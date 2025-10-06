Otthon Start-trükk: néhány millióból félmilliárdot varázsolhatsz – mutatjuk, hogyan

Otthonteremtés 2025-2026-ban Első kézből, szakértők segítségével, akár személyre szabott válaszok! Minden az új Otthon Start Programról!

Otthon Start: befektetési célra is lehet?

Az Otthon Start Programot azzal a céllal álmodta meg a kormány, hogy a fiatalok első otthonának a megszerzését támogassa vele, a jogszabállyal azonban annyira tágra nyitotta a kaput, hogy akár második vagy sokadik lakástulajdon megszerzésére, illetve befektetési célra is alkalmas lehet a kamattámogatott lakáshitel felvétele. Miért is?

Egyrészt nem kizáró ok, ha a hitelfelvevő rendelkezik vagy a megelőző 10 éven belül rendelkezett olyan belterületi lakóingatlanban tulajdonjoggal,

amelyben a tulajdonrész értékbecslő által megállapított aktuális piaci értéke, vagy eladott ingatlan esetén a vételára nem haladta meg a 15 millió forintot ,

, amelynek a lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy

az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy amely haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és az érintett lakóingatlanban a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor is ugyanazon haszonélvező lakik.

Másrészt akkor is felvehető a hitel, ha a hitelfelvevő

tíz éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban tulajdonolt legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányadot, vagy

belterületi lakóingatlanban tulajdonolt tulajdoni hányadot, vagy ő maga nem felel meg a fenti feltételeknek, de házastársa már igen, akit adóstársként vonhat be (szülő, illetve após vagy anyós is bevonható adóstársként, de az nem elég, ha ők felelnek meg a feltételeknek).

Mindemellett nem írja elő a jogszabály az életvitelszerű bentlakást a megszerzett ingatlanban, sőt, még lakcímet sem kell létesíteni benne, és az eredeti tervezettel ellentétben a lakás kiadását sem tiltja a jogszabály.

Mekkora a lakásokon elérhető hozam?

A befektetési célú ingatlanon kétféle hozam érhető el:

az ingatlan hasznosításból származó hozam, vagyis jellemzően a lakás kiadásából származó bérleti hozam , amely nagy átlagban évente bruttó 5%, nettó 3,3% környékén szóródik Magyarországon alábbi számításunk szerint,

, amely nagy átlagban évente bruttó 5%, szóródik Magyarországon alábbi számításunk szerint, az ingatlan értékváltozásából, vagyis jellemzően a lakásáremelkedésből származó hozam, amelyet az ingatlan értékesítése során lehet realizálni, és az MNB lakás-árindexe alapján az elmúlt 25 év átlagában országosan évi 8,96% volt (2000 első negyedéve és 2025 első negyedéve között ugyanis 8,55-szörösükre emelkedtek a nominális lakásárak, amiben persze összetétel-változások is szerepet játszhatnak, de ettől most eltekinthetünk).

Az előbbihez egy kis magyarázat: az ingatlan.com lakáskínálat adatai alapján elvégzett közelmúltbeli számításunk szerint a budapesti kerületekben és a vármegyeszékhelyeken nagy átlagban 4,84% a bruttó bérleti hozam. Ebből azonban legalább három jelentős tételt le kell vonni, ezek ugyanis csökkentik a befektető tényleges bérleti hozamát:

költeni kell az ingatlan állagmegóvására (mi most évente a lakás piaci értékének 0,5%-ával számolunk);

(mi most évente a lakás piaci értékének 0,5%-ával számolunk); adózni kell a bérbeadás bevételéből (ez a bérleti díj arányában 13,5% a hatályos szabályozás szerint);

(ez a bérleti díj arányában 13,5% a hatályos szabályozás szerint); gondolni kell az "üresjáratra" is, évente átlagosan 1 olyan hónappal számolunk, amikor nincs bérlő a lakásban (ez 8,3%-kal csökkenti a bevételt).

Mindezek miatt a bruttó bérleti díjnak a 32%-a elmehet a különböző költségekre, és csak 68% marad a befektető zsebében, azaz a bruttó 4,84% helyett településtől függően nagy átlagban 3,3% körüli nettó bérleti hozammal érdemes kalkulálni. Mi most az alábbiakban az egyszerűség kedvéért azt feltételezzük, hogy a bruttó érték fixen 5%, a nettó fixen 3,4%, és a hitel futamideje során a bérleti díj a lakás értékével arányosan változik. Alábbi számításunk során, melynek során a pénz időértékét figyelembe vevő belső megtérülési rátát számolunk, a számítás során negatív pénzáramlásnak tekintjük az önerőt, a vagyonszerzési illetéket és a futamidő alatti törlesztőrészletet, és pozitív pénzáramlásnak a nettó bérleti hozamot és a futamidő végén elért lakásértéket mint eladási árat.

Az ingatlankiadás nem pénzügyi jellegű ráfordításokkal is együtt jár: bérlőt kell találni, papírmunkát kell lebonyolítani, műszaki problémák esetén intézkedni kell, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezekkel az időráfordításokkal a cikkben nem számolunk, kizárólag a pénzmozgásokat vesszük figyelembe.

Kitermeli a bérleti díj a törlesztőrészletet?

Igen, kitermeli, de alacsony önerő esetén még nem azonnal, csak az első néhány év után, hiszen míg a törlesztőrészlet fix, a bérleti díj emelhető. A lakásérték arányában nettó 3,4%-os bérbeadásból származó bevételt feltételezve például egy 60 milliós lakás az első évben havi 170 ezer forint költségekkel csökkentett bevételt termelhet, ezzel szemben 228 ezer forint törlesztőrészletet kell fizetni, ha a lakásérték 80%-a, 48 millió a felvett hitelösszeg. Feltételezve azonban, hogy a bérleti díj a lakás értékével együtt emelkedik, évi 9%-os értéknövekedés esetén az 5. évtől már magasabb lesz a bevétel, mint a hitel törlesztőrészlete. A projekt „önfinanszírozóvá” válik.

Mennyi az éves hozam különböző feltételezések mellett?

Augusztusi cikkünkben azt az esetet mutattuk be, amikor 20% önerővel vásárolunk egy 60 milliós lakást. Akkor azt láthattuk, hogy egy tipikus esetben, vagyis bruttó 5%-os bérleti hozam és 9%-os éves lakásáremelkedés mellett 16,9%-os éves hozam érhető el az Otthon Start segítségével végrehajtott befektetéssel.

A kinézett lakás árát most 50 millió forintra módosítjuk, hogy az Otthon Start 50 milliós felső értékhatárát figyelembe véve az esetet is bemutathassuk, amikor 10%-os önerővel veszünk lakást. Ettől függetlenül a magasabb önerős forgatókönyvekre is visszatérünk, tehát drágább lakásokra is érvényes lesz a százalékos számítás.

A fenti táblázat azt mutatja, hogy például a 2 milliós vagyonszerzési illetéket is figyelembe véve

5%-os bruttó bérleti hozam esetén, 9%-os éves lakásár-emelkedés mellett évi 18,7%-os nettó hozamot lehet elérni, de már 2%-os lakásáremelkedés biztosítja az évi 7%-os jelenlegi állampapír-hozamot.

Ezt a két példabeli peremfeltételt érintetlenül hagyva nézzük, miként változik meg az éves hozam az önerő mértékének a megváltozásával. Minél nagyobb az önerő, láthatjuk, annál kisebb az éves hozam, ezt a csökkenő tőkeáttétel okozza.

Mennyi pénzt nyerhetek 25 év alatt, ha megismétli a történelem önmagát?

Maradva a 9%-os éves átlagos lakásáremelkedésnél, mindezt nominális hozam formájában is kifejezhetjük, például

10%, vagyis 5 millió forint önerő esetén az éves törlesztőrészlet 2,561 millió forint, a bérleti díj évi 2,5 millióról indul, majd évente 9%-kal növekszik, és minden évben a 68%-a realizálható tényleges bevételként, a lakás értéke pedig 25 év alatt 431 millió forintra növekszik – ez esetben a nominális nyereség 25 év alatt 504 millió forint.

esetén az éves törlesztőrészlet 2,561 millió forint, a bérleti díj évi 2,5 millióról indul, majd évente 9%-kal növekszik, és minden évben a 68%-a realizálható tényleges bevételként, a lakás értéke pedig 25 év alatt 431 millió forintra növekszik – ez esetben 50%, vagyis 25 millió forint önerő esetén az éves törlesztőrészlet 1,423 millió forint, a bérleti díj évi szintén 2,5 millióról indul, majd évente 9%-kal növekszik, és minden évben a 68%-a realizálható tényleges bevételként, a lakás értéke pedig 25 év alatt szintén 431 millió forintra növekszik – ez esetben a nominális nyereség 25 év alatt 513 millió forint.

Minél nagyobb az önerő, láthatjuk, annál nagyobb a nominális nyereség 25 év alatt, ezt az alacsonyabb nominális törlesztőrészlet okozza, ami túlkompenzálja a befektetőt a magasabb önerőért. Összességében azonban fenti táblázatunk és két oszlopdiagramunk alapján kijelenthető, hogy

az Otthon Startból megvalósított ingatlanbefektetés hozama sokkal érzékenyebb az elérhető bérleti díj és a várható lakásár-változás, mint az önerő mértékére,

utóbbi a hosszú időtáv miatt nem is nevezhető igazán jelentősnek.

