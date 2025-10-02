  • Megjelenítés
Borúsabban néz a Bitcoinra a Citi
Borúsabban néz a Bitcoinra a Citi

A Citigroup megemelte az ether év végi célárfolyamát, miközben a bitcoin előrejelzését csökkentette - számolt be a Reuters. 

A Citigroup 4300 dollárról 4500 dollárra emelte az ether kriptovaluta év végi célárfolyamát. A pénzintézet döntését az ETF-ek és a digitális eszközalapok erős tőkeáramlásával indokolta.

Ezzel párhuzamosan a bank a bitcoin előrejelzését 135 000 dollárról 133 000 dollárra csökkentette. A módosítást makrogazdasági tényezőkkel magyarázták, kiemelve

az erősödő dollárt és a gyengülő aranyárakat.

