész világ egyik legnagyobb emelkedését produkálta az év első háromnegyedében. A forint is meglehetősen erős, 390 alatt is tud stabilizálódni az euróval szemben. Ezt nagyban segíti a Magyar Nemzeti Bank szigorú kamatpolitikája, már több mint egy éve nem vágtak a 6,5%-os alapkamaton. A várható fiskális lazítások azonban kockázatot jelentenek az inflációra vonatkozóan – ezért minden bizonnyal izgalmas hónapoknak nézünk elébe. Ha most kellene fogadni, akkor nem a forintra tennének a portfóliómenedzserek, amint azt a későbbiekben látni fogjuk.
A szeptemberi események hatására a portfóliómenedzserek több ponton is jelentősen változtattak az előző havi, a Portfolio által nyomon követett, közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión. A nemzetközi kötvények alulsúlyozása a korábbi hónaphoz hasonlóan folytatódott, sőt, a pénzpiaci eszközöknél is számottevő, közel 2 százalékpontos súlycsökkentés mutatkozott.
Az így felszabadított tőke elsősorban a részvénypiacokra áramlott, de ebből gyakorlatilag csak a fejlett piaci részvények profitáltak,
több mint 3 százalékponttal nőtt a súlyuk a közös modellportfólióban, miközben a hazai, régiós és fejlődő piaci részvények súlya hangyányit sem változott.
A fejlett piaci részvények eszközosztályán túl a magyar kötvények, illetve a nyersanyagok és kriptodevizák kategóriái tudtak még kis mértékben növekedni.
A jelenlegi közös portfólióban a fejlett piaci részvények átvették a vezetést (17,6%-os súly), azaz képesek voltak letaszítani a trónról a múlt hónapban diadalmaskodó nemzetközi kötvényeket (15,3%). A harmadik és negyedik helyet a magyar kötvénykitettség (15,0%), illetve az abszolút hozamú stratégia (13,8%) foglalják el.
A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 13%-ban pénzpiaci kitettségből áll, enyhe csökkenéssel a múlt havi szinthez képest. A kötvénysúly 2023 eleje óta nem látott szintre, 30%-ra csökkent, a részvények pedig nagyot nőttek, 28%-ról 31%-ra,
ezzel több mint három éve nem látott fordulat történt a portfólióban: 2022 májusa óta most először ismét a részvények büszkélkedhetnek a legnagyobb súllyal a portfólión belül.
Az alternatív befektetések tartását jelenleg 26%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.
A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A szeptember végi pillanatkép szerint
a portfóliómenedzserek 45,3%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget, ezzel a mérés kezdete óta a legalacsonyabb szintre csökkentették a forint részarányát.
A profik eközben a nagy nyugati devizák súlyát a mérés kezdete óta nem látott magasságokba növelték: 28,6%-ban euróban tartanák a pénzt, a dolláros befektetések részaránya pedig 17,9%-ra nőtt, míg az egyéb devizás (például japán jen) kitettség ajánlott súlya mélypontra, 8,2%-ra mérséklődött.
A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül is elérhetők:
- MBH: óvatos megközelítés indokolt, jobb beszállási lehetőséget várunk
- OTP: Nemhogy pofon, hanem újabb csúcsok
- Accorde: fordulópont előtt áll Európa
- VIG: az európai piacokon nem rózsás a hangulat
- Hold: ijesztő, de nehéz elképzelni, hogy ne tőzsdei emelkedés jöjjön
- Gránit: rendkívül bizonytalanok az idei kamatvágások
- K&H: az amerikai tőzsde továbbra is drágának számít, mégis felülsúlyozzuk
- Erste: Csak a jó hírek
- Apelso Capital: Follow the flow
- Equilor Alapkezelő: Széttartó monetáris politikák
A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Tömeges kivándorlás indult, Európa hatalmasat nyer a nagy exoduson
Új menekülési hullám kezdődött, bejött a brüsszeli számítás.
Amerikai elemzőház: súlyos támadásra, hamis zászlós akcióra készül Moszkva a NATO ellen
Amit aztán Kijevre kennének.
Hirtelen megugrott az euróövezeti infláció
Az EKB azonban nem fog reagálni.
Nulla bevétel, milliárdos ígéret – Így fújódik az AI-lufi
Hogyan adnak el hitet 13 milliárd dollárért?
Szép csendben nagy bővítésre készül a Revolut Magyarországon
Több mint 40 új szakembert keresnek különböző területeken.
Már csak egy hét és jön az év legnagyobb energetikai eseménye!
Gyorsan fogynak a helyek.
Tisztogatás a Volkswagennél: több mint 500 embert rúgtak ki idén szabályszegések miatt
Csak az anyavállalatnál több mint 300 elbocsátás történt a német telephelyeken.
Cseh befektető lép be a magyar kereskedelmiingatlan-piacra
A DRFG Investment Group vette meg a budapesti Bartók Ház irodaházat.
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.