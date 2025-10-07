Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban

A hétvégén új vezetője lett a japán kormányzópártnak, aki egy rég nem látott gazdaságpolitikai megközelítést hozna vissza. Szárnyra kaptak a tőzsdék, beszakadt a japán jen és a befektetők menekülnek a japán kötvénypiacról. Ennek a gazdaságpolitikai kísérletnek olyan következményei is lehetnek, amelyek messze túlmutatnak Japánon és érdemi következményei lehetnek a befektetéseinkre nézve is.

A hétvégén nagy dolgok történtek Japánban. Sanae Takaichit választották a kormányzó Liberális Demokrata Párt vezetőjévé, és így szinte biztosan ő lesz az ország következő miniszterelnöke is. A piacok szerint nem is akármilyen: hétfőn 5%-os pluszban volt a japán tőzsde, 2%-ot gyengült a jen, és óriásit emelkedtek a japán kötvényhozamok.

Szemmel láthatóan nagy dolgok vannak készülőben, ami azért is fontos, mert már tavaly, az amerikai tőzsdék 20%-os esésénél is kiderült, hogy ami Japánban történik, az nem marad Japánban.

Ráadásul az ország több olyan dilemmával is szembesül, amikkel az USA és a nyugat-európai országok nemsokára fognak. Befektetőként a legfontosabb feladatunk, hogy feltérképezzük a várható szcenáriókat, hogy ha megtörténik, tudjuk, mihez nyúljunk. Japán esete ezért nagyon tanulságos.